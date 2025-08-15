Ce este bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este acea pudră albă, banală la prima vedere, pe care o găsim în aproape orice gospodărie și care este unul dintre cele mai versatile produse pe care le avem la îndemână.

Denumirea corectă a bicarbonatului de sodiu este hidrogenocarbonat de sodiu și are formula chimică NaHCO3. Această pulbere este o sare alcătuită din sodiu, hidrogen, carbon și oxigen. Nu are miros, are gust ușor sărat și este ușor alcalin. În contact cu apa se dizolvă, iar dacă întâlnește un acid, reacționează imediat și eliberează dioxid de carbon. Această proprietate simplă explică multe dintre întrebuințările lui.

În natură, bicarbonatul apare sub formă de minerale, cum este nahcolitul, găsit în zăcăminte alături de alte săruri. Industrial, de cele mai multe ori, este obținut prin procesul Solvay. Aceasta este o metodă care pornește de la sare și calcar și care are ca scop principal obținerea de carbonat de sodiu. Bicarbonatul se produce ieftin, se păstrează ușor și nu este inflamabil, așa că poate fi transportat și depozitat fără probleme.

Întrebuințări ale bicarbonatului în gospodărie

Bicarbonatul de sodiu este ieftin, ușor de găsit, nepretențios la păstrare și incredibil de util în cele mai diverse situații, de la bucătărie, la curățenie, la îngrijire personală și chiar la grădinărit.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

În bucătărie

În coacere, bicarbonatul joacă rolul de agent de creștere: atunci când îl combinăm cu un ingredient acid, eliberează bule de dioxid de carbon care umflă aluatul și îl fac pufos. Îl putem folosi și pentru a grăbi fierberea leguminoaselor, pentru a neutraliza mirosuri din vase sau recipiente, ori pentru a curăța pete ușoare. O pastă obținută din bicarbonat și puțină apă este un abraziv blând, perfect pentru chiuvete, tigăi arse sau plite, cu condiția să evităm suprafețele foarte delicate.

În curățenie și întreținere

Bicarbonatul este un aliat de nădejde în gospodărie. Poate fi folosit la curățarea cuptorului, la îndepărtarea petelor de pe suprafețe rezistente sau la reîmprospătarea covoarelor și a încălțămintei.

Este cunoscut și pentru neutralizarea mirosurilor din frigider, deși funcționează cel mai bine pentru mirosurile acide și mai puțin pentru cele foarte persistente.

Descoperă și Cum scăpăm de mirosul de mucegai al dulapului și de umiditate

În igiena personală

Îl găsim în unele paste de dinți, unde ajută la îndepărtarea petelor și la menținerea albului natural al dinților. Folosit singur, nu înlocuiește o pastă de dinți cu fluor, dar poate fi un bun adjuvant ocazional.

Recomandări Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Mulți îl folosesc ca deodorant natural, însă pH-ul alcalin poate provoca iritații pielii sensibile. În băile de relaxare, o lingură de bicarbonat poate calma ușor iritațiile cutanate, deși dovezile științifice sunt limitate.

În sănătate

Ca remediu casnic, bicarbonatul a fost folosit de mult timp pentru a calma arsurile stomacale, însă nu este indicat să îl folosim frecvent și nu fără sfatul medicului. În doze mari poate provoca dezechilibre electrolitice și crește tensiunea arterială din cauza conținutului de sodiu.

Un alt remediu cunoscut este gargara cu apă și bicarbonat, despre care se crede că ameliorează durerile de gât. Totuși, nu sunt studii care să dovedească acest lucru și utilizarea sa trebuie făcută cu prudență.

În curte și grădină

În horticultură, bicarbonatul poate ajuta la prevenirea unor boli fungice, cum este făinarea, dar rezultatele nu sunt întotdeauna constante. În piscine, este folosit pentru a crește alcalinitatea apei și a stabiliza pH-ul.

Întrebuințări inedite ale bicarbonatului de sodiu

În experimentele școlare – Combinația cu oțet este demonstrația clasică a reacției dintre o bază și un acid, ceea ce creează un „vulcan” în miniatură.

Prelungirea duratei florilor tăiate – O jumătate de linguriță de bicarbonat în apa din vază poate încetini dezvoltarea bacteriilor și menține florile proaspete mai mult timp.

Recomandări Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”

Curățarea blândă a legumelor și fructelor – O soluție diluată (aprox. 1 linguriță la 500 ml apă) ajută la îndepărtarea impurităților și a reziduurilor de pe coaja fructelor și legumelor, fiind mai eficientă decât simpla clătire cu apă în unele cazuri.

Reducerea acidității în cafea- Un vârf de cuțit de bicarbonat adăugat în cafeaua foarte tare sau la ibric poate neutraliza o parte din aciditate, făcând-o mai blândă pentru stomac.

Curățarea tastaturilor și aparatelor electronice- Bicarbonatul aplicat pe un bețișor de urechi ușor umezit poate curăța zonele greu accesibile, fără a zgâria suprafața. Este însă important să facem acest lucru cu grijă să nu intre umezeală în aparat.

Împrospătarea aerului din aspirator -Pune o linguriță de bicarbonat în sacul sau recipientul aspiratorului, ajută la neutralizarea mirosurilor care se degajă în timpul folosirii.

Combaterea mirosului din haine – Înmuierea rapidă în apă cu bicarbonat (aprox. 4 linguri la 1 litru de apă) înainte de spălare poate neutraliza mirosurile persistente din hainele de sport sau alte mirosuri neplăcute.

Împiedicarea formării gheții pe alei mici – Presărat în strat subțire, bicarbonatul poate reduce aderența gheții pe suprafețe mici, fiind mai blând cu betonul decât sarea obișnuită. Este important de menționat că poate fieficient doar la îngheț ușor.

Înlăturarea mirosului de borcane și sticle vechi – O soluție de bicarbonat și apă fierbinte, lăsată peste noapte în recipient, neutralizează mirosurile impregnate de murături, pește și altele.

Reîmprospătarea pernelor și a saltelei- Presară bicarbonat pe suprafață, lasă 15–30 de minute, apoi aspiră. Ajută la absorbția mirosurilor și a umidității.

Eliminarea mirosului din litiere – Amestecă puțin bicarbonat în nisipul pentru litieră, neutralizează compușii acizi din miros.

Îndepărtarea etichetelor lipicioase – O pastă din bicarbonat și ulei vegetal aplicată pe reziduul lipicios îl înmoaie și îl face mai ușor de șters.

În industria cosmetică – Intră în compoziția unor scrub-uri abrazive fine și a unor formule de deodorant, datorită pH-ului și efectului antibacterian.

În industria alimentară (E500)-Folosit nu nu doar la dospire, ci și ca regulator de aciditate, agent antiaglomerant și stabilizator în produse procesate.

Stinge focurile de ulei și grăsime – Poate fi utilizat pentru stingerea incendiilor mici de ulei și grăsime de pe grătar sau aragaz. Totuși, bicarbonatul nu are nicio eficiență în privința focurilor mai mari, care atrag mai mult oxigen și pot contracara efectele bicarbonatului de sodiu.

Ameliorează mâncărimea pielii și arsurile solare – O baie în care adaugi bicarbonat de sodiu este adesea recomandată pentru a calma mâncărimea pielii. Aceste băi sunt un remediu frecvent utilizat pentru mâncărimea cauzată de mușcăturile de insecte și înțepăturile de albine. În plus, poate ajuta la calmarea mâncărimilor de la arsurile solare. Unii oameni susțin că poate fi mai eficient atunci când este combinat cu alte ingrediente precum amidonul de porumb și fulgi de ovăz.

Contraindicații ale bicarbonatului de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este un produs versatil și util, însă faptul că este ieftin și ușor de găsit, nu înseamnă că îl putem folosi oricând și oricum, fără consecințe. Ca orice substanță cu proprietăți chimice clare poate avea și reacții nedorite.

Consumul excesiv și riscurile pentru sănătate

Bicarbonatul are un pH alcalin și, atunci când este ingerat, neutralizează acidul gastric. În doze mici și ocazionale, poate calma arsurile stomacale. Însă folosit frecvent sau în cantități mari, poate provoca probleme de sănătate.

În plus, bicarbonatul conține sodiu în cantitate semnificativă. O linguriță are aproximativ 1.200 mg de sodiu, adică mai mult de jumătate din doza zilnică recomandată pentru o persoană sănătoasă. Pentru cei cu hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă sau boli renale, acest aport suplimentar de sodiu poate fi periculos.

Deși pe internet circulă numeroase rețete cu bicarbonat pentru detoxifiere, tratarea cancerului sau prevenirea diverselor boli, nu există dovezi științifice solide care să susțină aceste afirmații. În plus, administrarea pe termen lung poate provoca dezechilibre electrolitice, probleme digestive și afectarea rinichilor.

Efecte iritante asupra pielii și mucoaselor

Bicarbonatul este ușor abraziv și are pH alcalin. Folosit direct pe piele, în special în zona axilelor sau pe ten, poate provoca uneori dermatită de contact, uscăciune sau microleziuni. Acest lucru se întâmplă mai ales în cazul utilizării zilnice sau la persoanele cu pielea sensibilă.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE