Pentru Notino, frumusețea accesibilă este o misiune de suflet, iar clienții sunt întâmpinați cu o gamă extinsă de produse, ce includ parfumuri de lux, cosmetice de îngrijire și machiaj.

În prezent, magazinul online aduce produse din peste 1.500 de branduri și oferă selecții unice, inclusiv ediții limitate și colecții exclusive.

Această varietate, alături de dedicarea pentru calitate și accesibilitate, a transformat Notino într-un nume de referință în industria de beauty. Dacă ești pasionat de arome, vei găsi în campania Black Friday 2024 la parfumuri de damă, unisex și de bărbați, o mulțime de oferte care nu merită ratate.

Facilități unice la Notino de care poți profita în toată luna noiembrie

Notino inovează constant pentru a aduce experiențe de shopping personalizate.

Dacă vrei să-ți completezi colecția de cosmetice, poți testa nuanțele de make-up preferate cu ajutorul Oglinzii Virtuale, un instrument care face posibilă încercarea virtuală a produselor de machiaj direct pe fața ta.

Mai mult, funcția Fragrance Finder îți oferă sugestii de parfumuri potrivite stilului tău, făcând procesul de alegere o experiență mai intuitivă și plăcută.

Cu Notino, ai acces și la diagnosticarea tenului online, o funcție care recomandă produse de îngrijire personalizate, potrivite tipului tău de ten și nevoilor specifice ale pielii tale.

Totodată, opțiunea Try it First este un avantaj major pentru clienții care vor să testeze produsele înainte de a le deschide. Prin această funcționalitate, poți primi o mostră gratuită împreună cu produsul comandat, pentru a te asigura că ai făcut alegerea potrivită.

De ce să alegi Notino pentru cumpărăturile de Black Friday?

Dacă vrei să te bucuri de reduceri și să îți completezi colecția de parfumuri sau cosmetice, Notino este locul perfect pentru cumpărături de Black Friday.

Pe lângă faptul că găzduiește mii de produse de top, Notino îți oferă și o experiență de cumpărături confortabilă, fie că alegi să cumperi online sau în magazinele din țară.

Pregătește-te pentru experiența Black Friday 2024 alături de Notino.ro și explorează selecția de produse de frumusețe la prețuri speciale, pregătite pentru tine.

Aceasta este ocazia perfectă pentru a descoperi arome noi, produse de make-up și cosmetice de îngrijire care să îți transforme rutina zilnică în momente de răsfăț.

