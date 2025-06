2025 Summer Black Friday la Notino.ro vine cu reduceri de până la 33% în app

Ce este diferit în această ediție?

În primul rând, felul în care descoperi produsele s-a schimbat radical: Aplicația Notino îți pune la dispoziție ModiFace, oglinda AR care probează rujuri și farduri în timp real; Fragrance Finder îți sugerează parfumul potrivit după trei întrebări despre notele preferate; iar Try It First trimite un eșantion gratuit, astfel încât să nu desfaci flaconul mare dacă nu te convinge.

Pachetul vine într-o cutie de carton certificat FSC, iar dacă depășești 250 RON, livrarea devine gratuită. Până aici, niciun cuvânt despre coduri promoționale – exact ca într-un film bun, twist-ul apare mai târziu.

Te-ai întrebat vreodată cât de repede pleacă marfa din depozitul Brno? În medie, comanda se ambalează în 2 ore de la apăsarea butonului „Plasează comanda”. În coulise, peste 1.300 de angajați, care vorbesc 19 limbi, operează roboții care sorteză cutii precum niște dirijori ai logisticii. Și în cazul extrem de rar în care nu-ți place ce ai ales, ai 90 de zile să returnezi produsul fără să fii nevoit să scrii romane la „motivul returului”. E genul de „asigurare” pe care 16 milioane de clienți o apreciază de două decenii.

Tot traseul pornește din hub-ul dedicat, unde toate produsele din gama Summer Black Friday de pe Notino.ro poartă eticheta roz „Summer BF”, care marchează clar articolele eligibile, fie că vorbim despre un parfum solar cu nucă de cocos, fie de un epilator IPL gândit pentru piele bronzată.

Ce reduceri oferă Notino de Summer Black Friday în 2025

Abia după ce ți-ai umplut coșul cu dorințe vine partea preferată de toată lumea: reducerea. Pe site, codul summer scade prețurile cu 30%, însă adevăratul avantaj îl activezi în aplicația pentru dispozitivele mobile: codul summerapp poate crește discountul până la 33%!

Sistemul e generos și cu bonusurile: la anumite praguri valorice aterizează automat mini parfumuri, mostre deluxe ori accesorii pentru plajă, fără să completezi vreun formular. Dacă vrei să impresionezi, poți bifa gravarea laser gratuită pe sticlele compatibile sau ambalarea premium cu panglică de atlas; astfel de detalii pot transformă un produs oarecare într-un cadou memorabil.

Discovery Box-urile, acele cutii pline cu mostre, au făcut anul trecut „sold out” în sub 48 de ore. Pentru 2025, Notino a suplimentat stocul, dar estimările interne spun că un box ar putea pleca din depozit la fiecare 35 de secunde. Morala? Mai bine setezi alerte de preț și salvezi favoritele din timp decât să scrollezi în ultima zi și să găsești raftul virtual gol.

Te tentează un parfum de nișă, dar nu ești sigur dacă ți se potrivește în căldura de iulie? Pune întrebarea în chat-ul aplicației, unde consultanții de beauty răspund live în română. Sau fă o vizită în unul dintre magazinele fizice: îți ridici comanda online, încerci gratuit aparatul Shade Finder și pleci cu buzunarul de mostre plin, plătind același preț ca în magazinul online.

Codurile promoționale expiră la miezul nopții de 29 iunie. După aceea, prețurile revin la normal, Discovery Box-ul tău preferat dispare din tabel, iar SPF-ul gel pe care îl voiai pentru Grecia se întoarce la tariful standard. Așa că întreabă-te: nu-i mai simplu să pui acum la punct trusa de vacanță, să profiți de reducere și să lași soarele să-și vadă de treabă?

Dacă răspunsul e „da”, nu-ți mai rămâne decât să-ți setezi alarma pentru 23 iunie, să-ți pregătești codurile la îndemână și să te aventurezi într-un maraton de click-uri, care durează exact cât vrei tu!

Sursa foto: Notino

