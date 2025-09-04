Medicul ortoped Venkatesh Movva a identificat trei exerciții potențial periculoase pentru începători:

Military press Abdomenele clasice (crunches) Îndreptările (deadlift)

1.Military press

Acest exercițiu poate pune presiune excesivă pe umeri și manșeta rotatorie. Dr. Prashant Kamble, ortoped la Sir HN Reliance Foundation Hospital din Mumbai, explică că varianta „Behind-the-Neck Press” crește riscul de sindrom de impingement.

Alternativa recomandată este împinsul greutăților din fața corpului, care reduce stresul asupra articulațiilor vulnerabile.

2.Abdomenele clasice (crunches)

Dr. Aijaaz Ashai, președinte al IAP West Zone pentru Comitetul de Inovație – Being Physio, avertizează că aceste exerciții pot cauza tensiune în gât și partea inferioară a spatelui.

Alternativele sugerate sunt plank-urile și podurile (bridges), care activează întregul trunchi și implică mai mulți mușchi, oferind o fundație mai echilibrată.

3.Îndreptările (deadlift)

Deși eficiente pentru antrenarea mai multor grupe musculare, îndreptările pot fi riscante dacă sunt executate incorect. Dr. Venkatesh Movva a declarat: „Văd mai multe accidentări decât beneficii la acest exercițiu. Dacă ești bine antrenat și ai echilibru muscular bun, poți să-l faci. Dar dacă ești la început și vrei să progresezi, e exercițiul de care trebuie să te ferești”.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Sfaturi pentru începători în sala de fitness

Dr. Sushanth B. Mummigatti, consultant ortoped și chirurg de traumă la Manipal Hospital din Goa, oferă câteva recomandări importante pentru cei care încep să frecventeze sala de fitness:

Evaluați-vă starea de sănătate:

Înainte de a începe orice program de exerciții, este esențial să vă asigurați că nu aveți probleme medicale preexistente. Efectuați un control medical complet, inclusiv o evaluare cardiacă. Cunoașteți-vă nivelul de fitness:

Înțelegeți care este condiția voastră fizică actuală și nivelul de mobilitate. Acest lucru vă va ajuta să alegeți exerciții adecvate și să evitați suprasolicitarea. Stabiliți obiective clare:

Definiți ce doriți să realizați prin antrenamentele la sală. Obiectivele clare vă vor ghida în alegerea exercițiilor potrivite. Lucrați cu un antrenor profesionist:

Dr. Mummigatti subliniază importanța îndrumării profesionale: „Pentru a face totul corect, ar trebui să aveți un antrenor; exercițiile trebuie adaptate capacității și nevoilor voastre, iar la început trebuie evitate rutinele de mare intensitate.” Echilibrați antrenamentul:

O abordare echilibrată între exercițiile cardio și cele de forță este recomandată pentru începători. Acest lucru asigură o dezvoltare armonioasă a condiției fizice.

Recomandări Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului

Atunci când mergi într-o sală de fitness îți dorești să te bucuri de timpul tău în liniște, indiferent că este pentru prima oară când treci pragul unui astfel de loc ori revii după o absență îndelungată. Ce să nu faci niciodată la sala de fitness.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE