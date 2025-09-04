Riscurile exercițiilor și alternativele recomandate

Medicul ortoped Venkatesh Movva a identificat trei exerciții potențial periculoase pentru începători:

  1. Military press
  2. Abdomenele clasice (crunches)
  3. Îndreptările (deadlift)

1.Military press

Acest exercițiu poate pune presiune excesivă pe umeri și manșeta rotatorie. Dr. Prashant Kamble, ortoped la Sir HN Reliance Foundation Hospital din Mumbai, explică că varianta „Behind-the-Neck Press” crește riscul de sindrom de impingement.

Alternativa recomandată este împinsul greutăților din fața corpului, care reduce stresul asupra articulațiilor vulnerabile.

2.Abdomenele clasice (crunches)

Dr. Aijaaz Ashai, președinte al IAP West Zone pentru Comitetul de Inovație – Being Physio, avertizează că aceste exerciții pot cauza tensiune în gât și partea inferioară a spatelui.

Alternativele sugerate sunt plank-urile și podurile (bridges), care activează întregul trunchi și implică mai mulți mușchi, oferind o fundație mai echilibrată.

3.Îndreptările (deadlift)

Deși eficiente pentru antrenarea mai multor grupe musculare, îndreptările pot fi riscante dacă sunt executate incorect. Dr. Venkatesh Movva a declarat: „Văd mai multe accidentări decât beneficii la acest exercițiu. Dacă ești bine antrenat și ai echilibru muscular bun, poți să-l faci. Dar dacă ești la început și vrei să progresezi, e exercițiul de care trebuie să te ferești”.

Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș
Recomandări
Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Sfaturi pentru începători în sala de fitness

Dr. Sushanth B. Mummigatti, consultant ortoped și chirurg de traumă la Manipal Hospital din Goa, oferă câteva recomandări importante pentru cei care încep să frecventeze sala de fitness:

  1. Evaluați-vă starea de sănătate:
    Înainte de a începe orice program de exerciții, este esențial să vă asigurați că nu aveți probleme medicale preexistente. Efectuați un control medical complet, inclusiv o evaluare cardiacă.
  2. Cunoașteți-vă nivelul de fitness:
    Înțelegeți care este condiția voastră fizică actuală și nivelul de mobilitate. Acest lucru vă va ajuta să alegeți exerciții adecvate și să evitați suprasolicitarea.
  3. Stabiliți obiective clare:
    Definiți ce doriți să realizați prin antrenamentele la sală. Obiectivele clare vă vor ghida în alegerea exercițiilor potrivite.
  4. Lucrați cu un antrenor profesionist:
    Dr. Mummigatti subliniază importanța îndrumării profesionale: „Pentru a face totul corect, ar trebui să aveți un antrenor; exercițiile trebuie adaptate capacității și nevoilor voastre, iar la început trebuie evitate rutinele de mare intensitate.”
  5. Echilibrați antrenamentul:
    O abordare echilibrată între exercițiile cardio și cele de forță este recomandată pentru începători. Acest lucru asigură o dezvoltare armonioasă a condiției fizice.
Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului
Recomandări
Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului

Atunci când mergi într-o sală de fitness îți dorești să te bucuri de timpul tău în liniște, indiferent că este pentru prima oară când treci pragul unui astfel de loc ori revii după o absență îndelungată. Ce să nu faci niciodată la sala de fitness.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Metoda aplicată de livratorii din București pentru a evita agresiunile: „Ca să nu o pățesc, am luat această decizie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir” 
Exclusiv
Știri România 12:30
Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir” 
Șoferii români, aproape să plătească rovinietă pe un an mai scumpă decât dacă își luau în fiecare lună. Explicația lui Ilie Bolojan
Știri România 12:12
Șoferii români, aproape să plătească rovinietă pe un an mai scumpă decât dacă își luau în fiecare lună. Explicația lui Ilie Bolojan
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Stiri Mondene 12:20
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Stiri Mondene 12:05
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
ObservatorNews.ro
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Mediafax.ro
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere
KanalD.ro
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere

Politic

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Politică 00:09
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 03 sept.
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile