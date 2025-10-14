Prețul deceselor premature cauzate de alcool

Numai în Uniunea Europeană, alcoolul a cauzat peste 111.000 de noi cazuri de cancer în 2020, potrivit noii analize IARC. La nivel mondial, acest număr a ajuns la aproximativ 741.000 de cazuri, bărbații reprezentând aproape 70% din noile cazuri de cancer.

Dincolo de impactul asupra sănătății, costul economic este semnificativ: decesele premature cauzate de cancerele legate de alcool au costat 4,58 miliarde de euro în 2018.

„Regiunea Europeană a OMS și în special țările din UE plătesc un preț prea mare pentru alcool, în cazurile de cancer care pot fi prevenite și în familiile destrămate, pe lângă faptul că îi costă pe contribuabili în valoare de miliarde”, a declarat Dr. Gundo Weiler, care conduce eforturile de prevenire și promovare a sănătății la biroul OMS pentru Europa.

„Unii numesc alcoolul «moștenire culturală», dar bolile, moartea și dizabilitățile nu ar trebui normalizate ca parte a culturii europene”, a adăugat Dr. Gundo Weiler.

Cum este legat alcoolul de cancer

IARC a clasificat pentru prima dată alcoolul drept cancerigen în 1988.

Agenția precizează că alcoolul crește riscul apariției a cel puțin șapte tipuri de cancer, inclusiv: cancerul de gură, faringe, laringe, esofag, ficat, colorectal și sân la femei.

Cercetătorii cred că alcoolul provoacă cancer prin mecanisme multiple: modificarea nivelurilor hormonale, modificări ale microbiomului intestinal și deteriorarea ADN-ului cauzată de stresul oxidativ și de metabolitul acetaldehidă, prezent în etanol.

Reducerea sau renunțarea la consumul de alcool scade riscul de cancer.

Majoritatea cazurilor atribuite alcoolului sunt legate de consumul „riscant” (2–6 băuturi pe zi) sau „excesiv” (peste 6 băuturi pe zi).

Totuși, chiar și consumul „moderat” (mai puțin de 2 băuturi pe zi) a fost responsabil pentru peste 100.000 de noi cazuri de cancer la nivel global în 2020.

Strategii pentru reducerea riscurilor

Noua analiză IARC subliniază că „politicile privind alcoolul la nivelul întregii populații reduc consumul de alcool și că reducerea consumului de alcool scade riscul de cancer”, a declarat Dr. Elisabete Weiderpass, directoarea IARC.

Agenția recomandă măsuri precum:

taxe mai mari și prețuri minime pentru alcool,

creșterea vârstei legale pentru consum,

limitarea densității comercianților cu amănuntul de alcool,

restricționarea orelor și zilelor de vânzare,

interzicerea comercializării alcoolului și vânzările controlate de guvern.

De exemplu, un studiu din 2021 arată că dublarea accizelor la alcool ar fi putut preveni 6% din noile cazuri de cancer și decese legate de alcool în 2019 în regiunea europeană OMS.

„Creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile de cancer ale alcoolului și la faptul că niciun nivel de consum de alcool nu este sigur este esențială”, a declarat Dr. Béatrice Lauby-Secretan, șefă adjunctă a secției de sinteză și clasificare a dovezilor din cadrul IARC.

„Fiecare are un rol de jucat în schimbarea normelor și valorilor actuale legate de consumul de alcool”, a adăugat ea.

Între timp, românii sunt cei mai mari consumatori de alcool din lume, arată datele OMS de anul trecut. Mai exact, românii beau 36,9 grame de alcool pe zi, adică în jur de 17,06 litri de alcool pur pe an.

Asta deși un nou studiu internațional confirmă ceea ce tot mai multe cercetări sugerează: alcoolul, chiar și în cantități mici, crește riscul de demență.

