Ce alimente sunt periculoase pentru pisici

Într-o locuință obișnuită, fie că vorbim despre un apartament sau o casă, există surprinzător de multe substanțe și obiecte care pot deveni periculoase pentru pisici. Pentru că sunt curioase, agile și dornice să exploreze spațiile înalte sau ascunse, pisicile ajung ușor în contact cu lucruri care pentru oameni sunt complet inofensive. În plus, ele se ling în mod constant, astfel că orice substanță ajunsă pe blană este, în cele din urmă, ingerată.

Chiar mai mult de atât, anumite alimente considerate sigure sau chiar sănătoase pentru oameni pot fi extrem de periculoase pentru pisici. Ficatul pisicii procesează substanțele într-un mod diferit și limitat, ceea ce face ca anumite toxine să se acumuleze rapid în organism și să provoace intoxicații grave, uneori fatale. Din acest motiv, este esențial să știm ce alimente sunt periculoase pentru pisici.

Ciocolata

Unul dintre cele mai cunoscute alimente toxice pentru pisici este ciocolata. Aceasta conține teobromină și cofeină, două substanțe pe care pisicile nu le pot metaboliza eficient. Chiar și cantități mici pot provoca agitație, tremurături, ritm cardiac crescut, vărsături, convulsii și, în cazuri severe, moartea. Cu cât ciocolata este mai neagră și mai concentrată, cu atât riscul este mai mare.

Ceapa, usturoiul

Ceapa, usturoiul, prazul și arpagicul sunt, de asemenea, extrem de periculoase. Acestea conțin compuși sulfurici care afectează globulele roșii din sânge și pot duce la anemie severă. Problema este că aceste alimente sunt toxice indiferent dacă sunt crude, gătite sau sub formă de pudră. Simptomele pot apărea la câteva zile după ingerare și includ slăbiciune, letargie, respirație dificilă și urină închisă la culoare.

Strugurii și stafidele

Strugurii și stafidele sunt un alt pericol major, deși nu este pe deplin înțeles de ce sunt atât de toxice pentru feline. La pisici, pot provoca insuficiență renală acută, chiar și în cantități mici. Semnele includ vărsături, diaree, lipsa poftei de mâncare și, ulterior, sete excesivă sau lipsa urinării, arată site-ul anicira.org.

Alcoolul

Alcoolul este extrem de toxic pentru pisici. Chiar și o cantitate foarte mică poate afecta grav sistemul nervos și ficatul. Pisicile pot prezenta dezorientare, pierderea echilibrului, dificultăți respiratorii și chiar comă și deces. Din acest motiv, nu trebuie lăsate niciodată să guste băuturi alcoolice sau alimente care conțin alcool.

Laptele și produsele lactate

Laptele și produsele lactate sunt adesea asociate, în mod eronat, cu alimentația pisicilor. În realitate, majoritatea pisicilor adulte sunt intolerante la lactoză. Consumul de lapte poate duce la diaree, balonare, dureri abdominale și disconfort sever. Deși nu este o intoxicație la fel de gravă la altele, afectează serios digestia.

Oasele, mai ales cele gătite, reprezintă un risc mecanic major. Ele se pot sparge în așchii ascuțite care pot perfora gura, esofagul sau intestinele, provocând hemoragii interne și infecții. Chiar și oasele crude pot fi periculoase, deoarece pot cauza blocaje intestinale.

Ouăle crude

Ouăle crude pot părea naturale, dar sunt problematice. Pot conține bacterii precum Salmonella și o proteină care interferează cu absorbția biotinei, afectând pielea și blana.

Ficatul

Ficatul, în cantități mari, este și el periculos. Deși este nutritiv, excesul de vitamina A duce la hipervitaminoză A, care provoacă deformări osoase, dureri articulare și probleme neurologice. Pisicile nu trebuie hrănite constant cu ficat.

Xilitolul

Xilitolul, un îndulcitor artificial prezent în gumă, dulciuri și unele produse „fără zahăr”, este extrem de toxic pentru animale. Intoxicația la pisici este mai rar întâlnită decât la câini, dar poate provoca scăderi bruște ale glicemiei și insuficiență hepatică.

Cafeaua, ceaiul și băuturile energizante

Cafeaua, ceaiul și băuturile energizante conțin cofeină, care afectează sistemul nervos și cardiovascular. Chiar și cantități mici pot provoca neliniște, tremurături, palpitații și convulsii.

Ce substanțe sunt toxice pentru pisici

Unele dintre cele mai periculoase substanțe pentru pisici sunt cele care intră în compoziția produselor de curățenie. Detergenții, soluțiile pentru podele, dezinfectanții, înălbitorii, soluțiile pentru geamuri sau pentru baie conțin substanțe chimice iritante sau toxice.

Dacă o pisică merge pe o suprafață proaspăt spălată și apoi își linge labele, poate suferi iritații ale gurii, arsuri chimice, vărsături sau probleme digestive. În cazuri mai grave, substanțele concentrate pot provoca leziuni ale esofagului și stomacului.

Insecticidele și pesticidele

Insecticidele și pesticidele sunt extrem de periculoase. Spray-urile împotriva gândacilor, furnicilor, țânțarilor sau puricilor conțin substanțe neurotoxice. Chiar și cantități mici pot afecta sistemul nervos al pisicii, ducând la tremurături, convulsii, salivare excesivă și, uneori, deces. Un risc major îl reprezintă produsele antiparazitare pentru câini aplicate greșit la pisici, deoarece multe conțin permetrin, o substanță mortală pentru ele.

Medicamentele pentru oameni

Medicamentele pentru oameni sunt o altă sursă serioasă de pericol. Paracetamolul este probabil cel mai cunoscut exemplu. Pentru pisici este extrem de toxic și poate provoca insuficiență hepatică și distrugerea globulelor roșii chiar și în doze foarte mici. De asemenea, ibuprofenul, aspirina, antidepresivele, somniferele și medicamentele pentru inimă pot fi letale. Pisicile pot înghiți pastile căzute pe jos sau pot linge blistrele.

Plantele de apartament

Plantele de apartament reprezintă un risc frecvent ignorat. Crinii sunt printre cele mai periculoase, deoarece pot provoca insuficiență renală acută, chiar și prin simpla ingerare a polenului de pe blană. Alte plante toxice includ dieffenbachia, philodendron, monstera, ficus, aloe vera, iedera, azaleea și laleaua. Simptomele variază de la iritații orale și vărsături până la tulburări cardiace sau neurologice.

Uleiurile esențiale

Uleiurile esențiale sunt adesea considerate naturale, dar pentru pisici sunt extrem de nocive. Uleiurile de arbore de ceai, eucalipt, mentă, lavandă, citrice sau scorțișoară pot fi absorbite prin piele sau inhalate. Pisicile nu pot metaboliza corect aceste substanțe, ceea ce duce la intoxicații. Simptomele pot fi: slăbiciune, tremurături, dificultăți respiratorii și afectarea ficatului.

Substanțele pentru uz auto

Antigelul este una dintre cele mai periculoase substanțe din gospodărie. Are un gust dulce și atrăgător pentru animale, dar este extrem de toxic. O cantitate mică poate provoca insuficiență renală ireversibilă și moarte rapidă. De multe ori, pisicile se intoxică lingând scurgeri de antigel de pe podea sau din garaj.

Substanțele pentru uz auto, precum benzina, motorina, uleiurile de motor sau lichidele de frână, sunt și ele toxice. Inhalarea vaporilor sau ingerarea accidentală pot duce la iritații severe, tulburări neurologice și probleme respiratorii.

Printre pericolele fizice se numără obiectele mici care pot fi înghițite: ațe, ace, elastice, pungi de plastic, capace, jucării mici. Ațele și firele sunt deosebit de periculoase, deoarece se pot înfășura în intestine și pot provoca blocaje sau perforații grave. De multe ori, aceste situații necesită intervenție chirurgicală de urgență.

Ce ar trebui să mănânce pisicile

În ceea ce prive;te hrana, pisicile au nevoi diferite atât de cele ale oamenilor, cât și de cele ale câinilor. Ele sunt carnivore, ceea ce înseamnă că organismul lor este adaptat aproape exclusiv pentru a obține nutrienți din produse de origine animală. Nu pot supraviețui sănătos pe o dietă vegetariană sau ceea ce înseamnă echilibrată după standarde umane, pentru că le lipsește metabolismul necesar pentru a transforma nutrienții din plante în substanțele esențiale de care au nevoie.

Baza alimentației unei pisici trebuie să fie proteina animală de calitate. Carnea furnizează aminoacizi esențiali, iar cel mai important dintre ei este taurina. Taurina este vitală pentru funcționarea inimii, a vederii și a sistemului nervos. Pisicile nu pot sintetiza suficientă taurină singure, așa cum pot alte animale, deci trebuie să o primească zilnic din hrană. Grăsimile animale sunt o altă componentă esențială pentru pisici.

Cea mai sigură și echilibrată opțiune este hrana comercială special formulată pentru pisici, de bună calitate. Aceasta este creată pentru a conține proporțiile corecte de proteine, grăsimi, vitamine și minerale.

Apa este adesea subestimată, dar este extrem de importantă. Pisicile au un instinct scăzut de a bea apă, deoarece, în natură, o mare parte din hidratare provine din pradă.

