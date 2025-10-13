Amalia Enache, discuția „brutală” cu mama sa

Amalia Enache a dezvăluit și o conversație pe care a avut-o cu mama sa, la vârsta de numai 13 ani, atunci când a primit prima lecție de educație sexuală.

„Am avut o mamă extraordinară de înțelegătoare și care întotdeauna mi-a spus că orice ar fi totul se rezolvă între noi. Eu am o mamă care trăia la țară, dar care mi-a făcut, de pildă, educație sexuală de foarte devreme. Mi-a spus brutal la vârsta aia de 12-13 ani: uite, din momentul ăsta tu poți să devii mamă, asta înseamnă lucrurile astea. Și mi-a explicat pe îndelete ce înseamnă lucrurile astea și mi-a spus inclusiv că indiferent ce ar fi, indiferent ce s-ar întâmplat, chiar dacă la un moment dat voi avea o sarcină nedorită, să mă duc către ea că nu va exista niciun fel de pedeapsă, ci că în ea pot să găsesc ce nicio prietenă nu poate să îmi ofere. Și cumva, cu această liniște, că nu voi fi pedepsită, că nu e nimic înspăimântător în orice ar putea să mi se întâmple în viitor, nici nu mi s-au întâmplat aceste lucruri. Cu această mamă pe care am avut-o eu, nu a fost nevoie să mint”, a declarat Amalia Enache.

Poza cu Amalia Enache, care nu a fost publicată niciodată

O rubrică a emisiunii „Ce nu știai despre” se referă la o imagine a invitatului care nu a fost publicată niciodată, o poză inedită din arhiva personală care este dezvăluită pentru prima dată.

Amalia Enache a arătat, pentru prima dată, o poză din liceu.

Amalia Enache, în ultima zi de liceu, la Hunedoara. Sursa foto: Arhiva personală.

„Este ultima mea zi la liceu, în Hunedoara, momentul în care lumea mi se deschidea cu toate neliniștile pe care le ai în adolescență. Într-o postură pe care nu o mai avusesem niciodată acolo, pe catedră, până atunci am stat cu minte în bancă, împreună cu colegul meu de bancă, cu care ulterior n-am mai avut fotografii, pentru că el a intrat într-un domeniu unde nu te mai arăți în niciun fel. Și mi se pare foarte simpatic că avem acea poză cu noi, când nu știam ce ne așteaptă pe niciunul dintre noi, pe mine o meserie atât de vizibilă, zi de zi în văzul lumii, și pe el o meserie atât de importantă, dar atât de discretă. Mi se pare că, uite, în momentul ăla, când chiar nu știi încotro vom apuca fiecare dintre noi”, a explicat Amalia Enache.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

