Identificarea, făcută pe baza mai multor indicii

Trupurile fără viață ale celor doi bărbați, grav afectate de deflagrație, au fost găsite în partea din spate a unei vile situate de-a lungul drumului provincial SP 155, relatează Buonasera 24.

Din primele verificări, este vorba despre doi bărbați în jurul vârstei de 40 de ani. Unul era italian, originar dintr-o localitate din sudul provinciei Foggia, iar dispariția sa fusese raportată de familie. Cel de-al doilea era cetățean român și locuia în Andria de cel puțin 10 ani.

Identificarea bărbaților a fost posibilă pe baza mai multor elemente strânse de anchetatori, printre care amprentele și anumite semne distinctive. Printre acestea s-ar fi aflat, potrivit informațiilor apărute în timpul verificărilor, inclusiv un cercel.

Confirmarea oficială a identităților este însă așteptată în această săptămână, după efectuarea autopsiilor, care au fost încredințate profesorului Antonio De Donno, de la Policlinica din Bari.

Anchetatorii suspectează că cei doi manipulau material exploziv

Ipoteza anchetatorilor este că cei doi bărbați manipulau material exploziv în momentul în care s-a produs deflagrația care le-a provocat moartea.

Mai exact, este posibil ca aceștia să fi pregătit ceea ce în Italia este cunoscut sub denumirea de „marmotta”, un dispozitiv folosit în atacurile asupra bancomatelor băncilor și oficiilor poștale.

Ancheta este coordonată de Parchetul din Trani și, în acest moment, este deschisă împotriva unor persoane necunoscute. Investigatorii încearcă să stabilească de unde provenea materialul exploziv și să reconstituie toate etapele care au precedat explozia.

O mașină furată, găsită în apropiere

Polițiștii verifică și deplasările unui autoturism Ford Kuga, declarat furat și găsit în apropierea imobilului. În același timp, oamenii legii încearcă să afle de ce cei doi bărbați se aflau tocmai în interiorul acelei proprietăți în momentul producerii tragediei.

Vila aparține unui bărbat în vârstă de 77 de ani, cunoscut deja de autorități. În stadiul actual al anchetei însă, cercetările nu au evidențiat nicio legătură dovedită între proprietar și explozia care a dus la moartea românului și a italianului.

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