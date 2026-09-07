Gazonul tău arată rău după o vară toridă? Există e un truc simplu, dar eficient, pentru a reda verdeața suprafețelor uscate: hârtia igienică. Da, ai citit bine! Aceasta poate deveni un aliat neașteptat în revitalizarea peluzei tale.

Cum funcționează trucul cu hârtia igienică?

Tot ce trebuie să faci este să transformi hârtia igienică într-o masă umedă, amestecând-o cu apă. Ulterior, adaugă semințe de iarbă în această compoziție și aplic-o pe zonele chele ale gazonului.

Potrivit experților citați de Heute, hârtia păstrează semințele în poziție și ajută la reținerea umidității, esențială în procesul de germinare.

De ce este importantă metoda?

Semințele de gazon au nevoie de un contact bun cu solul și de o umiditate constantă în perioada de germinare.

Hârtia igienică acționează ca un suport care facilitează aceste condiții esențiale.

„Este o soluție simplă și ieftină, dar eficientă pentru a repara micile pete chele din gazonul tău”, afirmă specialiștii.

Ce materiale sunt necesare?

Pentru acest truc, vei avea nevoie de:

hârtie igienică neimprimată și neparfumată;

apă;

semințe de iarbă potrivite tipului tău de gazon;

opțional: puțin pământ fin.

Pașii simpli pentru un gazon perfect

1. Curăță zona afectată prin îndepărtarea ierbii uscate și a buruienilor.

2. Afânează stratul superior al solului pentru a permite semințelor să intre în contact direct cu pământul.

3. Rupe hârtia igienică în bucăți mici și amestec-o cu apă până obții o pastă moale, dar nu prea lichidă.

4. Adaugă semințele de iarbă în pastă și amestecă bine.

5. Aplică amestecul pe zonele chele, presând ușor pentru a asigura contactul cu solul.

Nu aplica o cantitate excesivă de hârtie: semințele trebuie să aibă acces la aer și lumină pentru a germina.

În plus, este esențial să menții zonele umede în perioada de germinare, udându-le regulat și evitând băltirea apei.

De ce să faci asta acum?

Luna septembrie este ideală pentru refacerea gazonului. Solul este încălzit după vară, iar temperaturile mai scăzute favorizează germinarea.

Totuși, asigură-te că ai suficient timp până la venirea frigului pentru ca iarba să prindă rădăcini solide.

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