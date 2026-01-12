Anul Nou, sărbătorit la date diferite de-a lungul timpului

Revelionul sau Anul Nou este sărbătoarea care marchează trecerea dintre ani, moment încărcat de simbolism, bucurie și ritualuri menite să atragă norocul, prosperitatea și reînnoirea.

Deși astăzi este asociat cu noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, ca urmare a folosirii calendarului gregorian în majoritatea țărilor lumii, originea acestei sărbători este mult mai veche și data la care a fost sărbătorită de-a lungului timpului a diferit foarte mult. Astfel, Anul Nou sărbătorit pe rit vechi este doar o variație a datei acestei sărbători, dar nu singura.

Anul Nou în Antichitate

În antichitate, începutul anului era legat de momente astronomice sau agricole importante, precum echinocțiul de primăvară. Unul dintre cele mai vechi exemple documentate provine din Mesopotamia, din rândul babilonienilor, care sărbătoreau venirea noului an în luna martie, în timpul echinocțiului de primăvară, prin festivalul numit Akitu.

Această sărbătoare dura 11-12 zile și includea ritualuri religioase dedicate zeilor protectori, procesiuni, acte simbolice de purificare. Tot în această perioadă s-au format primele practici de a face urări, de a celebra colectiv și de a privi noul an ca pe un moment de renaștere simbolică.

În Egiptul antic, anul nou era celebrat în funcție de revărsarea Nilului, fenomen esențial pentru fertilitatea pământului, care avea loc de obicei în luna iulie. Acest moment era asociat cu apariția stelei Sirius pe cerul dimineții, un reper astronomic extrem de important pentru egipteni.

În Grecia antică, diferitele cetăți aveau calendare proprii, iar începutul anului varia, dar celebrarea era adesea legată de zei ai regenerării sau de ciclurile naturii. Romanii, la rândul lor, au sărbătorit mult timp începutul anului în luna martie, care era considerată prima lună a calendarului. Numele lunilor septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie păstrează și astăzi urme ale acestei structuri vechi, ele provenind din numerotarea lor inițială ca lunile 7, 8, 9 și 10.

Anul Nou în Evul Mediu și Revelionul modern

Ca sărbătoare populară, trecerea dintre ani a început să capete conturul modern în Evul Mediu târziu, când tradițiile legate de ciclurile naturii s-au combinat cu simbolistica religioasă creștină și cu obiceiurile locale. În această perioadă, practicile de reînnoire simbolică, de alungare a spiritelor rele prin zgomote, clopote sau focuri, de a face urări și de a celebra comunitatea s-au extins în Europa.

Deși unele regate sau regiuni au încercat să schimbe data Anului Nou în funcție de sărbători religioase, în Anglia medievală, de exemplu, anul a început o vreme la 25 martie, iar în Franța, în anumite epoci, la Paște, reforma gregoriană din 1582 a readus în centrul lumii occidentale data de 1 ianuarie ca început al anului civil. În țările ortodoxe, adoptarea calendarului gregorian s-a făcut mult mai târziu, în secolul XX, dar Revelionul ca moment de celebrare colectivă era deja împământenit ca tradiție, arată Britannica.com.

În forma actuală, Revelionul modern a devenit o sărbătoare globală mai ales în ultimii 100-150 de ani, odată cu urbanizarea, apariția marilor capitale, extinderea presei, apoi a radioului și televiziunii, care au transformat noaptea dintre ani într-un eveniment celebrat simultan de milioane de oameni.

Tradiții precum focurile de artificii, petrecerile de stradă, concertele, numărătoarea inversă, toastul cu șampanie sau obiceiul de a face rezoluții pentru anul care vine s-au popularizat în secolul XX, devenind elemente reprezentative ale sărbătorii.

În același timp, multe obiceiuri locale mult mai vechi au supraviețuit, adaptându-se vremurilor. Printre acestea se numără sunatul clopotelor sau producerea de zgomot pentru a alunga spiritele rele. De asemenea, rezoluțiile de Anul Nou, atât de răspândite în cultura modernă, seamănă cu ritualurile babiloniene de reînnoire a jurămintelor față de zei, doar că într-o formă diferită.

Anul Nou, în funcție de cultură și religie

Astăzi, Revelionul este sărbătorit aproape peste tot în lume, indiferent de religie, etnie sau limbă, deoarece a devenit un reper civil și cultural universal.

În mod oficial, el este celebrat în toate țările care folosesc calendarul gregorian, dar ca tradiție socială există chiar și în state care, din punct de vedere religios, au alte calendare sau alte sărbători ale anului nou.

În calendarul religios evreiesc, de exemplu, anul începe de Rosh Hashana, prima zi a lunii Tishri, care cade între 6 septembrie și 5 octombrie.

Anul Nou Chinezesc este sărbătorit oficial timp de o lună care începe la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Alte culturi asiatice sărbătoresc ziua în diferite perioade ale anului. În sudul Indiei, locuitorii din Kerala sărbătoresc noul an ca Vishu, iar locuitorii din Tamil Nadu vecin ca Puthandu pe 14 aprilie. Tibetanii sărbătoresc ziua ca Losar în februarie, iar în Thailanda sărbătoarea, numită Songkran, este sărbătorită la mijlocul lunii aprilie. În Japonia, sărbătoarea de Anul Nou Shōgatsu este o sărbătoare de trei zile, de la 1 la 3 ianuarie.

Ce înseamnă Anul Nou pe rit vechi

În lumea ortodoxă, pe lângă Revelionul oficial din 31 decembrie, unele comunități păstrează și celebrarea Anului Nou conform calendarului iulian, numit popular tot Revelion sau Anul Nou, dar „pe rit vechi”.

Revelionul sărbătorit pe rit vechi reprezintă celebrarea trecerii dintre ani conform calendarului iulian, calendar folosit tradițional de o parte dintre Bisericile Ortodoxe.

Calendarul iulian a fost introdus în anul 46 î.Hr. de Iulius Cezar și a reprezentat o reformă majoră a modului de măsurare a timpului în Imperiul Roman. Totuși, el nu era perfect precis, pentru că anul iulian avea 365,25 zile, în timp ce anul astronomic real are aproximativ 365,2422 zile. Această mică eroare de calcul a făcut ca, în timp, calendarul iulian să rămână în urmă față de mișcarea reală a Pământului în jurul Soarelui. Astfel, după mai bine de 1500 de ani, decalajul acumulat devenise semnificativ.

Pentru a corecta această problemă, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, care ajusta calculul anilor bisecți astfel încât să reflecte mult mai fidel timpul astronomic. În lumea apuseană, trecerea la calendarul gregorian s-a făcut relativ rapid, însă în spațiul ortodox adoptarea a fost treptată, uneori întâmpinând rezistență, deoarece calendarul era perceput nu doar ca un instrument civil, ci și ca parte a tradiției religioase.

În prezent, majoritatea țărilor ortodoxe folosesc calendarul gregorian ca reper civil, dar unele Biserici au păstrat calendarul iulian pentru sărbătorile religioase. Astfel, creștinii care au păstrat calendarul Iulian sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi și Anul nou pe rit vechi.

Când este Anul Nou pe rit vechi în 2026

Anul Nou 2026 pe rit vechi are loc în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, ceea ce corespunde datei de 1 ianuarie din calendarul iulian. Diferența dintre cele două calendare este astăzi de 13 zile, iar această decalare explică de ce Anul Nou pe rit vechi nu coincide cu cel sărbătorit oficial la 31 decembrie.

Sărbătorirea pe rit vechi nu înseamnă a celebra un alt Crăciun sau un alt An Nou, ci aceleași evenimente, dar raportate la un sistem diferit de calcul al timpului. În plan religios, Crăciunul rămâne Nașterea Domnului, iar Anul Nou rămâne începutul anului, tradițiile fiind foarte asemănătoare.

Cine sărbătorește Anul Nou pe rit vechi

Crăciunul și Anul nou 2026 pe rit vechi sunt celebrate de mai multe categorii de oameni și comunități. În primul rând, ele sunt ținute de credincioșii care aparțin Bisericilor Ortodoxe ce folosesc calendarul iulian pentru sărbători. Cele mai cunoscute exemple sunt Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Ucraineană, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Georgiană, Biserica Ortodoxă din Ierusalim și Muntele Athos, care păstrează ritul vechi calendaristic.

De asemenea, există comunități locale sau grupuri etnice din țări majoritar ortodoxe care, chiar dacă Biserica oficială a adoptat calendarul gregorian, aleg să păstreze tradiția ritului vechi ca parte a identității lor culturale.

De exemplu, în Republica Moldova, deși Mitropolia Moldovei folosește calendarul gregorian pentru sărbători, o parte a populației sărbătorește Anul Nou pe rit vechi ca tradiție populară, independent de calendarul bisericesc oficial.

În România, fenomenul este similar, Biserica Ortodoxă Română folosește calendarul gregorian, dar există comunități lipovene, în special în Dobrogea, care păstrează calendarul iulian atât religios, cât și cultural. De asemenea, diaspora rusă, ucraineană sau sârbă din diverse state ale lumii continuă să țină Crăciunul și Anul Nou pe rit vechi, chiar dacă trăiesc în țări care folosesc calendarul gregorian.

Descoperă și de ce Paștele ortodox și cel catolic pică la date diferire și Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
„Străzile sunt pline de sânge”. Mii de arestări, sute de morți și imagini șocante din Teheran. Trump amenință cu intervenția armată
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking în politică! Anunțul despre impozite tocmai a venit de la Palatul Victoria, după valul uriaș de critici: "Valoarea impozitelor..." DECIZIA care dă totul peste cap a fost luată. Românii nu se așteptau să audă asemenea cuvinte, tocmai acum
Viva.ro
Breaking în politică! Anunțul despre impozite tocmai a venit de la Palatul Victoria, după valul uriaș de critici: "Valoarea impozitelor..." DECIZIA care dă totul peste cap a fost luată. Românii nu se așteptau să audă asemenea cuvinte, tocmai acum
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
GSP.RO
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

Toader Stoica, primul român ales viceprimar al unei localități din Italia: „După ani de muncă și integrare, am simțit că pot oferi ceva”
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Toader Stoica, primul român ales viceprimar al unei localități din Italia: „După ani de muncă și integrare, am simțit că pot oferi ceva”
Zonele din România în care temperaturile vor scădea până la minus 20 de grade Celsius. Urmează cea mai rece noapte
Știri România 09:15
Zonele din România în care temperaturile vor scădea până la minus 20 de grade Celsius. Urmează cea mai rece noapte
Parteneri
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Adevarul.ro
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
Fanatik.ro
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

George Clooney a vorbit în franceză la Globurile de Aur 2026, după ce Donald Trump a comentat obținerea cetățeniei sale franceze
Stiri Mondene 10:30
George Clooney a vorbit în franceză la Globurile de Aur 2026, după ce Donald Trump a comentat obținerea cetățeniei sale franceze
Iustin HVNDS (Hands), prima reacție după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus despre Faimoși: „Din păcate”
Exclusiv
Stiri Mondene 10:26
Iustin HVNDS (Hands), prima reacție după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus despre Faimoși: „Din păcate”
Parteneri
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
TVMania.ro
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
România atinge polul frigului. Cel mai aspru episod de iarnă, în noaptea de luni spre marţi
ObservatorNews.ro
România atinge polul frigului. Cel mai aspru episod de iarnă, în noaptea de luni spre marţi
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Cine e tânăra care a produs ruptura din familia lui David Beckham. Nu mai este cale de împăcare
Fanatik.ro
Cine e tânăra care a produs ruptura din familia lui David Beckham. Nu mai este cale de împăcare
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026