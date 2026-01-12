Revelionul sau Anul Nou este sărbătoarea care marchează trecerea dintre ani, moment încărcat de simbolism, bucurie și ritualuri menite să atragă norocul, prosperitatea și reînnoirea.

Deși astăzi este asociat cu noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, ca urmare a folosirii calendarului gregorian în majoritatea țărilor lumii, originea acestei sărbători este mult mai veche și data la care a fost sărbătorită de-a lungului timpului a diferit foarte mult. Astfel, Anul Nou sărbătorit pe rit vechi este doar o variație a datei acestei sărbători, dar nu singura.

Anul Nou în Antichitate

În antichitate, începutul anului era legat de momente astronomice sau agricole importante, precum echinocțiul de primăvară. Unul dintre cele mai vechi exemple documentate provine din Mesopotamia, din rândul babilonienilor, care sărbătoreau venirea noului an în luna martie, în timpul echinocțiului de primăvară, prin festivalul numit Akitu.

Această sărbătoare dura 11-12 zile și includea ritualuri religioase dedicate zeilor protectori, procesiuni, acte simbolice de purificare. Tot în această perioadă s-au format primele practici de a face urări, de a celebra colectiv și de a privi noul an ca pe un moment de renaștere simbolică.

În Egiptul antic, anul nou era celebrat în funcție de revărsarea Nilului, fenomen esențial pentru fertilitatea pământului, care avea loc de obicei în luna iulie. Acest moment era asociat cu apariția stelei Sirius pe cerul dimineții, un reper astronomic extrem de important pentru egipteni.

În Grecia antică, diferitele cetăți aveau calendare proprii, iar începutul anului varia, dar celebrarea era adesea legată de zei ai regenerării sau de ciclurile naturii. Romanii, la rândul lor, au sărbătorit mult timp începutul anului în luna martie, care era considerată prima lună a calendarului. Numele lunilor septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie păstrează și astăzi urme ale acestei structuri vechi, ele provenind din numerotarea lor inițială ca lunile 7, 8, 9 și 10.

Anul Nou în Evul Mediu și Revelionul modern

Ca sărbătoare populară, trecerea dintre ani a început să capete conturul modern în Evul Mediu târziu, când tradițiile legate de ciclurile naturii s-au combinat cu simbolistica religioasă creștină și cu obiceiurile locale. În această perioadă, practicile de reînnoire simbolică, de alungare a spiritelor rele prin zgomote, clopote sau focuri, de a face urări și de a celebra comunitatea s-au extins în Europa.

Deși unele regate sau regiuni au încercat să schimbe data Anului Nou în funcție de sărbători religioase, în Anglia medievală, de exemplu, anul a început o vreme la 25 martie, iar în Franța, în anumite epoci, la Paște, reforma gregoriană din 1582 a readus în centrul lumii occidentale data de 1 ianuarie ca început al anului civil. În țările ortodoxe, adoptarea calendarului gregorian s-a făcut mult mai târziu, în secolul XX, dar Revelionul ca moment de celebrare colectivă era deja împământenit ca tradiție, arată Britannica.com.

În forma actuală, Revelionul modern a devenit o sărbătoare globală mai ales în ultimii 100-150 de ani, odată cu urbanizarea, apariția marilor capitale, extinderea presei, apoi a radioului și televiziunii, care au transformat noaptea dintre ani într-un eveniment celebrat simultan de milioane de oameni.

Tradiții precum focurile de artificii, petrecerile de stradă, concertele, numărătoarea inversă, toastul cu șampanie sau obiceiul de a face rezoluții pentru anul care vine s-au popularizat în secolul XX, devenind elemente reprezentative ale sărbătorii.

În același timp, multe obiceiuri locale mult mai vechi au supraviețuit, adaptându-se vremurilor. Printre acestea se numără sunatul clopotelor sau producerea de zgomot pentru a alunga spiritele rele. De asemenea, rezoluțiile de Anul Nou, atât de răspândite în cultura modernă, seamănă cu ritualurile babiloniene de reînnoire a jurămintelor față de zei, doar că într-o formă diferită.

Anul Nou, în funcție de cultură și religie

Astăzi, Revelionul este sărbătorit aproape peste tot în lume, indiferent de religie, etnie sau limbă, deoarece a devenit un reper civil și cultural universal.

În mod oficial, el este celebrat în toate țările care folosesc calendarul gregorian, dar ca tradiție socială există chiar și în state care, din punct de vedere religios, au alte calendare sau alte sărbători ale anului nou.

În calendarul religios evreiesc, de exemplu, anul începe de Rosh Hashana, prima zi a lunii Tishri, care cade între 6 septembrie și 5 octombrie.

Anul Nou Chinezesc este sărbătorit oficial timp de o lună care începe la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Alte culturi asiatice sărbătoresc ziua în diferite perioade ale anului. În sudul Indiei, locuitorii din Kerala sărbătoresc noul an ca Vishu, iar locuitorii din Tamil Nadu vecin ca Puthandu pe 14 aprilie. Tibetanii sărbătoresc ziua ca Losar în februarie, iar în Thailanda sărbătoarea, numită Songkran, este sărbătorită la mijlocul lunii aprilie. În Japonia, sărbătoarea de Anul Nou Shōgatsu este o sărbătoare de trei zile, de la 1 la 3 ianuarie.

Ce înseamnă Anul Nou pe rit vechi

În lumea ortodoxă, pe lângă Revelionul oficial din 31 decembrie, unele comunități păstrează și celebrarea Anului Nou conform calendarului iulian, numit popular tot Revelion sau Anul Nou, dar „pe rit vechi”.

Revelionul sărbătorit pe rit vechi reprezintă celebrarea trecerii dintre ani conform calendarului iulian, calendar folosit tradițional de o parte dintre Bisericile Ortodoxe.

Calendarul iulian a fost introdus în anul 46 î.Hr. de Iulius Cezar și a reprezentat o reformă majoră a modului de măsurare a timpului în Imperiul Roman. Totuși, el nu era perfect precis, pentru că anul iulian avea 365,25 zile, în timp ce anul astronomic real are aproximativ 365,2422 zile. Această mică eroare de calcul a făcut ca, în timp, calendarul iulian să rămână în urmă față de mișcarea reală a Pământului în jurul Soarelui. Astfel, după mai bine de 1500 de ani, decalajul acumulat devenise semnificativ.

Pentru a corecta această problemă, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, care ajusta calculul anilor bisecți astfel încât să reflecte mult mai fidel timpul astronomic. În lumea apuseană, trecerea la calendarul gregorian s-a făcut relativ rapid, însă în spațiul ortodox adoptarea a fost treptată, uneori întâmpinând rezistență, deoarece calendarul era perceput nu doar ca un instrument civil, ci și ca parte a tradiției religioase.

În prezent, majoritatea țărilor ortodoxe folosesc calendarul gregorian ca reper civil, dar unele Biserici au păstrat calendarul iulian pentru sărbătorile religioase. Astfel, creștinii care au păstrat calendarul Iulian sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi și Anul nou pe rit vechi.

Când este Anul Nou pe rit vechi în 2026

Anul Nou 2026 pe rit vechi are loc în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, ceea ce corespunde datei de 1 ianuarie din calendarul iulian. Diferența dintre cele două calendare este astăzi de 13 zile, iar această decalare explică de ce Anul Nou pe rit vechi nu coincide cu cel sărbătorit oficial la 31 decembrie.

Sărbătorirea pe rit vechi nu înseamnă a celebra un alt Crăciun sau un alt An Nou, ci aceleași evenimente, dar raportate la un sistem diferit de calcul al timpului. În plan religios, Crăciunul rămâne Nașterea Domnului, iar Anul Nou rămâne începutul anului, tradițiile fiind foarte asemănătoare.

Cine sărbătorește Anul Nou pe rit vechi

Crăciunul și Anul nou 2026 pe rit vechi sunt celebrate de mai multe categorii de oameni și comunități. În primul rând, ele sunt ținute de credincioșii care aparțin Bisericilor Ortodoxe ce folosesc calendarul iulian pentru sărbători. Cele mai cunoscute exemple sunt Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Ucraineană, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Georgiană, Biserica Ortodoxă din Ierusalim și Muntele Athos, care păstrează ritul vechi calendaristic.

De asemenea, există comunități locale sau grupuri etnice din țări majoritar ortodoxe care, chiar dacă Biserica oficială a adoptat calendarul gregorian, aleg să păstreze tradiția ritului vechi ca parte a identității lor culturale.

De exemplu, în Republica Moldova, deși Mitropolia Moldovei folosește calendarul gregorian pentru sărbători, o parte a populației sărbătorește Anul Nou pe rit vechi ca tradiție populară, independent de calendarul bisericesc oficial.

În România, fenomenul este similar, Biserica Ortodoxă Română folosește calendarul gregorian, dar există comunități lipovene, în special în Dobrogea, care păstrează calendarul iulian atât religios, cât și cultural. De asemenea, diaspora rusă, ucraineană sau sârbă din diverse state ale lumii continuă să țină Crăciunul și Anul Nou pe rit vechi, chiar dacă trăiesc în țări care folosesc calendarul gregorian.

Descoperă și de ce Paștele ortodox și cel catolic pică la date diferire și Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE