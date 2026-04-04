„Turiștii ar trebui să se înregistreze doar prin intermediul site-ului oficial de imigrare”, a declarat un purtător de cuvânt al autorităților thailandeze. În caz contrar, aceștia riscă să cadă victime ale fraudei sau ale furtului de identitate, deoarece escrocii pot folosi datele personale ale turiștilor pentru activități ilegale.

Problema este amplificată de existența mai multor site-uri web frauduloase, care imită platforma oficială și solicită plăți nelegitime pentru emiterea TDAC. Cel puțin 10% dintre turiștii străini au fost deja păcăliți de astfel de platforme, potrivit autorităților. În ciuda eforturilor continue de a închide aceste site-uri, multe dintre ele sunt găzduite în străinătate, ceea ce complică procesul de identificare și eliminare a escrocilor.

Oficialii thailandezi colaborează cu alte entități internaționale pentru a combate această problemă, însă avertizează că cea mai eficientă măsură rămâne prevenția. În acest sens, companiile aeriene au fost rugate să informeze pasagerii despre importanța utilizării canalelor oficiale pentru obținerea TDAC înainte de a călători în Thailanda.

Călătorii sunt sfătuiți să acceseze exclusiv site-ul guvernamental pentru a solicita permisul digital și să evite paginile web care cer taxe. Astfel, își pot proteja atât banii, cât și datele personale de potențiale abuzuri.