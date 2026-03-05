Sondajul a inclus 23.000 de persoane din 29 de țări

Datele sondajului, care a inclus 23.000 de persoane din 29 de țări, printre care Marea Britanie, SUA, Brazilia, Australia și India, indică o tendință clară: 33% dintre bărbații din generația Z (născuți între 1997 și 2012) cred că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante, relatează The Guardian.

Prin comparație, doar 13% dintre bărbații din generația baby boomers (născuți între 1946 și 1964) împărtășesc această opinie.

În rândul femeilor, 18% din generația Z sunt de acord cu această idee, comparativ cu doar 6% dintre femeile baby boomers. În țări precum Indonezia (66%) și Malaysia (60%), acceptarea acestor roluri tradiționale este semnificativ mai ridicată decât în SUA (23%) sau Marea Britanie (13%).

Aproape un sfert dintre bărbații generației Z (24%) consideră că femeile nu ar trebui să pară prea independente, în timp ce doar 12% dintre baby boomers împărtășesc această opinie. Pe de altă parte, 41% dintre bărbații generației Z consideră că femeile cu o carieră de succes sunt mai atractive, ceea ce indică un contrast în percepțiile lor despre independență și succes.

„Cred că există multe nemulțumiri și temeri legate de pierderea poziției sociale a bărbaților”, explică Prof. Heejung Chung, director al Institutului Global pentru Leadershipul Femeilor.

Un alt exemplu de percepții tradiționale este legat de îngrijirea copiilor

În acest context, 21% dintre bărbații generației Z cred că bărbații care își asumă acest rol sunt mai puțin masculini, față de doar 8% dintre baby boomers.

În ciuda unor opinii tradiționale, sondajul sugerează că bărbații generației Z se confruntă cu presiuni legate de egalitatea de gen. 59% dintre aceștia consideră că bărbații sunt obligați să facă prea multe pentru a susține egalitatea, o părere împărtășită de 45% dintre baby boomers. Femeile au exprimat opinii similare, dar într-o proporție mai mică.

Julia Gillard, fost prim-ministru australian și actual președinte al Institutului Global pentru Leadershipul Femeilor, afirmă: „Nu doar că mulți bărbați din generația Z impun așteptări restrictive asupra femeilor, dar se limitează și pe ei înșiși prin norme de gen rigide. Trebuie să facem mai mult pentru a elimina ideea unui joc cu sumă zero, în care doar femeile beneficiază de o lume egală”.

Factorii economici joacă un rol important în aceste percepții

Prof. Chung subliniază că factorii economici joacă un rol important în aceste percepții.

„În generațiile anterioare, bărbații își demonstrau masculinitatea prin rolurile de întreținători ai familiei, prin contribuții financiare și prin achiziții, precum case. Aceste oportunități sunt din ce în ce mai greu de accesat pentru tinerii bărbați din întreaga lume”, explică ea.

