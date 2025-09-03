Copiii și nepoții acestora se pot îmbolnăvi

Studiul, publicat în revista Thorax, subliniază faptul că problemele de sănătate legate de fumat pot fi „intergeneraționale”.

„Aceste descoperiri sugerează că fumatul poate afecta negativ funcția pulmonară nu numai la fumători, ci și la copiii și nepoții acestora”, au scris cercetătorii.

Studiul a inclus 890 de tați ai căror copii s-au născut în Australia la începutul anilor 1960, cercetătorii urmărind perechile până când copiii au împlinit vârsta de 53 de ani, în anii 2010.

Ei au descoperit că tații care au fost expuși la fumatul pasiv în propria copilărie – adică cel puțin unul dintre părinți a fumat – au fost mai predispuși să aibă copii cu probleme de sănătate pulmonară, care au persistat până la vârsta adultă.

Până la vârsta de 53 de ani, aceștia aveau o probabilitate cu 56% mai mare de a avea o funcție pulmonară deficitară.

Funcția pulmonară, în pericol

„Funcția pulmonară afectată poate începe cu mult înainte ca bolile respiratorii să devină evidente clinic”, a declarat pentru Euronews Health Shyamali Dharmage, unul dintre autorii studiului și profesor în cadrul unității de alergologie și sănătate pulmonară de la Universitatea din Melbourne, Australia.

Efectele s-au menținut după ce cercetătorii au luat în considerare și alți factori care ar putea explica legătura, cum ar fi statutul socioeconomic și antecedentele de astm ale părinților. Acestea au fost chiar mai puternice, dacă copiii fuseseră expuși și la fumul de tutun pasiv în copilărie.

În mod notabil, aproape 69% dintre tați și 57% dintre copiii lor au fost expuși fumatului pasiv în copilărie. Aproximativ jumătate dintre copii fuseseră, de asemenea, fumători la un moment dat în viață.

Trăsăturile transmise sunt afectate

Însă cercetătorii au descoperit că expunerea ar putea explica doar 10% dintre problemele lor de sănătate pulmonară și expunerea taților lor la fum.

Analiza a provenit dintr-un studiu observațional, ceea ce înseamnă că cercetătorii nu pot dovedi că expunerea taților la fumatul pasiv a cauzat în mod direct sănătatea pulmonară precară a copiilor lor. Aceștia au spus că și alți factori necunoscuți, cum ar fi genetica, ar putea juca un rol.

Însă au oferit câteva explicații posibile. De exemplu, dacă băieții sunt expuși la „substanțele nocive” din țigări înainte de a ajunge la pubertate, acest lucru ar putea altera expresia genetică a spermatozoizilor în curs de dezvoltare, afectând trăsăturile care sunt transmise propriilor copii, au spus cercetătorii.

Indiferent de mecanism, cercetătorii i-au îndemnat pe tați să încerce să rupă ciclul intergenerațional, evitând fumatul în preajma copiilor lor.

„Protejarea copiilor de fumatul pasiv ar putea fi benefică nu doar pentru sănătatea lor respiratorie, ci și pentru cea a copiilor lor”, a spus Dharmage.

Fumatul nu dăunează sănătății doar celor care fumează, ci și a celor din jur, în această categorie fiind încadrate și animalele de companie, relatează Digi24.ro. Iată ce avertisment fac medicii veterinari în acest context.

În situația aceasta, și câinii și pisicile pot dezvolta diverse tipuri de cancer, multe dintre ele agresive, conform medicilor veterinari.



