Ce sunt bolile autoimune?

Bolile autoimune sunt dereglări ale sistemului imunitar, care, în loc să ne apere, se întoarce împotriva propriului corp. Imaginați-vă o armată care, dintr-o eroare, își atacă propriul popor, spune medicul Cochino. Aceste boli sunt în creștere alarmantă în ultimul deceniu, mai ales la copii, iar cauzele nu sunt încă pe deplin cunoscute.

Tipuri frecvente și tratament

Orice organ poate fi afectat, dar la copii, cel mai des întâlnite sunt artrita juvenilă, care atacă articulațiile, lupusul, o boală extrem de agresivă, și dermatomiozita, care afectează mușchii și pielea. Din fericire, România are la dispoziție tratamente comparabile cu cele din Occident. Cu toate acestea, vindecarea completă este rară. Obiectivul medicilor este de a controla boala și de a-i permite pacientului să ducă o viață cât mai normală.

Sfat pentru părinți

Cel mai important sfat este conștientizarea. Mulți părinți și chiar unii medici nu știu că aceste boli pot apărea la vârste foarte mici. Când un copil are o afecțiune cronică și tratamentele standard nu dau rezultate, este esențial să căutați un specialist imunolog. Există centre dedicate în marile orașe din țară.

Un avertisment important

Doctorul Alexis Cochino trage un semnal de alarmă în legătură cu excesul de antiinflamatorii, inclusiv corticosteroizi. Aceste medicamente, deși par să amelioreze simptomele, suprimă de fapt sistemul imunitar și pot împiedica procesul natural de vindecare al organismului, care se bazează tot pe inflamație. Folosirea lor excesivă ar putea contribui la creșterea incidenței și severității bolilor autoimune.