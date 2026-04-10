Robo-câinele Elon Musk, parte dintr-o campanie artistică

Apariția robotului face parte dintr-o campanie de promovare pentru expoziția „INFINITE_LOOP”, semnată de artistul digital Beeple, care va fi deschisă pe 18 aprilie la centrul de artă digitală NODE din Palo Alto.

Reprezentanții centrului au explicat scopul proiectului.

„NODE este un cămin pentru artiștii care definesc cultura digitală de astăzi. Animalele obișnuite ale lui Beeple sunt o întruchipare fizică a acestei culturi și suntem mândri să aducem o parte din ea aici, în Silicon Valley”, a declarat un reprezentant al NODE pentru Chronicle.

Aceștia au adăugat: „Trimiterea lui Elon pe străzi este o modalitate de a aduce acea energie în viața publică înainte de deschiderea expoziției de săptămâna viitoare, iar reacția a fost exact ceea ce lucrările lui Beeple fac atât de bine: îi oprește pe oameni din drumul lor și îi face să vorbească.”

Proiectul „Regular Animals” al lui Beeple

Artistul Beeple, din Carolina de Sud. pe numele real Mike Winkelmann, a creat robotul ca parte a seriei „Regular Animals”, un proiect care include mai multe personaje inspirate din figuri cunoscute.

Printre acestea se numără versiuni robotice ale lui Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol, Pablo Picasso și chiar a artistului Beeple.

Fiecare robot este realizat în colaborare cu Hyperflesh, un producător specializat în măști din silicon hiperrealiste.

Conceptul din spatele lucrării

Pe site-ul NODE, proiectul este descris ca o reinterpretare a artei pop și a sculpturii prin tehnologie.

„«Regular Animals» reinterpretează moștenirea portretului pop, a sculpturii și a artei generative prin prisma tehnologiei. Fiecare umanoid robotic nu este un obiect static, ci o pânză digitală fluidă – amintirile sale fiind capturate, reimaginate și păstrate pe blockchain.”

De asemenea, proiectul include un concept controversat: „După trei ani – douăzeci și unu de «ani de câine» – fiecare robot va «muri», iar toate amintirile din viața sa vor fi păstrate pentru totdeauna pe blockchain.”

Prima apariție în spațiul public

Deși lucrarea a fost prezentată anterior la Art Basel Miami, aceasta este prima dată când un robot din serie a fost trimis pe străzile orașului.

Reacțiile publicului au fost împărțite, de la amuzament la îngrijorare.

„Înfricoșător” și „Atât de greșit”, au comentat unii utilizatori pe rețelele sociale, în timp ce alții au considerat inițiativa o formă inovatoare de artă digitală.

Beeple creează artă digitală din 2007, fiind cunoscut pentru proiectul său zilnic „Everydays”.

În 2021, o colecție a primelor 5.000 de lucrări ale sale a fost vândută pentru 69,3 milioane de dolari, unul dintre cele mai mari prețuri plătite vreodată pentru un artist în viață.

Concret, a fost al treilea cel mai mare preț de licitație obținut de un artist în viață la acea vreme.

