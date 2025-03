Originea rasei Pitbull

Rasa Pitbull își are originile în Anglia, Scoția și Irlanda la începutul secolului al XIX-lea și a rezultat din două rase dispărute: Old English Bulldog și Old English Terrier. Aceștia au fost folosiți la diverse sarcini, precum păzirea vitelor și oilor, vânătoare și protejarea caselor, fiind, totodată, și animale de companie.

Buldogul englez a devenit cunoscut, însă, după ce a fost implicat cu forța în lupte sângeroase, cunoscute sub numele de „bull baiting” („momeala taurului”). Unul sau doi câini erau puși să hărțuiască un taur ore în șir până când acesta se prăbușea din cauza oboselii sau a rănilor provocate de buldogi. Aceste lupte erau organizate pentru divertismentul oamenilor din clasele sociale sărace, care le priveau ca pe o modalitate de a uita de greutăți.

În 1835, parlamentul britanic a interzis aceste lupte crude, însă britanicii au găsit o nouă metodă pentru a se distra și puneau Pitbull-ii să lupte cu câini din rasa Bully. Ulterior, amatorii de astfel de sporturi brutale aruncau șobolani într-o groapă, astfel încât să nu poată scăpa, și își puneau câinii să prindă cât mai multe rozătoare.

Pitbull-ul este un câine de talie medie, robust și musculos

Recomandări Senatul schimbă a treia oară accesul angajaților. Salariații vor fi puși să ocolească Parlamentul, o nouă firmă va livra un sistem mai scump – EXCLUSIV

De pe margine, stăpânii își cronometrau câinii pentru a vedea care va prinde cei mai mulți șobolani într-un timp cât mai scurt, potrivit site-ului Love a Bull. Stăpânii trebuiau să fie siguri că pot intra în groapă și că își pot îndruma câinii fără a exista pericolul să fie mușcați, iar dacă se întâmpla un astfel de incident, câinele era de obicei sacrificat.

Cum a luat naștere rasa Pitbull

Luptele cu șobolani și cele între câini necesitau mai multă agilitate și o viteză mai mare din partea patrupezilor. De obicei, câinii mai mici, dar puternici și agili, dominau aceste lupte sângeroase. În aceste condiții, crescătorii de câini din Insulele britanice care au imigrat în SUA cu puțin timp înainte de Războiul Civil au început să încrucișeze buldogii cu terrierii pentru a obține un câine cu aceste calități și în acest fel a rezultat rasa Pitbull pe care o știm cu toții astăzi.

Acești câini și-au găsit rapid locul în societate, fiind câini de turmă și de vânătoare. În Primul și Al Doilea Război Mondial, Pitbull-ii au fost folosiți de forțele armate pentru a ajuta în misiunile de luptă, cel mai cunoscut dintre aceștia fiind Sergentul Stubby. Acesta a primit numeroase medalii pentru serviciile aduse, precum prinderea dușmanilor și avertizarea escadrilei sale cu privire la atacurile chimice. Ulterior, au intrat în rândul forțelor de poliție și armată, fiind dresați pentru detectarea drogurilor și pentru misiuni de căutare și salvare. De asemenea, sunt și excelenți câini de terapie, notează WagWalking.

Recomandări Strategia lui Vladimir Putin de a slăbi democrațiile occidentale, dezvăluită de fostul consilier al lui Obama pentru Rusia

Caracteristicile câinelui Pitbull

Pitbull-ul este un câine de talie medie, robust și musculos, cu o greutate ce poate varia între 16 și 32 de kilograme, la masculi și între 13 și 27 de kilograme, la femele. În ceea ce privește înălțimea, în funcție de individ, acești câini pot avea între 45 și 53 cm (masculii) și între 43 și 51 cm (femelele).

Corpul unui Pitbull este compact, bine definit, cu un piept lat și un gât puternic. Blana este extrem de scurtă, fină și lucioasă, iar paleta de culori în care se poate regăsi este foarte diversă, incluzând nuanțe precum alb, gri, maro, negru sau roșcat. Culoarea depinde în general de ce fel de buldogi și terrieri au fost împerechiați.

De asemenea, Pitbull-ul are un cap lat, ușor rotunjit, cu maxilare puternice și ochi rotunzi, plini de expresivitate. Urechile sunt mici spre mediii și sunt cupate într-o formă ascuțită, ceea ce îi accentuează aspectul impunător, în timp ce coada este scurtă și subțire, relatează PetMD. Durata de viață a unui Pitbull este de 10-14 ani.

Datorită forței și agilității sale, Pitbull-ul este inclus în categoria câinilor cu potențial periculos. Instinctele sale de prădător sunt dezvoltate, iar sensibilitatea la mirosuri puternice, inclusiv cel de sânge, îl fac un animal alert și reactiv. Cu toate acestea, temperamentul său depinde foarte mult de modul în care este crescut și dresat.

Recomandări Kremlinul se implică direct în alegerile din România: „Fără Georgescu vor fi ilegitime”

Personalitatea și temperamentul unui Pitbull

Câinii Pitbull au, în general, o personalitate prietenoasă și afectuoasă și un temperament jucăuș, ei fiind dornici să se implice în jocuri și alte activități cu stăpânii lor. De asemenea, sunt cunoscuți pentru afecțiunea lor față de aceștia și ori de câte ori au ocazia se vor cuibări cu plăcere lângă oamenii lor, mai ales la finalul unei sesiuni de dresaj sau de joacă.

Totuși, deși este extrem de atașat de familia sa, Pitbull-ul nu este un câine recunoscut pentru calmul său desăvârșit, dar dacă este crescut de mic într-un mediu echilibrat, plin de dragoste și grijă, el poate deveni un prieten loial, prietenos și chiar protector în special față de copii. Energia sa debordantă îl face mereu dornic de joacă, iar interacțiunea cu cei mici poate fi una armonioasă atunci când este socializat corespunzător.

În caz contrar, pot fi predispuși la anxietate, deoarece această rasă este concentrată pe oamenii lor preferați, nefiind un fan al timpului petrecut singur. Nu sunt o rasă care se descurcă bine atunci când sunt lăsați singuri toată ziua. Agresivitatea nu este o trăsătură inevitabilă a unui Pitbull, dar poate fi gestionată eficient printr-un stil de viață echilibrat și un mediu stabil.

În același timp, acesta este și un excelent câine de pază și protecție, dar nu este un animal independent, având o mare nevoie de compania oamenilor. Chiar dacă interacționează bine cu copiii și poate accepta prezența străinilor, relațiile cu alte animale sunt adesea problematice, tendințele sale dominante făcându-l predispus la conflicte.

Deoarece este un câine inteligent și receptiv, Pitbull-ul va învăța rapid comenzile, dar pentru a-și dezvolta un comportament echilibrat este esențial să beneficieze de o educație timpurie și de antrenamente regulate.

Personalitatea sa puternică poate face ca dresajul să fie o provocare, însă printr-o abordare corectă, bazată pe consecvență și metode adecvate, el va deveni un companion fidel, afectuos și plin de farmec pentru întreaga familie, se mai precizează pe site-ul PetMD.com.

Îngrijirea câinilor din rasa Pitbull

Datorită blănii scurte, Pitbull-ii sunt ușor de întreținut, fiind suficient un periaj săptămânal pentru a îndepărta părul mort și pentru a menține blana lucioasă. Există, însă, o specie rară, Pitbull-ul cu părul lung, care are o mutație genetică ce le conferă o blană mai lungă, mătăsoasă.

Pitbull-ul este inclus în categoria câinilor cu potențial periculos

Deși păstrează multe dintre caracteristicile Pitbull-ilor tradiționali în ceea ce privește personalitatea și temperamentul, nevoile de îngrijire ale acestei specii diferă din cauza lungimii și texturii blănii. Periajul regulat și tunderea ocazională îi pot ajuta să-și păstreze blana în cea mai bună formă. De asemenea, baia ocazională și tăierea regulată a unghiilor completează rutina de îngrijire, în timp ce verificarea periodică a urechilor, ochilor și dinților este la fel de importantă pentru a preveni eventualele infecții sau alte probleme de sănătate, aflăm de la specialiștii de la The Spruce Pets.

Trebuie să știi că un Pitbull are nevoie de exerciții fizice zilnice pentru a-și consuma energia și pentru a evita posibile comportamente distructive. În plus, sunt recomandate plimbările lungi, jocurile interactive și antrenamentele de agilitate, precum și activități de stimulare mentală precum jocuri de inteligență sau sesiuni de dresaj pentru a-și menține mintea activă și pentru a preveni plictiseala.

Dresajul unui Pitbull trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă și să se bazeze pe metode pozitive de recompensare. Consistența, răbdarea și fermitatea sunt esențiale în procesul de dresaj al acestui câine. Socializarea timpurie cu alți câini și oameni este crucială pentru a dezvolta un comportament echilibrat și pentru a reduce riscul de agresivitate.

Hrănirea câinilor Pitbull

Alimentația Pitbull-ului trebuie să fie una echilibrată din punct de vedere nutrițional și adaptată nevoilor sale energetice. Astfel, se recomandă două mese pe zi – una dimineața și una seara -, o dietă de înaltă calitate, bogată în proteine pentru a susține masa musculară, iar porțiile trebuie ajustate în funcție de vârstă, greutate și nivelul de activitate al câinelui.

Este esențial să se evite supraalimentarea, deoarece Pitbull-ii pot fi predispuși la obezitate. Cea mai bună hrană pentru câinii din rasa Pitbull este cea crudă. Acest tip de dietă naturală, cu hrană integrală, nu doar că va ajuta la menținerea câinelui sănătos și fericit, dar va oferi și nutrienții necesari pentru a preveni sau pentru ajuta la gestionarea altor afecțiuni comune de sănătate, cum ar fi problemele de dentiție, digestive, articulare și de mobilitate, cum ar fi artrita, și simptomele comune ale alergiei, cum ar fi mâncărimea excesivă și afecțiuni ale pielii, scrie Prodograw.com.

Citeşte şi despre Câinele Amstaff – tot ce trebuie să știi despre această rasă!

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Andra nu risca doar o amendă de 125.000 de euro la Bruxelles! „Se oprește efectiv tot curentul”/ VIDEO EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News