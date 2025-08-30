De ce Anul Nou Bisericesc începe la 1 septembrie

Data de 1 septembrie, care desemnează începutul anului bisericesc, a fost împrumutată de la evrei. Ei încep calendarul cu luna septembrie, luna Tișri. Era timpul strângerii roadelor și al unui nou început al vieții de comunitate. Biserica creștină, născută în contextul acestei culturi, a preluat această semnificație.

În Imperiul Bizantin anul civil începea tot la 1 septembrie, tradiție care s-a păstrat și în viața Bisericii, întrucât calendarul civil și cel religios erau strâns legate.

De asemenea, potrivit tradiției, Mântuitorul Iisus Hristos și-a început activitatea în septembrie, atunci când a intrat în sinagogă și a citit cuvintele prorocului Isaia. Acest moment, plasat în jurul datei de 1 septembrie, a fost considerat de Biserică drept început simbolic al lucrării Sale mântuitoare, adică al unui ”an nou duhovnicesc”.

Începutul Anului Nou bisericesc la 1 septembrie a fost instituit de Sfinții Părinți Sinodul I de la Niceea.

Ce sărbători importante sunt în calendar ortodox septembrie 2025

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului este un praznic major, celebrat la 8 septembrie, și reprezintă una dintre cele patru mari sărbători ale Maicii Domnului în calendarul ortodox 2025.

Rugăciune către Sfânta Maria

Fecioarei Maria îi sunt dedicate mai multe rugăciuni, iar pentru ziua în care se sărbătorește nașterea ei, este bine să spunem următoarea rugăciune:

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune.

Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele. În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te impor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se spune dorința).

Te impor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale, Amin!”.

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie, comemorează descoperirea și glorificarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena, în anul 326, precum și recâștigarea ei de către împăratul Heraclius în 628. Aceasta este o zi de post și rugăciune solemnă. În 2025, Înălțarea Sfintei Cruci pica într-o zi de duminică și este dezlegare la ulei și la vin.

Ziua de 14 septembrie este considerată şi data care vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Calendarul popular consemnează această zi şi sub alte denumiri, cum ar fi Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui, și este considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei.

Calendar ortodox septembrie 2025

  • 1 L † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol; Dreptul Iosua (Tedeum – Anul Nou bisericesc)
  • 2 M Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului
  • 3 M Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M-rea. Stânișoara (Post)
  • 4 J Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
  • 5 V Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul (Post)
  • 6 S Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie;
  • 7 D Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Casiana Imnografa;†) Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 4, voscr. 2
  • 8 L (†) Nașterea Maicii Domnului
  • 9 M Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic; Sf. Mc. Severian
  • 10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria (Post)
  • 11 J Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul
  • 12 V Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Post)
  • 13 S Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
  • 14 D (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin) (†) Duminica Înălțării Sf. Cruci (Judecarea și Răstignirea lui Iisus); Ap. I Corinteni I, 18-24; Ev. Ioan XIX, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35; glas 5, voscr. 3
  • 15 L †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei
  • 16 M †) Sf. Cuv. Mărt. Sofian de la Antim; Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila
  • 17 M †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Post)
  • 18 J †) Sf. Pr. Mc. Ilarion Felea; Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna
  • 19 V Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont (Post)
  • 20 S Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
  • 21 D Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4
  • 22 L †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope
  • 23 M Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
  • 24 M Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post)
  • 25 J Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
  • 26 V †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon (Dezlegare la ulei și vin)
  • 27 S †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
  • 28 D † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5
  • 29 L Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
  • 30 M Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani
Vezi și Sărbători cu cruce roșie în 2025

Ce sunt sărbătorile cu cruce roșie și cele cu cruce neagră în calendarul ortodox

În calendarul creștin ortodox, anumite sărbători sunt marcate cu cruce roșie pentru a indica importanța lor deosebită. Aceste zile sunt dedicate unor evenimente majore din istoria religioasă, cum ar fi praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului sau cinstirea unor sfinți cu o semnificație aparte.

Diferența dintre sărbătorile cu cruce roșie și sărbătorile cu cruce neagră, din punct de vedere liturgic, este dată de bogăția și solemnitatea slujbelor. Astfel, sunt cunoscute:

  • Sărbători mari – praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și ale sfinților importanți. Acestea sunt trecute cu cruce roșie încadrată de cerc sau paranteze, semn distinctiv pentru importanța slujbei
  • Sărbătorile sfinților cu priveghere și polileu – acestea sunt trecute fie cu crucea roșie, fie cu cruce neagră cu o singură paranteză;
  • Sărbătorile sfinților fără priveghere – sunt marcate în calendar cu o cruce simplă;
  • Sărbătorile sfinților mai puțin însemnați – sunt de două feluri: cu sau fără Doxologie Mare la Utrenie, iar în calendar sunt trecute cu cruce neagră.

Calendarul ortodox nu este doar un simplu instrument de organizare, ci o expresie a tradiției și credinței ortodoxe. El structurează ritmul vieții spirituale, oferind credincioșilor repere clare pentru sărbători, posturi și momente de rugăciune. Prin urmare, el joacă un rol vital în păstrarea și continuarea tradițiilor bisericești și în aprofundarea legăturii credincioșilor cu Dumnezeu.

Zile de post și posturi în calendar ortodox 2025

  • Miercurile și vinerile de peste an, exceptându-le pe cele cu dezlegare, însemnate cu harți
  • Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
  • Tăierea Capului Sfanțului Ioan Botezatorul (29 august)
  • Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
  • Postul Sfintelor Paști (3 martie – 19 aprilie)
  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (16 iunie – 28 iunie)
  • Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 14 august)
  • Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

Când nu se fac nunți în 2025

Potrivit calendar ortodox 2025, zilele în care nu se fac nunți sunt cele de post și praznicele împărătești.

  • În toate zilele de post de peste an
  • În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora
  • În săptămână lăsatului sec de carne (23 februarie – 1 martie)
  • În Postul Sfintelor Paști (2 martie – 20 aprilie
  • În Săptămână Luminată (21 aprilie – 27 aprilie)
  • În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (16 iunie – 28 iunie)
  • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 august)
  • În postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)
  • În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sursă foto – Shutterstock.com

