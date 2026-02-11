Înțelegerea diagnosticului

Diabetul gestațional este diagnosticat pentru prima dată în timpul sarcinii și presupune valori crescute ale glicemiei. Testul prin care se stabilește diagnosticul, numit TTGO, este recoltat din sânge venos  cu 75 de grame glucoză, se efectuează între săptămânile 24 și 28, însă unele viitoare mame necesită testare mai devreme. Dr. Pleșoianu explică: „Există categorii de gravide care trebuie evaluate chiar din primul trimestru: femeile cu istoric de diabet gestațional, obezitate, sindromul ovarelor polichistice sau rude de gradul I cu diabet. În aceste situații, depistarea precoce poate schimba semnificativ evoluția sarcinii.”

La rândul său, Dr. Turcu subliniază claritatea diagnosticului: „Diabetul gestațional înseamnă glicemie crescută pentru prima dată în sarcină. Testul TTGO ne arată dacă organismul poate face față aportului de glucoză. Dacă doar una dintre valori depășește pragul normal, diagnosticul este confirmat.”

Când diabetul gestațional schimbă cursul sarcinii. O conversație despre siguranță, încredere și o colaborare strânsă între specialiști

Ce se schimbă în monitorizarea sarcinii

Odată diagnosticat, diabetul gestațional transformă sarcina într-una cu risc crescut, necesitând monitorizare medicală mai frecventă. Vizitele la medic devin regulate, la două sau trei săptămâni, iar ecografiile capătă un rol vital pentru evaluarea creșterii copilului, a lichidului amniotic și a stării placentei. În paralel, gravidei i se recomandă monitorizarea zilnică a glicemiei, ajustarea dietei și, uneori, tratament cu insulină.

„Diferența majoră față de o sarcină fiziologică constă în monitorizarea echilibrului metabolic și în evaluarea constantă a evoluției fetale. Este o abordare personalizată, în care pacienta devine parte activă a echipei medicale”, explică Dr. Pleșoianu.

Colaborarea dintre obstetrician și diabetolog – un sprijin esențial

Pentru ca evoluția sarcinii să rămână favorabilă, colaborarea interdisciplinară este esențială. Obstetricianul urmărește dezvoltarea fătului și starea placentei, în timp ce diabetologul se ocupă de menținerea glicemiilor în limite sigure. Dr. Turcu subliniază importanța comunicării continue: „Fiecare specialitate are sarcini precise în monitorizarea gravidei cu diabet gestațional. Colaborarea se face prin rapoarte detaliate și prin evaluări periodice. Dacă valorile glicemice se încadrează în ținte, monitorizarea poate fi lunară. Dacă sunt depășite, ne vedem mai des.”

Dr. Pleșoianu completează: „Medicina modernă nu înseamnă doar ghiduri și analize. Înseamnă echipă, comunicare și multă răbdare. Când obstetricianul, diabetologul și pacienta lucrează împreună, rezultatul este nu doar o naștere reușită, ci o poveste de încredere.”

Această colaborare interdisciplinară capătă o importanță și mai mare în contextul relocării Maternității și a Centrului de Chirurgie Fetală & Neonatală în Ponderas Academic Hospital, unde specialitățile implicate în managementul sarcinii cu diabet gestațional se află în același loc. Pentru viitoarele mame cu risc metabolic, faptul că obstetricianul, diabetologul, medicul imagist, anestezistul și echipa de neonatologie pot evalua și decide împreună, zi de zi, înseamnă continuitate reală a îngrijirii.

Monitorizarea glicemiilor, evaluarea creșterii fetale, deciziile legate de momentul nașterii și pregătirea îngrijirii nou-născutului sunt parte dintr-un parcurs medical unitar, nu din etape separate. În cazul diabetului gestațional, unde fiecare dezechilibru metabolic poate influența atât evoluția sarcinii, cât și adaptarea copilului după naștere, această integrare medicală oferă siguranță suplimentară mamei și un start mai bun nou-născutului.

Momentul nașterii: decizii personalizate

Modul și momentul nașterii sunt stabilite individual, în funcție de controlul glicemic și de evaluarea ecografică a fătului. Dacă glicemiile sunt stabile, sarcina poate continua până la termen. Dacă, însă, copilul este prea mare sau apar semne de dezechilibru metabolic, nașterea poate fi planificată mai devreme.

„Criteriul esențial rămâne siguranța mamei și a copilului. Decizia nu se ia după un protocol fix, ci după starea reală a fiecărei sarcini”, precizează Dr. Pleșoianu.

După naștere: prevenția pe termen lung

La 6-12 săptămâni după naștere, pacienta trebuie să repete testul TTGO pentru a verifica dacă metabolismul a revenit la normal. Chiar dacă glicemia se normalizează, riscul de a dezvolta diabet zaharat tip 2 rămâne crescut în anii următori. De aceea, alimentația echilibrată, activitatea fizică și monitorizarea periodică devin esențiale.

Dr. Liana Turcu transmite un mesaj simplu, dar profund: „Urmați recomandările cu atenție, răbdare și perseverență.”

Diabetul gestațional nu este un obstacol care rupe drumul maternității, ci un traseu care cere mai multă grijă, mai multă blândețe și o echipă medicală în care viitoarea mamă să se poată sprijini. Cu înțelegere, informare și susținere, finalul rămâne același: o naștere în siguranță și o mamă care își ține copilul în brațe cu încredere și liniște.

„În obstetrică, fiecare decizie este o lecție despre echilibru: între știință și empatie, între protocol și intuiție, între viață și miracol”, conchide Dr. Alina Pleșoianu.

Din decembrie 2025, activitatea Maternității și a Centrului de Chirurgie Fetală & Neonatală se desfășoară în cadrul Ponderas Academic Hospital, într-o structură medicală integrată care permite abordarea multidisciplinară a celor mai complexe cazuri materno-fetale. Această etapă marchează consolidarea unui program medical dedicat intervențiilor înainte de naștere și îngrijirii avansate a nou-născutului.

Foto: Regina Maria

