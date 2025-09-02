Cât de des trebuie să-i faci baie câinelui tău

Câinii de companie fac parte din familie, iar îngrijirea lor corectă este esențială pentru sănătatea și bunăstarea lor, dar și pentru igiena casei și sănătatea familiei.

Una dintre întrebările pe care mulți stăpâni și le pun este legată de baie, mai exact dacă trebuie să-i faci baie câinelui tău și dacă da, cât de des.

Răspunsul nu este unul universal valabil, pentru că depinde de mai mulți factori cum ar fi rasa câinelui, tipul de blană, nivelul de activitate, mediul în care trăiește și eventualele probleme de piele. Totuși, există câteva repere importante de care merită să ținem cont.

În primul rând, câinii nu au nevoie de băi atât de frecvente precum oamenii. Și asta pentru că blana și pielea lor sunt protejate de un strat natural de uleiuri care contribuie la menținerea sănătății și luciului blănii.

Dacă sunt spălați prea des, aceste uleiuri sunt îndepărtate, iar rezultatul poate fi o piele uscată, iritată sau predispusă la probleme dermatologice. De aceea, frecvența băilor trebuie adaptată astfel încât să nu se ajungă la un dezechilibru.

Un câine care trăiește mai mult în casă, nu se murdărește excesiv și are o blană scurtă poate avea nevoie de baie doar o dată la câteva luni, uneori chiar și doar de 3–4 ori pe an.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Recomandări
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

În schimb, un câine activ, care petrece mult timp afară, se joacă prin iarbă, noroi sau apă, va avea nevoie de spălări mai dese, dar de obicei nu mai frecvent de o dată pe lună.

Există și rase cu blană lungă care pot necesita îngrijiri mai atente, dar în aceste cazuri periajul regulat este mai important decât baia frecventă. Periatul ajută la îndepărtarea murdăriei, a firelor de păr moarte și previne încâlcirea, reducând nevoia de spălare.

Descoperă și Rase de câini utilitari – care sunt și cum se aleg

Cum să-i faci baie câinelui tău

Mulți câini nu sunt încântați atunci când este vorba de baie, dar cu răbdare, blândețe și câteva reguli simple, momentul se poate transforma într-un obicei confortabil și chiar relaxant.

Pregătirea

Primul pas este pregătirea. Înainte de a aduce câinele la baie, este bine să avem la îndemână toate lucrurile necesare: șampon special pentru câini, prosoape mari și absorbante, o perie pentru blană și, eventual, un uscător de păr setat pe o temperatură joasă. Dacă animalul are blană lungă sau predispusă la încâlcire, este recomandat să fie periat înainte de spălare, pentru a evita formarea nodurilor care se strâng mai tare după ce blana se udă.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

În funcție de mărimea câinelui, acesta poate fi spălat în cadă, într-un duș spațios sau, dacă este foarte mic, chiar în chiuvetă. Este important ca suprafața să nu fie alunecoasă, deci se poate folosi un covoraș antiderapant pentru ca animalul să se simtă mai sigur și mai relaxat.

Temperatura apei

Când începem baia, apa trebuie să fie călduță, nici prea rece, nici prea fierbinte. Se începe prin umezirea treptată a blănii, evitând capul și urechile la început, pentru a nu speria câinele. Mulți câini se simt inconfortabil dacă li se toarnă brusc apă pe cap, așa că este mai bine să lăsăm această zonă la final, folosind un burete sau palma pentru a controla fluxul de apă.

Spălarea

Aplicarea șamponului se face prin masare ușoară, dinspre gât spre coadă, având grijă să ajungem și pe burtă, pe lăbuțe și la baza cozii. Masajul nu doar că asigură o curățare eficientă, dar îi și relaxează pe mulți câini. Dacă blana este foarte murdară, șamponul poate fi lăsat să acționeze câteva minute, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Apoi urmează clătirea abundentă, extrem de importantă, pentru că orice urmă de șampon rămasă poate irita pielea sau provoca mâncărimi.

Ștergerea

Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Recomandări
Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

După clătire, câinele trebuie uscat imediat. Mai întâi se tamponează blana cu prosoape, fără a freca agresiv. Câinii cu blană scurtă se pot usca repede doar cu prosopul, dar cei cu blană lungă sau deasă au nevoie, de regulă, și de uscător. Acesta trebuie folosit doar la o temperatură moderată, niciodată prea caldă și de la o distanță sigură, pentru a nu speria animalul și a evita supraîncălzirea pielii. Dacă animalul se sperie de zgomot, să nu insistăm și să găsim metode mai blânde. În timpul uscării, este bine să periem ușor blana, se poate usca mai repede și rămâne mai netedă și fără noduri.

Recompensa de final

La final, câinele merită lăudat și recompensat cu o gustare sau o joacă, pentru ca baia să fie asociată cu o experiență pozitivă. Astfel, data viitoare avem șanse să fie relaxat și mai cooperant.

Descoperă și Cele mai bune rase de câini însoţitori

Greșeli frecvente atunci când facem baie câinilor

Când vine vorba de baia câinelui, mulți stăpâni, chiar și cu cele mai bune intenții, fac anumite greșeli care pot afecta sănătatea pielii și a blănii sau pot transforma momentul într-o experiență neplăcută pentru animal. Iată câteva dintre cele mai frecvente greșeli și de ce este important să le evităm:

Folosirea șamponului pentru oameni

Chiar dacă noi ne considerăm cățeii parte din familie și vrem să împărțim cu ei chiar și propriul șampon, acest lucru nu e face bine. Pielea câinilor are un pH diferit de cel al oamenilor, iar produsele noastre pot fi prea acide pentru ei. Acest lucru poate usca pielea, poate provoca mâncărimi și iritații. De aceea, trebuie folosite doar șampoane special formulate pentru câini, iar în caz de probleme dermatologice, cele recomandate de medicul veterinar, arată petmd.com.

Băi prea dese

Mulți stăpâni cred că un câine trebuie spălat la fel de des ca un om, dar în realitate, băile prea frecvente distrug stratul natural de uleiuri protectoare. Rezultatul poate fi o piele uscată și predispusă la probleme. În general, câinii se spală doar atunci când este necesar sau la intervale recomandate pentru tipul lor de blană.

Apă prea fierbinte sau prea rece

Temperatura nepotrivită a apei creează disconfort și chiar stres. Apa trebuie să fie călduță, asemănătoare cu cea pe care o folosim pentru un bebeluș.

Umezirea bruscă a capului

Turnarea apei direct pe cap și pe față sperie câinele și poate duce la pătrunderea apei în urechi sau ochi. Zonele sensibile trebuie curățate cu grijă, folosind un burete sau o cârpă moale.

Dacă apa intră în urechi, pot apărea infecții. Este bine să avem grijă să nu turnăm apă direct acolo și, în unele cazuri, se pot folosi discuri de vată ușor introduse în pavilionul urechii pentru protecție, dar mare atenție, doar la suprafață, nu adânc în canal.

Clătirea insuficientă

Resturile de șampon rămase pe piele pot provoca iritații, mătreață sau mâncărimi. Câinele trebuie clătit foarte bine, până când apa curge limpede.

Uscarea

Lăsarea câinelui ud după baie nu este doar inconfortabilă, dar poate duce la răceli sau la miros neplăcut al blănii. Blana trebuie uscată cât mai bine cu prosopul și, dacă e deasă sau lungă, și cu uscătorul setat pe temperatură moderată. Este bine să fim foarte atenți la temperatura uscătorului și să NU insistăm cu acesta dacă animalul se sperie de zgomot.

Stresarea câinelui prin graba sau lipsa răbdării

Dacă baia este făcută în grabă, cu ton ridicat sau gesturi bruște, câinele o va percepe ca pe o experiență negativă. Este important să vorbim calm, să îi oferim pauze și să îl recompensăm după.

Locul nepotrivit

O cadă alunecoasă sau un spațiu prea mic îl face pe câine să se simtă nesigur. Un covoraș antiderapant și un spațiu suficient de larg îl vor ajuta să fie mai relaxat.

Ignorarea periajului înainte și după baie

Dacă blana este încâlcită, nodurile se strâng mai tare la contactul cu apa, iar după uscare pot fi greu de desfăcut. Periajul înainte de baie și în timpul uscării este esențial pentru o blană sănătoasă și frumoasă.

Baia nu e singura metodă de igienizare

Băile nu sunt singura metodă de igienizare. Între spălări, se pot folosi șervețele speciale pentru animale sau soluții de curățare locală pentru lăbuțe, blană sau zonele sensibile, mai ales după plimbări prin noroi ori praf. Astfel, câinele rămâne curat și confortabil fără a fi nevoie de băi prea dese, care pot deveni dăunătoare pentru pielea și sănătatea câinelui.

Descoperă și Care sunt cele mai potrivite rase de câini pentru căutat trufe

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Știri România 19:43
Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
Știri România 18:00
Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
Parteneri
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Adevarul.ro
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
Fanatik.ro
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Stiri Mondene 20:07
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
ObservatorNews.ro
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Mediafax.ro
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsit soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Politică 20:19
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsit soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA-ul ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Politică 19:55
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA-ul ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile