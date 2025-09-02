Au nevoie pisicile să le facem baie?

Pisicile și câinii se numără cu siguranță printre cele mai iubite animale de companie și cei mai mulți stăpâni își doresc să le asigure o îngrijire corectă pentru a se bucura de prezența lor cât mai mulți ani cu putință. De asemenea, îngrjirea animalelor de companie este importantă și pentru a menține igiena casei, dar și sănătatea, atât a micuțelor patrupede, cât și a oamenilor care le cresc.

O pisică ce trăiește exclusiv în casă nu are nevoie să fie spălată cu apă și șampon, așa cum suntem noi obișnuiți să facem cu câinii sau chiar cu noi înșine.

Pisicile sunt animale extrem de curate prin natura lor, ele își petrec zilnic o parte considerabilă din timp toaletându-se. Limba lor, acoperită cu niște mici excrescențe aspre ca niște periuțe, funcționează ca un pieptene care curăță firele de praf, părul și alte impurități.

În același timp, prin această toaletare își distribuie pe blană uleiurile naturale secretate de piele, care au rol de protecție și de menținere a luciului natural al blănii.

Din acest motiv, pentru o pisică sănătoasă și îngrijită, care nu are acces afară și nu intră în contact cu murdărie persistentă, o baie clasică nu este doar inutilă, ci de multe ori chiar dăunătoare.

Spălarea frecventă cu șampon poate să îi îndepărteze stratul protector de sebum, să-i usuce pielea și să-i afecteze calitatea blănii. În plus, experiența băii este adesea una foarte stresantă pentru pisici, iar stresul poate avea consecințe asupra sănătății lor generale.

Când să-i faci baie pisicii

Există totuși și excepții de la regulă. Un caz ar fi dacă pisica s-a murdărit cu substanțe lipicioase, toxice sau periculoase (de exemplu, ulei de gătit, vopsea, benzină, produse de curățenie). În aceste cazuri, este important să fie curățată rapid și cu un șampon special pentru pisici, pentru a evita ca ea să-și lingă blana și să ingereze substanțele nocive.

De asemenea, dacă pisica are anumite probleme dermatologice, pentru care medicul veterinar recomandă băi medicinale cu șampoane speciale. Acestea nu sunt însă băi ”de curățenie”, ci tratamente locale pentru afecțiuni ale pielii.

Dacă pisica are blană foarte lungă și deasă, iar periajul singur nu reușește să prevină încâlcirea și formarea de smocuri. În unele cazuri, o baie ocazională poate ajuta, dar chiar și atunci periajul zilnic rămâne cea mai importantă metodă de întreținere.

Un alt caz în care poate să fie nevoie de baie la pisică, este atunci când este obeză sau în vârstă și nu se mai poate toaleta singură în toate zonele corpului. Atunci, proprietarul poate fi nevoit să intervină, uneori cu băi locale, dar de cele mai multe ori este suficientă o curățare punctuală cu șervețele umede speciale pentru animale, arată site-ul fallsroad.com.

În rest, îngrijirea unei pisici de apartament înseamnă mai degrabă periaj regulat, pentru a reduce năpârlirea și ghemotoacele de păr, menținerea unui mediu curat și o alimentație echilibrată. Dacă aceste lucruri sunt respectate, pisica nu are nevoie să fie spălată periodic.

Cât de des să-i faci baie pisicii

Pisicile de casă nu au nevoie de baie ca regulă generală, pentru că se îngrijesc singure foarte bine. Băile devin necesare doar în situații speciale, în rest, stresul și efectele asupra pielii fac ca baia să fie mai mult un dezavantaj decât un beneficiu.

Totuși, mulți oameni simt nevoia să își spele pisica, chiar dacă ea nu are cu adevărat nevoie.

Dacă este vorba doar de o pisică sănătoasă, de apartament, care nu are blana murdară, baia nu ar trebui să fie o rutină periodică.

Totuși, dacă proprietarul insistă să facă ocazional o baie, pentru prospețime sau pentru a ajuta la năpârlire, cea mai sigură frecvență ar fi:

O dată sau de două ori pe an în cazul pisicilor cu păr scurt

De cel mult 3–4 ori pe an pentru pisicile cu păr lung și foarte des, dacă periajul nu este suficient.

Mai des de atât nu este indicat, deoarece blana și pielea nu apucă să își refacă stratul protector natural, ceea ce poate duce la uscăciune, iritații sau chiar la exces de sebum ca reacție de compensare.

Cum să-i faci baie pisicii

În primul rând, trebuie știut că pentru majoritatea pisicilor experiența băii este una foarte stresantă. Unele pisici vor să fugă din baie, altele par că încremenesc, dar ambele sunt reacții la stres. De aceea, este esențial să ne pregătim din timp și să facem totul calm și blând, astfel încât momentul să fie cât mai scurt.

Pregătirea

Cel mai ușor este să folosești chiuveta din baie sau chiar un lighean, pentru că poți controla mai bine apa și mișcările pisicii. Pune pe fund un covoraș de cauciuc sau un prosop, ca să nu alunece. Înainte să aduci pisica, umple vasul cu câțiva centimetri de apă călduță, nu rece, și nu fierbinte, ci cât să fie confortabilă și pentru pielea noastră.

Produsele folosite

Este recomandat să folosim doar șampon special pentru pisici, care este conceput să fie blând și sigur pentru pielea lor. Nu este recomandat să folosim șampon obișnuit, ”șampon de oameni” și nici șampon pentru câini, pentru că pot conține substanțe toxice pentru pisici. Dacă veterinarul a recomandat un șampon medicinal, respectă indicațiile lui.

Manevrarea pisicii

Înainte de a o uda, este bine să-i tai un pic unghiile, de preferat cu câteva zile înainte, nu chiar în ziua băii, ca să nu fie iritată, și să o perii, pentru a elimina părul mort și eventualele încâlceli. Ține pisica blând, dar ferm, și vorbește-i liniștitor. Important este să nu o bruschezi și să nu ridici tonul, pisicile simt imediat tensiunea.

Cum o speli

Nu turna direct jet de apă pe pisică, pentru că va intra în panică. Cel mai bine e să folosești un recipient mic sau o cană, cu care să torni ușor apă pe blană, începând de la ceafă spre spate. Dacă folosești apa direct de la duș, nu lăsa jetul puternic, ci ai grijă să fie unul blând. Evită zona capului, fața, ochii și urechile nu trebuie udate.

Aplicarea șamponului

Pune o cantitate mică de șampon în palme și masează blana ușor, ca la o spumă delicată. Insistă doar pe zonele care chiar sunt murdare. Tot procesul nu ar trebui să dureze mult, câteva minute sunt suficiente.

Clătirea

Este pasul cel mai important. Orice urmă de șampon rămasă pe blană poate provoca iritații ale pielii. Clătește bine, cu apă curată și călduță, până când apa care curge de pe blană este limpede.

Uscarea

Scoate pisica imediat din apă și înfășoar-o într-un prosop gros, tamponând blând ca să absoarbă cât mai multă apă. Majoritatea pisicilor nu tolerează uscătorul de păr din cauza zgomotului, dar dacă este obișnuită cu el (cu aer cald, nu fierbinte), poate fi util. Dacă nu, folosește mai multe prosoape și asigură-te că stă într-un spațiu cald.

Recompensele

La final, oferă-i ceva bun sau joacă-te puțin cu ea, pentru ca pisica să asocieze experiența cu un rezultat pozitiv.

Ce să nu faci când speli pisica

Nu uda fața, urechile și ochii. Pisicile se stresează foarte tare dacă le intră apă în aceste zone și pot apărea și infecții. Fața se curăță doar cu o cârpă curată umedă, dacă e nevoie sau cu șervețele speciale pentru pisici.

Nu folosi apă fierbinte sau foarte rece. Apa trebuie să fie doar călduță, la temperatura corpului, altfel pisica se poate speria sau poate chiar răci.

Nu folosi jet puternic de duș. Zgomotul și presiunea apei o sperie. Mai bine torni ușor cu o cană sau folosești un duș reglabil cu presiune foarte mică.

Nu lungi procesul mai mult decât trebuie. Cu cât durează mai puțin, cu atât mai bine pentru ea. O baie întreagă n-ar trebui să treacă de 5, maxim 10 minute.

Nu o forța. Dacă devine extrem de agitată și încearcă să scape, e mai bine să întrerupi și să încerci altă dată. Forțarea o poate speria foarte tare data viitoare va fi și mai dificil.

Nu lăsa șampon pe blană. Clătește foarte bine. Resturile pot provoca mâncărimi, iritații sau chiar probleme digestive dacă pisica se linge.

Cum să îngrijești pisica când nu-i faci baie

Deși nu este nevoie să vă spălați pisica foarte des, există o mulțime de alte modalități de a o ajuta să-și mențină blana în stare cât mai bună. Acestea sunt câteva dintre cele mai simple și eficiente metode.

Periați-i blana: Folosiți o perie fină pentru a prinde ușor părul liber din blana pisicii și a stimula sebumul pielii. Periați în direcția de creștere a părului pisicii, lucrând pe o secțiune pe rând.

Curățați-i ochii și urechile: Pur și simplu înfășurați pisica într-un prosop pentru a o menține calmă și pentru a nu vă zgâria și îndepărtați resturile folosind șervețele speciale pentru urechi și ochi.

Tăiați-i unghiile: Fie că vrem să-i facem baie sau să ne jucăm cu ea, tăierea regulată a unghiilor pisicii va ajuta la evitarea zgârieturilor și poate chiar împiedica pisica să zgârie mobila. Apăsați ușor pe pernuța lăbuței pisicii și începeți încet să tăiați cu o unghieră. Atenție, se taie doar vârfurile unghiilor, nu toată unghia.

Sursă foto – Shutterstock.com

