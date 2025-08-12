Factorii care influențează cantitatea de hrană pentru o pisică

Cantitatea optimă de hrană poate fi influențată de mai mulți factori de mediu și medicali importanți, cum ar fi vârsta, greutatea, nivelul de activitate, starea de sănătate și statusul reproductiv al pisicii. În aceste condiții, monitorizarea greutății, respectarea recomandărilor medicului veterinar și controlul aportului caloric sunt detalii esențiale pentru sănătatea pe termen lung a companionului tău felin.

Dacă nu știi ce hrană să iei pentru pisica ta și nici ce cantitate să îi asiguri zilnic, cel mai bine este să ceri sfatul medicului veterinar, care îți cunoaște cel mai bine animalul și care îi poate adapta dieta în funcție de nevoile sale. Iată care sunt cei mai importanți factori de care trebuie ținut cont în dieta unei pisici:

Vârsta. Acesta este unul dintre cele mai importanți factori. În acest context, când vorbim despre vârsta pisicii ne referim la cele cu vârsta de peste 10 luni, care reprezintă pragul la care cele mai multe feline pot trece de la hrana specială pentru pui la cea pentru adulți. Ceea ce trebuie să reții este faptul că pisoiașii au nevoie de mai multă energie și de mai mulți nutrienți care susțin creșterea. În ceea ce le privește, pisicile senior pot avea nevoi nutriționale diferite pe măsură ce îmbătrânesc.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Gabaritul. Rasele de pisici de talie mare, precum Maine Coon, au nevoie de mai multă hrană comparativ cu cele de talie mică. Chiar și dacă este vorba despre pisici din cadrul aceleiași rase, unele exemplare au o conformație mai delicată și necesită cantități mai mici de hrană.

Nivelul de activitate și rata metabolică. Pisicile care fac mișcare în mod regulat ard mai multe calorii decât așa-numitele „pisici-canapea”, adică cele mai puțin active. La fel cum oamenii au metabolism diferit, și pisicile pot avea o rată metabolică mai mare sau mai mică decât media, relatează Chewy.com.

Statusul reproductiv. Sterilizarea sau castrarea unei pisici poate reduce numărul de calorii de care aceasta are nevoie zi de zi. În schimb, pisicile gestante sau cele care alăptează ar trebui să aibă acces nelimitat la hrană, deoarece au nevoie de un aport caloric crescut pentru a susține dezvoltarea puilor. Când vorbim despre astfel de exemplare, hrana oferită trebuie să fie potrivită pentru pui sau pentru toate stadiile de viață, pentru a acoperi cerințele nutriționale ridicate care sunt impuse de reproducere. Este important de știut că pisicile nesterilizate consumă mai multe calorii, deoarece hormonii sexuali mențin metabolismul la un nivel mai ridicat.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Condiția corporală și starea de sănătate. Unele afecțiuni medicale pot determina pisica să câștige în greutate sau, din contră, să slăbească. De aceea, este important să te consulți cu medicul veterinar în ceea ce privește scorul condiției corporale (Body Condition Score în engleză) și să afli dacă pisica ta trebuie să ia sau să piardă din greutate ori dacă prezintă semne de boală.

Ce determină cantitatea de hrană zilnică a unei pisici

Puii de pisică (pisoiașii) au nevoie de mai multe calorii pe zi și, implicit, de mai multă hrană, pentru a susține creșterea și dezvoltarea acestora. În schimb, pisicile adulte, adică cele care au în jur de un an, au nevoi calorice mai reduse, deoarece, în mod normal, au atins greutatea optimă. Pisicile senior, care se înscriu în categoria celor cu vârste de peste 7-8 ani, pot necesita mai puține calorii, mai ales dacă dezvoltă probleme medicale sau pentru a preveni acumularea excesivă de greutate.

Obezitatea este o problemă medicală serioasă la pisici, care influențează direct cantitatea de hrană recomandată pentru dieta zilnică. Dincolo de riscurile metabolice, excesul de greutate suprasolicită articulațiile, agravând afecțiuni precum artrita, mai ales la pisicile în vârstă, aflăm de pe PetMD.com.

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Câtă hrană trebuie să mănânce o pisică într-o zi

Determinarea cantității potrivite de hrană într-o zi este esențială pentru sănătatea pisicii tale. Trebuie să știi că nu volumul porției este mereu cel mai important, ci numărul de calorii ingerate zilnic. Pe majoritatea ambalajelor cu hrană pentru pisici, valoarea energetică este exprimată în kcal (n.n. – kilocalorii), însă poate fi folosit și termenul simplu de „calorii”. Aceste informații se regăsesc, de obicei, lângă lista ingredientelor și a recomandărilor de porționare (ex.: 250 kcal/cană sau 250 kcal/conservă).

Pentru a calcula necesarul caloric zilnic pentru pisica ta, medicul veterinar folosește greutatea acesteia exprimată în kilograme și scorul condiției corporale (Body Condition Score). Medicii veterinari spun că, în general, pisicile au nevoie de aproximativ 11-16 kcal/0,5 kg de greutate corporală. Spre exemplu, o felină care are o greutate de circa 4,5 kg necesită aproximativ 250 kcal/zi. În același timp, numărul de calorii necesare într-o zi depinde și de cât de activă este pisica ta. Astfel, pisicile care sunt mai puțin active tind să aibă nevoie de mai puține calorii spre deosebire de cele mai active. Mai jos prezentăm un tabel elocvent cu valorile nutriționale de care trebuie să beneficieze pisica ta, în funcție de greutatea corporală.

Greutate pisică Pisică sterilizată sau castrată Pisică intactă Pisică predispusă la obezitate Pisică ce are nevoie să slăbească 2,2 kg 125 kcal/zi 175 kcal/zi 100 kcal/zi 75 kcal/zi 3,6 kg 200 kcal/zi 280 kcal/zi 160 kcal/zi 120 kcal/zi 4,5 kg 250 kcal/zi 350 kcal/zi 200 kcal/zi 150 kcal/zi 5,5 kg 300 kcal/zi 420 kcal/zi 240 kcal/zi 180 kcal/zi 7 kg 375 kcal/zi 525 kcal/zi 300 kcal/zi 225 kcal/zi 8 kg 450 kcal/zi 630 kcal/zi 360 kcal/zi 270 kcal/zi 9 kg 500 kcal/zi 700 kcal/zi 400 kcal/zi 300 kcal/z

Acest tabel este orientativ pentru pisicile adulte (cu vârste de 1-7 ani) și poate fi folosit ca punct de pornire. Cu toate acestea, recomandările pot varia considerabil de la o pisică la alta, motiv pentru care consultarea unui medic veterinar este esențială înainte de a lua decizii pe termen lung privind aportul caloric al animalului tău. La fel de importantă este și frecvența meselor. Astfel, la pisoii care au 8 săptămâni se recomandă cinci mese pe zi, în timp ce exemplarele de șase luni au nevoie de doar două mese zilnice. La fel stau lucrurile și în cazul pisicilor adulte, care necesită tot două mese pe zi (dimineața și seara). În ceea ce privește preferințele comportamentale și tipul de hrană, trebuie să știi că pisicile se hrănesc adesea prin grazing, consumând 12-20 de mese mici pe zi, în special dacă primesc hrană uscată. Hrana umedă, în schimb, este consumată mai rapid, în câteva porții pe zi.

Cum transformi caloriile în porții

Pentru a știi câtă hrană să-i dai pisicii tale este important să verifici pe ambalaj câte calorii are o cană de hrană uscată sau o conservă cu hrană umedă. De exemplu, dacă dieta are 500 kcal/cupă și pisica ta are nevoie de 250 kcal/zi, aceasta va primi ½ de cană pe zi. În același timp, dacă pisica mănâncă două mese, atunci va trebui să îi vei oferi ¼ de cană la fiecare masă. De asemenea, nu trebuie omisă regula recompenselor, și anume că acestea nu trebuie să depășească 10% din aportul caloric zilnic. Dacă pisica va primi zilnic gustări, atunci este recomandat să ajustezi cantitatea de hrană principală pentru a nu depăși totalul caloric necesar.

Combinarea hranei umede cu cea uscată

Mulți se întreabă dacă se poate combina hrana uscată cu cea umedă și dacă este sănătos acest lucru. Ei bine, răspunsul la această întrebare este, fără îndoială, „da”. Multe pisici apreciază varietatea pe care aceasta o aduce în dietă și se vor bucura întotdeauna să găsească în bolul lor și ceva crocant pe lângă hrana umedă aromată și gustoasă. Totuși, există câteva aspecte importante pe care trebuie să le cunoști despre cele două tipuri de hrană, potrivit Green-Petfood.com.

Cel mai important dintre acestea este faptul că trebuie să alegi un produs de calitate superioară pentru a asigura o dietă optimă. Din acest motiv este esențial să analizezi cu atenție ingredientele din hrana pisicii pentru că un conținut ridicat de subproduse neidentificate sau chiar de zahăr trebuie evitat întotdeauna în alimentația acesteia. În general, cantitățile de hrană umedă și uscată nu se împart egal ca volum, ci ca aport caloric. De exemplu, pentru o pisică ce are nevoie de 250 kcal/zi, poți oferi 125 kcal din hrană umedă și 125 kcal din hrană uscată, împărțite proporțional la mesele zilei.

O dietă foarte bună pentru pisicile adulte disponibilă în variante umede și uscate este cea cu pui și orez. O conservă de 155 de grame are în jur de 180 kcal, iar o cană cu hrană uscată are circa 500 kcal. Astfel, o pisică ce necesită 250 kcal/zi ar primi aproximativ ¾ de conservă de hrană umedă și ¼ de cană de hrană uscată, care de obicei sunt împărțite în două mese.

Ce riscuri prezintă obezitatea la pisici

Mulți proprietari de pisici asociază hrana cu afecțiunea și din această cauză le oferă acestora mai multă hrană și, implicit, mai multe calorii decât au nevoie. Este important să știi că hrănirea excesivă duce la creșterea în greutate, la scăderea nivelului de activitate și nu în ultimul rând apariția unor afecțiuni medicale, inclusiv obezitate, care este cea mai frecventă tulburare nutrițională la pisicile domestice.

Obezitatea la felinele de apartament este o greutate corporală cu cel puțin 20% peste valoarea normală și prezintă o serie de riscuri precum diabet, artrită, hipertensiune arterială, afecțiuni dermatologice, boli hepatice, afecțiuni ale tractului urinar, boli cardiovasculare, precum și un risc crescut la anestezie (în caz de intervenție chirurgicală). Un studiu realizat la Universitatea din California arată că 41% dintre cele 9.062 de pisici analizate erau obeze.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE