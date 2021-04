Data când pică Floriile depinde mereu de data Paștelui, astfel că sărbătoarea nu pică niciodată în aceeași zi în fiecare an.

Când sunt Floriile în 2021

Anul acesta, Paștele Ortodox pică în data de 2 mai, iar cu o săptămână înainte, creștinii sărbătoresc Floriile. Astfel, în 2021 Floriile se sărbătoresc pe data de 25 aprilie, potrivit calendar ortodox 2021.

Duminica Floriilor marchează, an de an, intrarea Domnului în Ierusalim, pe un asin, întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin şi de finic de mii de oameni şi aclamat ca un adevărat împărat prin cuvintele: „Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului!”. Această sărbătoare este una dintre cele mai importante sărbători din an, reprezentând singura dată când Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat.

Ce se face de Florii

Creştinii adună crenguţe de salcie pe care le duc la biserică pentru a fi sfinţite de preoţi, apoi le aşază la icoane, ca să-i păzească pe toţi cei din casă de boli.

Tradiția spune ca este bine ca în ziua de Florii să se aerisească hainele, să se primenească obiectele din casă, iar fetele să-şi scoată zestrea afară în soare, pentru a-şi atrage ursitul.

Începând cu seara de Duminica Floriilor, în toate bisericile din țară se fac slujbe speciale numite denii. Aceste slujbe au rolul de a ne aminti tuturor momentele din viața Mântuitorului, de la intrarea în Ierusalim până la Învierea Sa.

Află ce alte tradiții și obiceiuri sunt de Florii 2021

Ce nume se sărbătoresc de Florii

În ziua Floriilor, își sărbătoresc onomastica persoanele care au nume de flori:

Anemona

Brânduşa

Camelia

Codrin

Codrina

Codruţ

Codruţa

Crăiţa

Crenguţa

Crina

Crinu

Crinuţa

Crizantema

Dalia

Delia

Floarea

Flora

Florenţa

Florentin

Florentina

Florica

Florin

Florina

Garofiţa

Gentiana

Gherghina

Iasmin

Iasmina

Iris

Lăcrimioara

Laur

Laura

Laurenţiu

Laurian

Lauriana

Malina

Margareta

Micșunica

Mugurel

Narcis

Narcisa

Panseluţa

Romaniţa

Roza

Rozalia

Trandafira

Violeta

Viorel

Viorela

Viorica

Zambila

Zambilica

Dacă ai sărbătoriți în familie sau printre prieteni, nu uita să le trimiți mesaje de la multi ani.

Foto: Hepta

