Prețurile terenurilor agricole din Ilfov au depășit 10.000 de euro pe hectar

Fermierii din Ilfov se confruntă cu o concurență acerbă din partea dezvoltatorilor imobiliari, ceea ce face ca achiziția de terenuri să devină o provocare. Un exemplu este Daniel Radu, antreprenor în agricultură și prim-vicepreședinte al Asociației Forța Fermierilor, care a plătit 12.000 de euro pe un hectar de teren arabil situat în extravilan, lângă comuna Gruiu.

„Ultima oară când am cumpărat teren pentru ferma mea am dat 12.000 de euro pe hectar, ceea ce este cam mult pentru că acel teren nu are niciun fel de facilități.

Nu are drum agricol, nici măcar pietruit, asfaltat, nu are sistem de irigații la capătul terenului. Nu e o variantă bună ținând cont că e teren arabil extravilan, dar proprietarul acest preț l-a cerut”, a declarat Daniel Radu la emisiunea Agrostrategia, pe TVR 1.

Prețuri mari, infrastructură deficitară

În județul Ilfov, prețurile terenurilor agricole rămân ridicate, chiar și în lipsa unor investiții semnificative în infrastructură. Daniel Radu a descris dificultățile cu care se confruntă fermierii din zonă, subliniind că agricultura devine tot mai dificilă din cauza fragmentării terenurilor.

„În zona noastră, în Ilfov se mai face cultură mare, dar din ce în ce mai dificil, pentru că se fărâmițează suprafețele agricole. Ba un depozit, ba o curte împrejmuită cu o mică căbănuță din lemn acolo, dar încă se mai face. Se va mai face, dar așa cum am spus, dificil”, a explicat acesta.

De asemenea, fermierul a atras atenția asupra lipsei infrastructurii agricole și a problemelor generale din județ: „Ilfovul este un județ, în afara faptului că e plin de firme care contribuie la bugetul local și asta îl ridică din punct de vedere financiar, în rest, la nivel de dezvoltare e mediocru din punctul meu de vedere. Nu avem transport pe cale ferată dezvoltat și vedeți că Ilfovul și Bucureștiul sunt sufocate. Nu avem străzi largi, nu avem comune iluminate”.

Situația infrastructurii locale este o altă problemă gravă menționată de fermier.

Daniel Radu a oferit detalii despre condițiile din comunitatea sa, unde economiile bugetare duc la oprirea iluminatului public pe timpul nopții: „La mine în comună, noaptea de la 12.00 la 4.00, ca să se facă economie, se oprește curentul electric în toată comuna, e beznă. Avem multe străzi distruse, gropi nesemnalizate și oamenii spun dacă mergem noaptea pe întuneric riscăm să ne împiedicăm, să ne rupem gâtul”.

În plus, drumurile agricole sunt practic inexistente în județ, ceea ce complică și mai mult activitatea agricolă. „Nu e nicio comună care să aibă drumurile agricole aranjate”, a concluzionat fermierul.

Citește și povestea lui Liviu Moraru, un fermier din Olt care s-a întors în România după 9 ani petrecuți în fermele din Anglia, hotărât să facă agricultură modernă acasă. A pornit afacerea alături de părinții săi, produce răsaduri și legume, vinde mai ales în piețele din Ardeal, dar spune că România încă îi lasă pe fermieri să se descurce aproape singuri: fără depozite, fără soluții pentru marfa nevândută și cu o piață care se poate bloca peste noapte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

