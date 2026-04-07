Dacă în perioada 3-5 aprilie 2026, când este sărbătorit Paștele catolic, gradul de ocupare este ridicat, începând cu 5 aprilie, disponibilitatea crește, iar tarifele revin la niveluri mai accesibile.

Pentru perioada Paștelui ortodox (9-12 aprilie), Ungaria rămâne una dintre cele mai competitive destinații de wellness din regiune, datorită infrastructurii dezvoltate de băi termale și a proximității față de România.

Interesul românilor pentru această destinație este în creștere constantă. Potrivit datelor oficiale, Ungaria a înregistrat aproape 20 de milioane de vizitatori și aproximativ 47 de milioane de înnoptări în 2025, iar piața din România a crescut cu 11,9% față de anul anterior, ajungând la aproximativ 713.000 de turiști români.

Prețurile pornesc de la 120 de euro

Prețurile pentru un sejur de 4 nopți variază în funcție de destinație și nivelul unității de cazare, dar, în medie, pornesc de la aproximativ 120-150 de euro de persoană pentru variantele de buget (apartamente sau hoteluri de 2–3 stele) și pot ajunge la 350-500 de euro de persoană pentru hoteluri de 4 stele cu acces la SPA sau demipensiune inclusă.

În stațiunile populare precum Hajduszoboszlo, tarifele pornesc de la aproximativ 30-60 de euro pe noapte pentru camerele standard, în timp ce hotelurile de 4 stele ajung frecvent la 80-150 de euro pe noapte, în funcție de facilități și perioadă. Pachetele care includ acces la SPA și servicii wellness pornesc, în general, de la 70-90 de euro de persoană pe noapte.

Pentru stațiunile premium, precum Heviz, cunoscută pentru lacul termal natural, pachetele de tip wellness ajung la aproximativ 100-130 de euro pe noapte de persoană pentru hoteluri de 4-5 stele, în funcție de servicii și sezonalitate.

Budapesta și băile termale, în topul preferințelor

Budapesta rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru acest tip de vacanță, datorită combinației dintre city break și experiențe wellness, turiștii având acces, inclusiv în perioada Paștelui ortodox, la unele dintre cele mai cunoscute complexe termale din Europa, precum Băile Szechenyi, unul dintre cele mai mari centre de acest tip, Băile Gellert, apreciate pentru arhitectura Art Nouveau, Băile Rudas, cu facilități moderne și piscină panoramică, sau Băile Lukács, preferate pentru atmosfera mai liniștită.

Pe lângă capitală, destinații precum Heviz sau Hajduszoboszlo completează oferta Ungariei, acoperind atât segmentul accesibil, cât și cel premium.

În același timp, infrastructura turistică continuă să se dezvolte la nivel național, una dintre cele mai importante noutăți fiind redeschiderea băilor Galerius, situate pe malul sudic al Lacului Balaton, după mai mulți ani, ceea ce aduce turiștilor opțiuni suplimentare de relaxare într-una dintre cele mai populare regiuni de vacanță din Ungaria.

Totodată, în Munții Pilis, traseul de ciclism dintre Visegrad și Pap-ret a fost complet modernizat, oferind un acces mai sigur și mai plăcut către unul dintre cele mai frecventate trasee forestiere din zonă.

