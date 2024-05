Mâncarea picantă crește secreția de acid hidrocloric din stomac și, odată consumată, poate aduce beneficii ori riscuri organismului. Iată care sunt beneficiile mâncării picante, dar și când este cazul să nu consumi alimente picante. Cât de sănătos este să mănânci picant.

Cât de sănătos este să mănânci picant

Dacă ești iubitor al alimentelor picante, în special al mirodeniilor aromate, este important să știi că au în compoziție compuși ce pot ajuta organismul. Alimentele picante și ardeii iuți conțin compuși care se numesc capsaicinoizi, ingrediente concentrate care oferă o senzație de căldură în momentul ingerării.

Consumată cu moderație, mâncarea picantă poate avea beneficii pentru organism, și anume:

Poate îmbunătăți circulația sanguină. Alimentele picante au în compoziție vitamina A și C, care ajută la întărirea pereților vaselor de sânge și astfel, un consum regulat, dar cu moderație, pot fi de ajutor pentru sângele din organism.

Consumul alimentelor picante este indicat și în caz de răceală sau gripă. Capsaicina, compusul din alimentele picante, ajută în cazul simptomelor de gripă și răceală deoarece reduce simptomele nasului înfundat.

Mâncarea picante îmbunătățește digestia deoarece ajută la secreția acidului hidrocloric din stomac, iar capsaicina poate înlătura bateriile periculoase din tractul digestiv.

Mâncarea picantă ajută la scăderea în greutate, în special ardeiul iute ajută la accelerarea metabolismului și ajută corpul să ardă mai repede caloriile.

Consumul de ardei iute crește și nivelul de endorfine și serotonină din corp și îmbunătățește starea generală de spirit.

Valori nutriționale ale alimentelor picante

Profilul nutritional al alimentelor picante/condimentate poate varia în funcție de metoda de preparare a unei rețete, cât și de toate ingredientele concentrate folosite. Însă un ardei iute crud poate avea următoarele valori nutriționale:

18 calorii;

0,2 g grăsimi;

4 mg sodiu;

4 g cabrohidrați;

0,7 g fibre;

0,8 g proteine;

72% din doza zilnică recomandată de Vitamina C.

Riscurile consumului alimentelor picante

Alimentele picante nu sunt considerate periculoase, mai ales atunci când sunt consumate cu moderație. Însă, dacă se consumă o cantitate mai mare de mâncare picantă, pot exista și reacții adverse, din cauza cantității mai mari de capsaicină ingerată. Astfel că, unele persoane pot resimți stări precum: dureri sau arsuri la nivelul stomacului, greață sau vărsături.

Sfaturi pentru consumul alimentelor picante

În ciuda beneficiilor pe care alimentele picante le pot avea pentru organism, întotdeauna consumă cu moderație, într-o dietă alimentară echilibrată. Poți completa gustul anumitor rețete culinare cu ingrediente picante, iar în felul acesta îi poți aduce organismului un aport nutritiv.

Dacă nu ai încercat până acum să mănânci picant ori nu tolerezi foarte bine consumul acestor alimente, începe încet acest proces. Adaugă, pentru început, un praf de fulgi de ardei roșu, pentru a observa semnele organismului. Poți crește treptat intensitatea, atunci când simți că papilele tale gustative s-au obișnuit cu nivelul actual de condimente.

Ce sunt ardeii habanero

Ardeiul iute habanero este o plantă erbacee sau un arbust, ramificat, care atinge o dimensiune de până la 2,5 m în înălțime. Exemplarele imature de ardei iute habanero sunt de culoare verde, dar culoarea lor variază la maturitate.

Cele mai frecvente culori sunt portocaliu, la semimaturitate și roșu la maturitate. Potrivit cercetărilor științifice, originile ardeiului habanero se găsesc în zona din sudul Braziliei până în nordul Argentinei, trecând prin estul Boliviei și vestul Paraguayului.

Datorită proprietăților sale diferite, ardeiul habanero este folosit în diferite domenii, cum ar fi gastronomia, medicina, unde componentele sale sunt folosite pentru a face unguente sau creme care ameliorează durerile puternice cauzate de artrită, în industria chimică este folosit pentru a face baza unor vopsele, precum și pentru a face unele gaze lacrimogene.

Ardeiul habanero este considerat cel mai iute ardei din lume, o singură porție de habaneros are 128 de miligrame de potasiu, este bogat în vitamina C, are un conținut ridicat de capsaicină. Este un ardei iute mic, în formă de felinar, extrem de iute.

Poate fi adăugat în sosuri pentru a da o notă picantă. Poți infuza ulei sau oțet cu ardeii habanero. Îi poți adăuga la tocănițe sau mâncăruri. Există multe moduri de a folosi ardeii habanero în bucătărie.

Rețetă sos habanero

6 ardei habanero proaspeți;

⅓ de ceapă albă sau roșie;

4 roșii;

3 căței de usturoi;

Ulei de floarea-soarelui;

Piper proaspăt măcinat, Sare după gust.

Mod de preparare sos iute

Pentru început, curăță cățeii de usturoi și bucata de ceapă. Apoi, spală bine roșiile. De asemenea, trebuie să speli bine habaneros și să îndepărtezi tulpinile, dacă le mai au.

Apoi, taie usturoiul și ceapa în bucăți mici. În cazul roșiilor, pe acestea le poți tăia în 3 sau 4 bucăți. În cazul ardeiului iute, tratamentul va depinde de cât de iute vrei să fie sosul. Se obișnuiește să se folosească habaneros întregi. Cu toate acestea, dacă vrei ca sosul să nu fie atât de picant, poți îndepărta semințele, precum și nervura sau partea albă interioară. Acestea sunt părțile cele mai picante.

Apoi, încălziește o tigaie antiaderentă cu un strop de ulei la foc mediu. Când uleiul este încins, adaugă bucățile mici de usturoi și ceapă. Lasă focul la minim și lasă totul să se gătească timp de 5 minute, amestecând frecvent.

Asigură-te că legumele nu se lipesc de tigaie sau că nu se rumenesc prea mult, deoarece acest lucru va face sosul amar. După acest timp, adaugă roșiile și ardeii iuți în tigaie.

Sotează încă 5 minute, amestecând frecvent pentru ca acestea să se gătească uniform. Acum oprește focul și toarnă conținutul tigăii într-un blender sau într-un robot de bucătărie.

Adaugă un vârf de cuțit de sare și un vârf de cuțit de piper (de preferință proaspăt măcinat). Apoi lasă ingredientele să se amestece până când se obține un sos omogen. În acest moment, gustă sosul și ajustează dacă este necesar. Poți adăuga mai multă sare sau piper sau îl poți dilua cu puțină apă dacă ți se pare prea concentrat.

Adaugă apa puțin câte puțin, amestecă și gustă din nou. În acest fel nu riști să diluezi sosul până la punctul în care să devină neplăcut la gust. Apoi, pornește din nou tigaia la foc mediu, toarnă din nou sosul și gătește-l încă două minute. Asta este tot ce trebuie făcut. Acum poți folosi sosul pentru orice vrei.

Așadar, consumul de alimente picante, care conțin capsaicină, poate ajuta la îmbunătățirea tensiunii arteriale și la starea generală de bine a organismului, însă limitează-te la un consum moderat, deoarece, în caz contrar, un consum ridicat de alimente picante poate provoca dureri gastrointestinale în special în rândul persoanelor care se confruntă cu probleme digestive.

