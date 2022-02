Află cât durează un an pe celelalte planete din sistemul solar și de ce sunt atât de diferite față de Pământ:

Planetele și sistemul solar

Sistemul solar se referă la Soare și la toate corpurile ce se învârt în jurul lui. Astfel se rotesc 8 planete, 5 planete pitice, 171 de sateliți ai planetelor, sute de mii de asteroizi și mai multe mii de comete

Sistemul solar se termină acolo unde gravitația Soarelui este egală cu cea a stelelor vecine ori acolo unde, dacă viteza de deplasare este prea mică nu va mai fi vorba despre un satelit al Soarelui. Tot o margine a sistemului solar este și locul unde vântul solar se ciocnește cu gazul interstelar. Cel mai mare corp din sistemul solar este Soarele, care conține 99,86% din masa întregului sistem solar. Restul procentelor de masă rămase sunt deținute de planetele Jupiter și Saturn.

Cele opt planete ale sistemului solar sunt:

Mercur;

Venus;

Terra;

Marte;

Jupiter;

Saturn;

Uranus;

Neptun.

Planetele pitice sunt:

Ceres;

Pluto;

Eris;

Makemake;

Haumea.

Cât durează un an pe celelalte planete

Planetele sistemului solar

Puțini dintre noi s-au întrebat probabil cât durează un an pe celelalte planete din sistemul solar. Totuși, cercetătorii au răspunsul la această întrebare, astfel:

Un an pe Mercur: 88 de zile

Un an pe Venus: 225 de zile

Un an pe Pământ: 365 de zile

Un an pe Marte: 687 de zile

Un an pe Jupiter: 4,333 de zile

Un an pe Saturn: 10,759 de zile

Un an pe Uranus: 30,687 de zile

Un an pe Neptun: 60,190 de zile

De ce durata unui an este diferită pe celelalte planete

Un an pe Pământ înseamnă aproximativ 365 de zile. De ce este considerată această perioadă un an? Ei bine, 365 de zile înseamnă cam cât durează ca Pământul să orbiteze în jurul Soarelui o singură dată. Un an Pământesc însemnă, de fapt, aproximativ 365 de zile, plus aproape 6 ore.

Toate celelalte planete din sistemul nostru solar orbitează și ele în jurul Soarelui. Așadar, durata unui an depinde de distanța pe care o parcurg și timpul petrecut.

Planetele care orbitează mai aproape de Soare decât Pământul au ani mai scurti, iar planetele care orbitează mai departe de Soare decât Pământul au ani mai lungi.

Acest lucru se întâmplă din două motive principale.

Dacă o planetă este aproape de Soare, distanța pe care o orbitează în jurul Soarelui este destul de scurtă. Această distanță se numește cale orbitală.

Cu cât o planetă se deplasează mai aproape de Soare, cu atât gravitația Soarelui poate atrage mai mult planeta. Cu cât atracția gravitației Soarelui este mai puternică, cu atât planeta orbitează mai repede.

De ce este important cât durează un an pe celelalte planete

Cercetătorii NASA au vrut să știe cum alte planete orbitează în jurul Soarelui, deoarece aceste informații ajută atunci când se inițiază călătoriile către aceele planete. De exemplu, dacă o navă spațială trebuie să călătorească în siguranță pe o altă planetă, e important de știut unde se află acea planetă pe orbita sa. Și, de asemenea, trebuie să se asigure că nu întâlnește alte obiecte în orbită – cum ar fi planete sau asteroizi – pe parcurs.

Oamenii de știință care studiază planeta Marte trebuie, de asemenea, să păstreze un calendar marțian pentru a programa ce vor face roverele și când.

Planeta Pământ

Planeta Pământ se învârte în jurul soarelui în 365,26 de zile, iar această perioadă este cunoscută drept un an. În tot acest timp, Pământul se rotește în jurul axei sale de aproximativ 366,26 de ori. În timpul gravitației, Pământul interacționează și cu alte obiecte din spațiu, în special cu Soarele și Luna, singurul satelit natural al Pământului.

Anotimpurile apar pe Pământ, deoarece axa de rotația a acestuia este înclinată în raport cu planul orbital. Interacțiunea gravitațională dintre Pământ și Lună stabilizează orientarea Pământului pe axa sa și încetinește treptat rotația. Suprafața Pământului este acoperită în proporție de 71% cu apă, în principal de oceane, iar restul de 29% este formată din continente și insule care, împreună cu alte râuri și surse de apă, contribuie la hidrosferă.

Descoperă mai multe curiozități și lucruri interesante despre Planeta Pământ.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro Primele imagini cu bărbatul care a fost mâncat de un rechin alb, sub privirile îngrozite ale pescarilor, în apropierea unei plaje din Sydney

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro Americanii, gata să scoată primii metri cubi de gaz românesc din Marea Neagră. Vom scăpa de facturile mari și de gazul rusesc

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt