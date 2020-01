De Camelia Diaconu,

Informații utile despre planete pe care le vei găsi mai jos:

Planete din sistemul solar

Ce este sistemul solar

Sistemul solar se referă la Soare și la toate corpurile ce se învârt în jurul lui. Acesta se termină acolo unde gravitația Soarelui este egală cu cea a stelelor vecine ori acolo unde, dacă viteza de deplasare este prea mică nu va mai fi vorba despre un satelit al Soarelui.

Tot o margine a sistemului solar este și locul unde vântul solar se ciocnește cu gazul interstelar.

Cel mai mare corp din sistemul solar – Soarele, care conține 99,86% din masa întregului sistem solar

Restul procentelor de masă rămase sunt deținute de planetele Jupiter și Saturn.

Când s-a format sistemul solar?

Acum 4,568 miliarde de ani s-a format sistemul solar, în urma colapsului gravitațional al unei regiuni din cadrul unui vast nor molecular.

Norul avea un diametru de mai mulți ani-lumină, și, cel mai probabil, a dat naștere mai multor stele. Norul molecular era construit, în principal, din hidrogen, puțin heliu și cantități mici de elemente grele formate în generațiile anterioare de stele.

Atunci când regiunea a suferit un colaps, în urma căruia avea să devină sistemul solar, conservarea momentului cinetic a determinat-o să se rotească mai repede. Centrul a devenit tot mai fierbinte în raport cu discul din jur. Rotindu-se tot mai repede, a început să se aplatizeze și a luat forma unui disc protoplanetar cu un diametru de aproximativ 200 UA (unitate de măsurare a lungimii).



Protoplanetele ce s-au format în urma acreției din disc de praf și gaz au format, prin contopire, corpuri din ce în ce mai mari. Atunci, sute de protoplanete au putut exista în sistemul solar timpuriu, însă pe parcurs, fie au fuzionat, fie au fost distruse, formând planete și planete pitice, iar resturile au devenit obiecte minore.

Câte planete sunt în sistemul solar

Cum s-au format planetele?

În urma punctului de fierbere foarte mare, metalele și silicații au putut rezista în interiorul fierbinte al sistemului solar, aproape de Soare, iar acestea au format planetele de rocă precum: Mercur, Venus, Terra și Marte.

Giganții gazoși precum: Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun au fost formați mai departe de Soare, dincolo de linia de îngheț.

Câte planete se rotesc în jurul Soarelui?

Se rotesc 8 planete, 5 planete pitice, 171 de sateliți ai planetelor, sute de mii de asteroizi și mai multe mii de comete.

Câte planete sunt în sistemul solar?

Mercur;

Venus;

Terra;

Marte;

Jupiter;

Saturn;

Uranus;

Neptun.

Planetele pitice sunt:

Ceres;

Pluto;

Eris;

Makemake;

Haumea.

Asteroizii se pot găsi în două regiuni, denumite centuri de asteroizi, acolo unde se află Marte și Jupiter, centura principală, iar după Neptun, centura lui Kuiper.

Sistemul solar interior

Sistemul solar interior este denumit în mod tradițional așa pentru regiunea care cuprinde planetele terestre și asteroizii. Aici, obiectele sunt compuse în mare parte din silcați și metale, deoarece sunt relativ aproape de soare.

Care sunt planetele interioare?

Sunt patru planete interioare ori telurice/terestre ce au o compoziție densă de roci cu mai mulți sau mai puțini sateliți, fără sisteme de inele. Aceste planete sunt compuse, în principiu, din minerale refractare care formează scoarțele și mantalele planetelor, dar și metale precum fier și nichel, care formează nuccleele planetare.

Planetele interioare sunt:

Planeta Mercur



Este cea mai apropiată planetă de Soare, dar și cea mai mică planetă din sistemul solar. La 0,4 UA distanță de Soare și are 0,055 mase terestre.

Singurele caracteristici cunoscute geologice ale planetei, deoarece nu are niciun satelit natural, sunt crestăturile din scoarță, care se datorează perioadei timpurii de contracție din trecutul său (cel mai probabil).

Câte planete sunt în sistemul solar -Planeta Mercur

Câte planete sunt în sistemul solar – Planeta Venus

Este planeta cu o mantă tot subțire de silicat deasupra unui nucleu de fier. Este la o distanță de 0,7 UA de Soare și are 0,815 mase terestre.

Este o planetă mai uscată decât Pământul și atmosfera este de 90 de ori mai densă. Planeta Venus nu are niciun satelit natural și este cea mai fierbinte planetă, temperaturile sale depășind 400 de grade Celsius.

Planeta Venus

Planeta Pământ

Terra este cea mai mare și mai densă planetă interioară și, de asemenea, singura planetă care, la momentul actual, este geologic activă și locul unde se știe că există viață. Este la o distanță de 1 UA de Soare, iar hidrosfera sa lichidă este unică printre planetele terestre. Planeta Pământ este singura unde au fost observate plăci tectonice, iar atmosfera acesteia diferă radical față de cea a altor planete, deoarece planeta este schimbată datorită prezenței vieții și conținutului de aproximativ 21% oxigen liber.

Planeta Pământ are un satelit natural, Luna, singurul satelit mare al unei planete terestre din sistemul solar.

Planeta Pământ

Planeta Marte

Planeta mai mică decât Pământ și Venus ce se află la o distantă de 1,52 UA de Soare și are 0,107 mase terestre. Planeta Marte are o atmosferă formată din dioxid de carbon, în mare parte, și o presiune la suprafață de 6,1 milibari.

Marte are doi sateliți naturali mari (Deimos și Phobos), iar despre aceștia se crede că au fost asteroizi capturați de gravitația planetei.

Planeta Marte

Care sunt planetele exterioare

Zona sau regiunea exterioară a sistemului solar este aceea în care se află giganții gazoși și sateliții lor. În această regiune orbitează multe comete cu perioadă scurtă, chiar și centaurii. Planetele de aici conțin o proporție mai mare de substanțe volatile decât planetele de roci din sistemul solar interior, din cauza temperaturilor mai reci care permit compușilor în stare solidă să se mențină.

Planetele exterioare sunt:

Planeta Jupiter

Are o masă mai mare ca cea a Pământului de 318 ori și este de 2,5 mai masivă decât toate celelalte planete din sistemul solar în același loc. Se află la o distanță de 5,2 UA de Soare, iar căldura sa internă poate crea un număr de caracteristici semi-permanente ale atmosferei, precum: benzile de nori și Marea Pată Roșie.

Planeta Jupiter are 67 de sateliți cunoscuți, iar cei mai mari sunt: Ganymede, Callisto, Io și Europa. Ganymede este cel mai mare satelit din sistemlul solar, mai mare chiar decât planeta Mercur.

Planeta Jupiter

Planeta Saturn

Este ușor de observat de pe planeta Pământ datorită sistemului său de inele. Planeta Saturn se aseamănă cu Jupiter din punct de vedere al compoziției atmosferice și magnetosferice și se află la o distanță de 9,5 UA de Soare. Are 60% din volumul lui Jupiter, dar mai puțin de o treime din masa acestuia. Saturn este cea mai puțin densă planetă din sistemul solar și are 62 de sateliți confirmați dintre care Titan și Enceladus. Titan este al doilea cel mai mare satelit din sistemul solar și singurul satelit care posedă o atmosferă substanțială.

Planeta Saturn

Planeta Uranus

Area cea mai mică masă dintre toate planetele exterioare, dar este de 14 ori mai masivă decât Pământul. Se află la o distanță de 19,2 UA de Soare și orbitează în jurul acestuia înclinată pe o parte, iar înclinația axei de rotație este de peste 90 de grade spre deosebire de normala la ecliptică.

Planeta Uranus are 27 de sateliți cunoscuți, iar cei mai mari sunt: Titania, Oberon, Umbriel, Arie, Miranda.

Planeta Uranus

Planeta Neptun

Este la o distanță de 30 UA de Soare, mai mică decât planeta Uranus, dar mai masivă, aproximativ 17 mase terestre. Are 13 sateliți cunoscuți, iar cel mai mare este Triton, singurul satelit mare cu o orbită retrogradă. Neptun are pe orbita sa și o mulțime de planete minore denumite troienii lui Neptun, cu o rezonanță orbitală de 1:1 cu el.

Câte planete sunt în sistemul solar – Planeta Neptun

Care sunt planetele pitice

Câte planete sunt în sistemul solar

Pluto

Planeta pitică Pluto este cel mai mare obiect cunoscut din centrul Kuiper și se află la o distanță de aproximativ 39 UA de Soare. Inițial, când a fost descoperită, a fost considerată o nouă planetă, dar în 2006 clasificarea s-a schimbat, atunci când s-a adoptat o definiție mai riguroasă a unei planete.

Cel mai mare satelit al lui Pluto este Charon, care alcătuiește uneori un sistem binar cu Pluto, deoarece acestea orbitează în jurul unui baricentru gravitațional comun.

Planete pitice: Makemake și Haumea

Makemake este mai mică decât Pluto, dar este cel mai cunoscut obiect din centura Kuiper clasică și se află la o distanță de 45,79 UA de Soare. Planeta a fost denumită și desemnată ca planetă pitică din anul 2008.

Haumea este asemănătoare cu Makemake și se află la o distanță de 43,13 UA de Soare. Are aproape aceeași dimensiune cu Makemake și are doi sateliți naturali.

Planeta Pitică Eris

Este cel mai mare obiect recunoscut din discul Împrăștiat și chiar a provocat incertitudini în ceea ce privește definirea unei planete. Este la o distanță de 68 UA de Soare și este cu 25% mai masivă decât Pluto. Este chiar cea mai masivă dintre planetele pitice cunoscute.

Sistemul solar este localizat în galaxia Calea Lactee, structura albicioasă, neregulată, care constituie aparența Galaxiei Noastre, pentru un observator ce se regăsește în interiorul Sistemului nostru Solar. Caleea Lactee conține în total aproximativ 200 de miliarde de stele și, ca localizare generală, Soarele este în cadrul unuia dintre brațele exterioare ale Căii Lactee. Brațul este cunoscut și ca Brațul Orion sau Prietenul Local. Soarele este localizat la aproximativ 25.000 și 28.000 ani lumină dinstanță de Centrul Galactic.

