Ce fel de roșii să alegi pentru gogonele

Gogonelele sunt roșii verzi sau ușor pârguite, după preferințe, folosite în mod tradițional la prepararea murăturilor, un obicei bine înrădăcinat în gospodăriile românești, mai ales în perioada de toamnă. Gustul lor acrișor, ușor picant și textura crocantă le fac un deliciu lângă fripturi, cartofi prăjiți, mâncăruri cu sos sau tocături.

Pentru a pregăti gogonelele murate, se aleg roșii tari, de mărime potrivită, care nu sunt nici verzi complet, nici moi. Acestea se spală bine și se așază în borcane sau butoaie alături de diverse legume și mirodenii care dau savoare și aromă.

Saramura se pregătește, de regulă, în proporția de o lingură mare de sare la un litru de apă, uneori și două, în funcție de preferințe și de durata dorită de conservare. Apa se fierbe cu sarea până aceasta se dizolvă complet, apoi se lasă să se răcească puțin înainte de a se turna peste legumele din borcan. În unele zone, se adaugă și un strop de oțet pentru un gust mai acru și pentru o conservare mai sigură.

După ce borcanele sunt umplute și bine acoperite, ele se lasă câteva zile la temperatura camerei pentru a începe fermentația, proces în care se formează gustul acrișor specific. Apoi se depozitează în locuri răcoroase, precum pivnița sau cămara, unde se păstrează luni de zile.

Rezultatul este o murătură ușor acidulată, crocantă și plină de arome, care păstrează gustul proaspăt al legumelor.

Ce alte ingrediente pui la gogonelele pentru iarnă

Deși fiecare persoană face gogonelele așa cum dorește, ingrediente tradiționale pentru gogonele murate sunt:

Gogonele (roșii verzi sau ușor rozalii) – ingredientul principal.

Castraveți, ardei, morcovi sau conopidă – opțional, pentru un amestec mai colorat și mai gustos.

Hrean – se pune în fâșii pentru a menține murăturile crocante și a preveni înmuierea lor.

Usturoi – pentru aromă și o ușoară notă picantă.

Frunze de țelină, mărar uscat cu tulpini, uneori și frunze de vișin sau de dafin – pentru aromă și pentru a ajuta la conservare.

Boabe de piper, muștar, coriandru – în cantități mici, pentru condimentare.

Sare grunjoasă neiodată – absolut necesară pentru saramură, deoarece ajută la fermentarea naturală.

Apă rece – se folosește pentru a prepara saramura.

Oțet – pentru un plus de acreală, dar și pentru un gust ușor acidulat.

Cât oțet pui la gogonele ca să iasă crocante

La gogonele murate, cantitatea de oțet poate varia în funcție de modul în care alegem să punem gogonelele. Putem face gogonele murate în oțet sau gogonele în saramură cu un mic adaos de oțet.

Gogonele puse în oțet reprezintă cea mai acră și intens aromata rețetă de gogonele, potrivită pentru cei care iubesc gustul puternic al oțetului. În acest caz, oțetul are rolul principal de conservant, el împiedică dezvoltarea bacteriilor și menține legumele crocante pentru mult timp. Cantiatea de oțet care se pune în acest caz este în proporție de aproximativ 1 la 4, adică la 4 litri de apă se pune un litru de oțet sau după nevoie.

Gogonele puse în saramură cu un mic adaos de oțet reprezintă varianta tradițională de fermentație naturală, în care gogonelele se murează cu ajutorul sării și al bacteriilor benefice care transformă zaharurile din legume în acid lactic. În această metodă, oțetul nu este conservantul principal, ci doar un ajutor, pentru a grăbi procesul și a accentua gustul acrișor.

La un litru de apă rece se pune 1 lingură cu vârf de sare grunjoasă neiodată, apoi se adaugă 1–2 linguri de oțet la fiecare litru de saramură.

Rețete de gogonele crocante în oțet

Gogonele în oțet cu hrean

Ingrediente

2 kg gogonele;

1/5 kg morcovi;

400 ml oțet;

70 gr sare pentru murături;

Câteva fâșii de hrean;

O lingură de zahăr;

Cimbru uscat, mărar, frunze de țelină, piper boabe.

Mod de preparare

Spală bine legumele. Hreanul și morcovii taie-i în fâșii subțiri. Pune într-un borcan mare gogonele pe care le-ai spălat înainte. Lasă-le întregi.

Presară morcovii printre ele și câte un bețișor de hrean. Adaugă și o linguriță de boabe de muștar și câteva boabe de piper.

Într-un vas amestecă 1,5 l apă cu 400 ml de oțet, 70 de grame de sare grunjoasă li o lingură de zahăr.

Amestecă totul până când se dizolvă zahărul complet. Pune saramura obținută peste gogonele, deasupra presară câteva frunze de țelină și închide borcanul cu un capac ermetic.

Păstrează gogonelele în cămară sau într-un loc cu temperaturi sub 20 de grade, răcoros și întunecat.

Gogonele în oțet cu usturoi

Ingrediente

5 kg gogonele;

4 cepe;

2 rădăcini de hrean;

2 lingurițe boabe de muștar;

3-4 căpățâni de usturoi;

2 legături frunze de țelină;

Apă, sare grunjoasă.

10 linguri de oțet

Mod de preparare

Spală bine gogonelele și taie-le în sferturi. La fel și ceapa. În borcane mai mici ori un borcan mare, de minim 5 kg, adaugă un strat de gogonele, apoi presară ceapă printre ele și câteva bastonașe de hrean împreună cu frunze de țelină.

Pune la fiert 10 litri de apă cu 10 linguri de sare grunjoasă, o linguriță boabe de muștar și o lingură boabe de piper. Lasă totul pe foc câteva clocote.

Apoi, când sarea este dizolvată complet și s-a răcit saramura, adaugă o lingură de oțet la litru de saramură, pune-o peste gogonelele din borcan. Sigilează cu capace care se închid ermetic și depozitează borcanele într-un loc răcoros.

Descoperă și alte Rețete de gogonele în oțet

Ce beneficii au murăturile

Murăturile fac parte din tradițiile culinare ale mai multor țări de sute de ani, ele au și numeroase beneficii pentru sănătate, mai ales când sunt preparate în saramură.

Murăturile puse în saramură se obțin printr-un proces natural de fermentație lactică. În timpul acestuia, bacteriile benefice transformă zaharurile din legume în acid lactic, un conservant natural care împiedică dezvoltarea bacteriilor dăunătoare.

Întăresc imunitatea

Fermentația naturală dezvoltă bacterii „bune” care susțin echilibrul florei intestinale. O floră intestinală sănătoasă este direct legată de un sistem imunitar puternic, deoarece aproximativ 70% din imunitatea organismului se formează la nivel intestinal.

Îmbunătățesc digestia

Probioticele din murături ajută la digestia proteinelor și grăsimilor, reduc balonarea și disconfortul abdominal. În plus, acidul lactic stimulează secreția sucurilor gastrice, ceea ce favorizează o digestie mai eficientă.

Aduc un aport de vitamine și minerale

În ciuda fermentației, legumele își păstrează mare parte din conținutul de vitamina C, K, B, precum și mineralele, calciu, fier, magneziu, potasiu. Uneori, fermentația chiar crește biodisponibilitatea acestor nutrienți, adică organismul îi absoarbe mai ușor.

Ajută la detoxifiere

Acidul lactic are un ușor efect detoxifiant asupra ficatului și intestinelor, ajutând la eliminarea toxinelor din organism.

Mențin senzația de sațietate

Datorită fibrelor vegetale și acidității naturale, murăturile potolesc pofta de mâncare, ajutând la controlul greutății și reducerea consumului de grăsimi.

Au efect benefic asupra stării de spirit

Cercetările moderne arată că flora intestinală influențează axa intestin-creier. Consumul regulat de alimente fermentate naturale, cum sunt murăturile în saramură, poate reduce nivelul de stres și anxietate.

Murăturile puse în oțet sunt de asemenea sănătoase, dar din alte motive. În acest caz, legumele nu mai trec prin fermentație naturală – oțetul acid distruge bacteriile, inclusiv cele benefice. Totuși, ele rămân o sursă valoroasă de nutrienți și au alte calități notabile.

Totuși, trebuie ținut cont că murăturile în oțet nu conțin probiotice vii, iar consumul excesiv poate irita mucoasa gastrică, mai ales la persoanele cu stomac sensibil.

Sursă foto – Shutterstock.com

