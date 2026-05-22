DSU s-a sesizat din oficiu

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că s-a sesizat din oficiu în acest caz. Decizia trimiterii unei echipe de control a fost luată după o discuție între șeful DSU, Raed Arafat, și ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila.

„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, instituţie care asigură coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz. În urma unei discuţii purtate între secretarul de stat, şef al DSU, dr. Raed Arafat, şi ministrul interimar al sănătăţii, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în judeţul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare şi analizarea modului de gestionare a intervenţiei”, a transmis DSU, potrivit News.ro.

Instituția precizează că verificările vor fi făcute în cooperare cu structurile responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de intervenție.

Ce echipaje au fost trimise la școală

DSU a explicat că apelurile de urgență sunt făcute prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, nu direct către SMURD. După preluarea apelului, cazul este direcționat și gestionat potrivit procedurilor operaționale, de către structurile competente responsabile de intervenție.

În cazul adolescentului de 15 ani, la locul solicitării au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. Este vorba despre un echipaj de tip B și unul de tip C, acesta din urmă fiind folosit în cazuri grave, care necesită intervenție medicală avansată.

Martorii au acuzat că ambulanța cu medic ar fi ajuns prea târziu

Reacția DSU vine după ce martorii au acuzat că ambulanța cu medic a ajuns prea târziu la locul solicitării. Instituția spune însă că nu trebuie trase concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale.

„Înţelegem emoţia şi preocuparea generate de această situaţie, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale şi procedurale aplicabile”, a transmis DSU.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis condoleanțe familiei adolescentului, colegilor și tuturor celor afectați de moartea copilului.

Ministrul sănătății a cerut verificarea timpilor de răspuns

După moartea adolescentului, ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, a cerut verificarea timpilor de răspuns și a fișei de urgență prespitalicească. Ancheta trebuie să stabilească modul în care s-a intervenit, ce echipaje au fost trimise, la ce ore au ajuns la fața locului și dacă procedurile au fost respectate.

Cazul a provocat emoție în comunitate, iar rezultatele controlului DSU vor fi analizate pentru a se stabili dacă au existat întârzieri sau probleme în gestionarea intervenției.

