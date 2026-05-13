Trucul folosit de un român ca să primească o cameră de lux în hotel în Egipt

Un român a devenit viral pe TikTok, după ce le-a arătat internauților cum a primit o cameră de lux în Egipt. Tânărul turist a recurs la un truc vechi pe care românii l-au mai practicat în vacanțe, gest confirmat inclusiv de internauți în comentarii.

„Deci sunt la recepție în Egipt și vreau să îți arăt cum să obții cea mai bună cameră”, spune el la începutul videoclipului.

Cum a reușit să primească o cameră mai bună cu un bilețel în pașaport

Tânărul Ianis a explicat totul în videoclipul postat pe TikTok. Românul a explicat cum a lăsat un bacșiș de 20 de dolari în pașaport și un bilețel pe care a scris exact numărul camerei pe care și-o dorește. Apoi a mers la recepția hotelului pentru check-in.

„Când vii aici și îi dai pașaportul la recepție pentru check-in, bagi în el 20 de dolari. E suficient și îi scrii camera pe care ți-o dorești. Te uiți pe net, îți alegi camera care îți place și lași aici un bilețel când îi dai pașaportul”, a mai povestit Ianis, pe TikTok.

Românul a primit exact camera notată pe bilețelul din pașaport

În același videoclip postat pe TikTok, tânărul a intrat și în camera luxoasă pe care i-a cerut-o angajatei de la recepție din Egipt. Ianis a vrut să verifice dacă este aceeași și a filmat întregul moment, arătând că are inclusiv vedere la mare.

„Exact aceasta e camera pe care am cerut-o. Are cada faină cu priveliște în dormitor, este cameră de lux, cu vedere la mare”, a mai spus el.

Turiștii românii au reacționat în comentarii

Videoclipul a devenit viral pe TikTok, iar turiștii români au reacționat imediat. În timp ce unii dintre călători se întreabă cum e posibil sau de ce ai mai da 20 de euro în plus față de prețul plătit pentru camera de hotel, alții spun că este doar o metodă prin care să primești o cameră mai bună pentru bani puțini.

Unii dintre internauți au precizat că au lăsat bacșiș la recepție și ca să nu primească camere lângă bucătărie, ghenă sau diferite căi de acces zgomotoase.

„Dacă nu ați fost e greu să vă explic, de exemplu poate să îți dea o cameră aproape de bucătărie în care să vă vină miros de mâncare în cameră, sau o cameră mică cu vedere lângă un zid, v-am dat exemple”, a scris o persoană în comentarii.

Pe de altă parte, alți turiști români atrag atenția asupra faptului că, de multe ori, bacșișul chiar ar fi așteptat de angajații de la recepție.

„Am avut și eu rezervare de cameră de lux, în alt hotel, dar când am ajuns mi-au dat o cameră simplă și am stat acolo vreo 7 ore la recepție până am primit camera mea, ziceau că ele sunt în reparație, dar până la urma era liber”, a explicat cineva.

„Am încercat eu în Turcia la mai multe hoteluri și merge îți spun eu sigur! De la Standard/Basic room la parter am primit etaj 1 sau 2 cu Sea View sau Pool View! Mulți încă și așteaptă, se fac ca se uită peste acte încă o dată doar doar să pui ceva și tu”, mai spune unul dintre internauți în comentarii.

