Ouă fierte moi sau ouă tari?

Pentru a obține ouă fierte moi, cleioase sau tari, trebuie sa puneți mai întâi apa la fiert într-o oală însă apa nu trebuie să ajungă la punctul de fierbere.

Pentru ouă fierte moi, lasa-le să stea in apa fierbinte 4 minute. Dacă vrei însă ouă cleioase, lasă-le 6 minute. În cazul în care îți dorești ouă tari, lasă-le 10 minute în apă.

Oua fierte moi, în apă sau ouă poșate

Ouăle fierte în apă sau ouă poșate. Spargeți oul si puneți-l intr-un mic vas (pahar, bol). Puneți apa la fiert într-o oală. Pentru ca oul să nu se lipeasca de oală, apa trebuie să aibă in jur de 90 de grade (să formeze bule mici pe fundul oalei care se ridică spre suprafață).

Puteți pune și un strop de oțet sau de zeamă de lămâie (strânge albușul în jurul gălbenușului). Luați un tel si amestecați in apa din oală pentru a crea un vârtej. Acum turnați oul din cană în centrul vârtejului. Oul este gata in 2-3 minute. Veți oberva ca albușul e gătit și oul se va ridica la suprafață. Rețeta de ouă fierte in apă preluată de pe adihadean.ro

