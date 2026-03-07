Organizația pentru protecția consumatorilor atrage atenția că, în cazul mucenicilor moldovenești comercializați în România (atât online, cât și în magazine fizice), peste 61% dintre produsele analizate conțin aditivi alimentari, iar cantitatea de zahăr este, în unele cazuri, alarmantă.

Top mucenici moldovenești în funcție de numărul de E-uri

Dacă vrei să eviți produsele ultra-procesate, trebuie să fii atent la brandurile care folosesc aditivi pentru a menține prospețimea artificială.

„Campionul” E-urilor: Pe primul loc în lista neagră a mucenicilor analizați sunt cei de la Ana Pan, care conțin nu mai puțin de 12 aditivi alimentari (E-uri). Această cantitate este foarte mare pentru un produs de patiserie care ar trebui să fie simplu.

La polul opus sunt cei de la Casa Capșa sau Cofetăria Armand, care nu conțin E-uri.

Iată clasamentul făcut de InfoCons pe baza mucenicilor monitorizați:

Mucenici moldovenești Ana Pan SA – Ana Pan: E-uri 12

Mucenici moldovenești MARAMURA DULCIURI SRL – Mara Mura: E-uri 7

Mucenici moldovenești SC Carrefour Romania SA – Carrefour: E-uri 7

Mucenici moldovenești SC PEPAS 2000 SRL – Cofetaria Alice: E-uri 6

Mucenici moldovenești SC MEGA IMAGE SRL – MEGA: E-uri 6

Mucenici moldovenești SC PATISERIA CASANDRA SRL – Patiseria Casandra: E-uri 4

Mucenici moldovenești SC Auchan Romania SRL – Auchan: E-uri 3

Mucenici moldovenești SC PROD COM MARCO T16 SRL – Cofetăria Maria: E-uri 2

Mucenici moldovenești MAISON ARMAN S.R.L. – Cofetăria ARMAND: E-uri 0

Mucenici moldovenești Casa Capsa SA – Casa Capșa: E-uri 0

Mucenici moldovenești COFETĂRIA INA – Presto Company S.R.L. – Cofetaria Ina: E-uri 0

Mucenici moldovenești Angeline Consulting & Management SRL – Angeline Cake Boutique: E-uri 0

Mucenici moldovenești SC Livrez Fericire SRL – Livrez Fericire: E-uri 0.

Printre aditivii identificați frecvent se numără E300 (Acid ascorbic), E330 (Acid citric), dar și conservanți precum E282 (Propionat de calciu) sau E202 (Sorbat de potasiu), folosiți pentru a prelungi termenul de valabilitate până la limite nenaturale.

Care sunt mucenicii moldovenești cu cea mai mare cantitate de zahăr

Studiul avertizează că există mucenici moldovenești analizați în care zahărul (cantitatea de zaharuri din glucide) reprezintă peste 56% din compoziție.

Practic, mai mult de jumătate dintr-un mucenic este zahăr pur, transformând un desert tradițional într-un pericol real pentru glicemie și sănătatea dentară, atrage atenția studiul.

Mucenici moldovenești Ana Pan SA – Ana Pan – Cantitatea de zaharuri: 56.21 g/100g

Mucenici moldovenești SC PEPAS 2000 SRL – Cofetaria Alice – Cantitatea de zaharuri: 47.8 g/100g

Mucenici moldovenești SC PATISERIA CASANDRA SRL – Patiseria Casandra – Cantitatea de zaharuri: 35.9 g/100g

Mucenici moldovenești Angeline Consulting & Management SRL – Angeline Cake Boutique – Cantitatea de zaharuri: 33.4 g/100g

Mucenici moldovenești SC PROD COM MARCO T16 SRL – Cofetăria Maria – Cantitatea de zaharuri 30.81: g/100g

Mucenici moldovenești COFETĂRIA INA – Presto Company S.R.L. – Cofetaria Ina – Cantitatea de zaharuri: 25.99 g/100g

Mucenici moldovenești SC Carrefour Romania SA – Carrefour – Cantitatea de zaharuri: 22.86 g/100g

Mucenici moldovenești SC Livrez Fericire SRL – Livrez Fericire – Cantitatea de zaharuri: 21 g/100g

Mucenici moldovenești MAISON ARMAN S.R.L. – Cofetăria ARMAND – Cantitatea de zaharuri: 19.6 g/100g

Mucenici moldovenești SC MEGA IMAGE SRL – MEGA – Cantitatea de zaharuri: 16.34 g/100g

Mucenici moldovenești SC Auchan Romania SRL – Auchan – Cantitatea de zaharuri: 14.4 g/100g

Mucenici moldovenești MARAMURA DULCIURI SRL – Mara Mura – Cantitatea de zaharuri: 9.8 g/100g

Mucenici moldovenești Casa Capsa SA – Casa Capșa – Cantitatea de zaharuri: 0 g/100g

Care sunt variantele mai sănătoase de mucenici moldovenești

Studiul InfoCons a identificat și producători care respectă rețeta fără a apela la „artificii” chimice. Aproximativ 38% dintre produsele analizate nu conțin niciun aditiv alimentar (0 E-uri).

Spre exemplu, diferența dintre un produs de la Ana Pan (12 E-uri) și unul de la Casa Capșa (0 E-uri) este foarte mare.

„Tot mai multe produse conțin cantități de zahăr despre care nici nu ne gândim că ar putea să existe, cum sunt și acești mucenici. Și, atunci, trebuie să fim noi mai atenți, mai responsabili, să citim eticheta, ca să știm ce alegem”, a spus președintele InfoCons, Sorin Mierlea, sâmbătă, pentru Libertatea.

Potrivit acestuia, eticheta unui aliment trebuie citită în ordine descrescătoare, astfel că primul ingredient este cel care se regăsește în produs în cantitatea cea mai mare, iar ultimul de pe listă, în proporția cea mai mică.

Spre exemplu, cei mai dulci mucenici analizați conțin peste 56 g zahăr/100 g produs, „în condițiile în care OMS recomandă 25g/zi, în cazul unui adult”, mai atrage atenția Sorin Mierlea.

În aceste cazuri, InfoCons vine cu câteva recomandări pentru români:

Citiți eticheta: Dacă lista de ingrediente începe cu zahăr sau sirop de glucoză, produsul este o bombă calorică.

Verificați termenul de valabilitate: Un mucenic care „rezistă” luni de zile este plin de conservanți.

Folosiți tehnologia: Aplicația InfoCons vă permite să scanați codul de bare pentru a vedea exact câte lingurițe de zahăr sau ce E-uri consumați.

