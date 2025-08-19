14 oameni sunt spitalizați

Acest anunț vine la doar câteva zile după ce o a patra persoană și-a pierdut viața în urma bolii. Joi, oficialii din New York au informat că 12 turnuri de răcire au fost decontaminate de bacteria Legionella, cea care provoacă boala legionarilor.

Până luni, numărul cazurilor confirmate a crescut la 108, față de cele 99 raportate anterior, iar 14 persoane sunt în prezent spitalizate cu această boală.

Autoritățile sanitare spun că simptomele pot apărea între 2 și 10 zile după expunere, sau chiar până la două săptămâni.

Ce este legioneloza

Bacteriile din genul Legionella produc o boală infecțioasă numită legioneloză (sau ”boala legionarilor”), ce se manifestă clinic sub două forme: o formă mai gravă, ce evoluează ca o pneumonie, și una mai ușoară, pseudogripală – febra Pontiac, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

Boala este destul de răspândită în lume. De asemenea, reprezintă între 2% și 15% din totalul pneumoniilor comunitare ce necesită spitalizare, Legionella pneumophila fiind agentul cauzal cel mai frecvent întâlnit, deși sunt cunoscute peste 60 de specii ale bacteriei și o multitudine de serogrupuri. Rata mortalității este variabilă (5-80%) și depinde de anumiți factori de risc:

vârsta (sub 1 an și peste 55-60 ani);

afecțiuni preexistente predispozante, cum sunt bolile cronice pulmonare, imunodeficiența, neoplasmele, diabetul zaharat);

îmbolnăvire intraspitalicească (nosocomială);

întârziere în inițierea tratamentului.

Cum se transmite bacteria Legionella

Aceasta se transmite prin aerosoli sau prin aspirarea de apă contaminată.

În ceea ce privește transmiterea la om, aceasta se face pe calea aerului, prin aerosoli sau aspirarea de apă contaminată cu Legionella, sau direct, prin contactul unor plăgi deschise cu medii contaminate.

Sursele de îmbolnăvire pot fi următoarele:

sistemele de distribuție a apei potabile (dușuri, robinete etc);

piscine, jacuzzi;

turnurile de răcire;

umidificatoarele;

condensatoarele prin evaporare;

fântânile arteziene;

vitrinele frigorifice cu sistem de umidificare și alte dispozitive cu pulverizare fină. Cele mai multe infectări apar în urma contactului cu apa caldă contaminată, dar a fost demonstrată și contaminarea apei reci, nefiind însă dovedită transmiterea bolii la nivel interuman.

De asemenea, plămânii pot fi afectați de vapat, o practică din ce în ce mai răspândită în rândul tinerilor, poate avea consecințe grave pentru sănătatea plămânilor. Potrivit Lung și Harvard, inhalarea substanțelor chimice din țigările electronice poate duce la dezvoltarea unei afecțiuni pulmonare grave, cunoscută sub numele de „plămânul popcorn”.



