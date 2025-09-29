Un tânăr s-a întors recent dintr-o călătorie de 60 de zile prin Europa

Andrei, un pasionat de bikepacking, s-a întors recent dintr-o călătorie de 60 de zile prin Europa, pornind din Cluj. Pregătirea sa a fost intensă, după cum el însuși mărturisește: „A fost un plan destul de lung. Mi-a luat cam 3-4 luni de zile, în ultima lună am plănuit antrenamente destul de lungi pentru că nu am mai făcut asta până acum”.

Ce este bikepacking-ul

Bikepacking-ul presupune călătoria pe distanțe lungi cu bicicleta, luând doar strictul necesar. Adepții acestui stil de călătorie spun că adevărata bogăție constă în experiențele și amintirile acumulate.

„Mie mi-a plăcut cel mai mult zona de Alpi, cu toate că ai crede că e foarte dificil să pedalezi acolo. Până atunci mi-am dezvoltat condiţia fizică şi m-am bucurat foarte mult de munţi. Un loc care m-a impresionat a fost urcarea de pe Stelvio, care este cel mai mare pas din Italia, la 2850 metri dacă îmi amintesc bine”, a împărtășit Andrei din experiența sa.

Provocări și riscuri

Călătoriile pe bicicletă nu sunt lipsite de pericole. Andrei a avut parte de o experiență neplăcută: „A fost o combinaţie între viteză, oboseală, o mică problemă şi la bicicletă şi am căzut într-o curbă în care aveam undeva la 60 km/h.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Din fericire, nu a fost foarte grav încât să am nevoie de operaţie, dar am petrecut noaptea în spital, a trebuit să îmi întrerup excursia şi să găsesc un mod de a-mi împacheta lucrurile şi să vin acasă”.

Creșterea popularității

Interesul pentru bikepacking este în creștere. La nivel european, căutările pe o platformă dedicată au crescut cu 150% anul trecut.

Chiar și în România, unde infrastructura este încă în dezvoltare, acest trend începe să prindă contur.

Alternative pentru distanțe scurte

Pentru cei care preferă călătorii mai scurte, orașele mari din Europa oferă sisteme de bike-sharing. Acestea reprezintă o opțiune convenabilă și activă pentru explorarea atracțiilor locale.

De asemenea, România pedalează tot mai puternic pe piața bicicletelor. Țara noastră se află în top 3 piețe cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor din Europa în ultimii trei ani, iar tendința este alimentată atât de interesul părinților pentru bicicletele destinate copiilor. Dar și de „explozia” segmentului de biciclete electrice.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE