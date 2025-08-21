România se menține în top 3 al piețelor cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete din Europa în ultimii trei ani.

„Evoluția se datorează atât interesului crescut pentru bicicletele destinate copiilor, cât și creșterii accelerate a segmentului pentru adulți, în special al bicicletelor electrice”, au anunțat reprezentanții Decathlon, care au realizat un studiu în acest sens.

Conform datelor retailerului, segmentul bicicletelor pentru copii rămâne cel mai important.

Modelele destinate celor mici, inclusiv cele comercializate prin programul de Buy Back, se află detașat pe primul loc după numărul de unități vândute.

Unde se cumpără biciclete? București, Ilfov, apoi Timișoara

„Din perspectiva cifrei de afaceri, piața este echilibrată între bicicletele pentru copii și cele pentru adulți, cu mențiunea că, în ultimii ani, segmentul dedicat adulților a înregistrat o creștere constantă a interesului”, au anunțat reprezentanții companiei.

Una din trei biciclete ajunge la un client din București – Ilfov, regiune care generează cea mai mare parte a vânzărilor. Capitala este urmată de Timișoara, apoi de Cluj, Brașov și Constanța.

Totodată, tot mai mulți clienți se orientează către bicicletele electrice. Acest segment a înregistrat o creștere de peste 40% față de anul anterior, după ce, în urmă cu doi ani, vânzările se dublaseră.

Cât investesc românii într-o bicicletă

Conform studiului consultat de Libertatea, la prima achiziție, românii investesc, în medie, între 1.000 și 1.200 de lei pentru o bicicletă de copii. În cazul modelelor premium din aluminiu, suma poate ajunge la 2.000 de lei.

România se află în top 3 piețe cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor din Europa în ultimii trei ani. Foto: freepick.com

Pentru bicicletele destinate adulților, valoarea medie a primei achiziții se situează între 1.200 și 1.500 de lei. Totuși, segmentele premium, precum modelele de șosea, gravel sau XC cu cadru din carbon, cu prețuri de peste 5.000 de lei, câștigă tot mai multă popularitate.

„Tehnologizarea avansată și diversificarea ofertei de biciclete electrice creează premisele pentru dezvoltarea pieței de ciclism. Ne așteptăm ca, în anii următori, consumul să fie tot mai mult orientat spre raportul dintre preț și valoare, nu doar pe decizia de moment”, a declarat Bogdan Iscu, director comercial sport la Decathlon.

Ce caută românii la o bicicletă? Iată răspunsurile studiului

Dacă aproape una din trei biciclete vândute ajunge la un client din București – Ilfov, iar la prima achiziție românii investesc, în medie, între 1.200 și 1.500 de lei pentru o bicicletă.

Conform analizei, prețul accesibil, credibilitatea brandului și funcționalitățile sunt factorii principali care influențează decizia de cumpărare.

Românii pedalează tot mai puternic pe piața bicicletelor. Foto: freepick.com

„Clienții apreciază în mod special garanția, accesul facil la reparații, dar și faptul că brandurile proprii sunt validate în competițiile internaționale de către echipele de elită susținute de retailer”, se arată în analiză.

În plus, cele mai frecvente achiziții asociate unei biciclete sunt căștile, mănușile, ochelarii de protecție, soluțiile de hidratare, piesele de schimb și apărătorile de noroi.