Este aproape imposibil să nu fi auzit că, în urmă cu două săptămâni, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decretat legea marțială în provinciile ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, pe care le-a anexat în mod ilegal în luna septembrie, extinzându-și puterilor de ocupaţie în aceste regiuni.

În orice stat din lume, în situații excepționale, există prerogativul de a se instaura legea marțială. Dar câți dintre voi v-ați pus întrebarea ce este această lege marțială?

Ce este legea marțială?

Conform definiției din Dreptul internațional, legea marțială este legea aplicată pe teritoriul ocupat de autoritatea militară a puterii ocupante. Legea marțială se aplică în urma unei urgențe temporare, o posibilă invazie, o catastrofă majoră sau în cazul ocupării unui teritoriu străin.

Altfel spus, legea marțială este un sistem legal prin care o autoritate militară preia controlul în locul administrației civile obișnuite într-o situație de criză internă.

Efectele juridice ale legii marțiale diferă în funcție de jurisdicțiile țărilor în care aceasta se aplică. De obicei, impunerea legii marțiale suprimă unele dintre drepturile civile individuale ale cetățenilor unei țări și prevede pedepse mai dure decât în mod normal.

În unele state unele infracțiuni se pedepsesc cu moartea, chiar dacă legea obișnuită nu conține pedeapsa capitală. Deși este teoretic temporară, o stare a legii marțiale poate continua, de fapt, la infinit.

Legea marțială era decretată în trecut în timpul războaielor sau în cazul unor teritorii ocupate pentru a permite guvernului să controleze mai ușor populația.

În prezent, aceasta este folosită de guvernele autoritare. Așa s-a întâmplat după lovitura de stat care a avut loc în Thailanda în 2006, când apare amenințarea unor manifestări antiguvernamentale, așa cum a fost cazul a celor din China (1989).

Când se decretează legea marțială?

Legea marțială poate fi decretată de conducătorul sau guvernul unei țări în mai multe situații, atunci când agențiile civile de aplicare a legii nu pot menține ordinea și siguranța publică.

Astfel, legea marțială poate fi invocată în caz de urgență pentru a putea face față unor proteste, rebeliuni ori unei posibile revoluții ori lovituri de stat.

Totodată, legea marțială poate fi decretată și în cazul unor dezastre naturale, deși unele țări folosesc o construcție legală separată, și anume starea de urgență.

Legea marțială poate fi privită pozitiv sau negativ, în funcție de context. Atunci când este impusă pentru a menține legea și ordinea, poate fi privită ca fiind ceva pozitiv, iar un exemplu în acest sens îl reprezintă mișcarea pentru drepturile civile ale omului din anii 60, care a avut loc în SUA.

De ce nu există o lege marțială în România?

Constituția României nu conține explicit termenii „lege marțială” și nici nu există un act legislativ propriu-zis care să ne spună clar tot ce s-ar putea întâmpla în cazul decretării acesti legi.

Nici Constituția țării nicio altă lege nu prevăd instaurarea legii marțiale. Însă Constituția menționează starea de asediu care se poate decreta în cazul în care România ar fi atacată.

Starea de asediu este reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1990 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgentă, de care am mai auzit încă de la începutul pandemiei de COVID-19.

Faptul că țara noastră nu are o lege marțială în sine are cauze multiple. Una dintre acestea se referă la faptul că nu am avut nevoie de ea, deoarece nu am fost sub vreo amenințare concretă.

O altă explicație ar fi aceea că „președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, așa cum se menționează la art. 92 alin. (1) din Constituție.

Ce s-ar întâmpla dacă România ar fi atacată?

În cazul în care țara noastră ar fi atacată de o forță externă, prima dată s-ar declanșa art. 5 din Convenția NATO, care spune că toate statele membre ar veni în ajutorul statului atacat.

Apoi, în cel mai scurt timp, președintele ar decreta starea de asediu pe întregul teritoriu al țării sau doar în anumite regiuni și va declara mobilizarea totală sau parțială a forței armate.

În același timp, foarte probabil, multe dintre drepturile și libertățile cetățenilor români ar fi restrânse ori suspendate temporar, iar tribunalele civile ar putea fi înlocuite cu cele militare.

În plus, va fi instaurat serviciul militar obligatoriu, vor fi rechemați militarii rezerviști, se vor putea rechiziționa bunurile considerate necesare pentru apărare și va fi restricționat dreptul la libera circulație.

