Termenul „ortosomnie” a fost introdus în 2017 de un grup de cercetători, printre care Kelly Baron, psiholog clinic la Universitatea din Utah.

Acesta combină „ortho” (corect) cu „somnia” (somn), referindu-se la o obsesie similară cu ortorexia.

Dispozitivele de monitorizare a somnului și ortosomnia

Popularitatea dispozitivelor a schimbat modul în care mulți percep odihna. Baron a declarat pentru TIME că tot mai mulți pacienți cu insomnie ajung la clinică cu astfel de dispozitive, încrezându-se mai mult în datele tehnologice decât în opinia medicală sau propria percepție.

Însă, fiabilitatea acestor aparate este limitată. Michael Breus, psiholog clinic, a avertizat că „dispozitivele de urmărire nu sunt dispozitive medicale; precizia lor este întotdeauna discutabilă”.

El subliniază că somnul se măsoară de fapt prin undele cerebrale, o procedură care necesită electrozi pe cap.

Anxietate, insomnie și recomandări ale experților

Obsesia pentru parametrii furnizați de aceste dispozitive poate avea efecte adverse. Conform TIME, cei care suferă de ortosomnie pot experimenta anxietate la ideea de a nu atinge anumiți parametri, cum ar fi somnul profund sau faza REM.

Această preocupare poate genera nervozitate la culcare, îngreunând adormirea sau menținerea somnului. Baron avertizează că atenția excesivă la date poate duce paradoxal la mai mult timp petrecut treaz noaptea. Pentru a evita capcana ortosomniei, experții recomandă utilizarea moderată a dispozitivelor.

Breus sugerează că nu este necesar să verificăm datele zilnic, ci să observăm tendințele săptămânale. Baron sfătuiește stabilirea unor programe regulate de culcare și trezire, acordând mai multă atenție senzațiilor de dimineață decât cifrelor afișate de aplicație. Dacă anxietatea persistă, specialiștii recomandă o pauză în utilizarea dispozitivelor.

„Pentru unele persoane, acordarea unei atenții prea mari este contraproductivă”, a declarat Baron pentru TIME.

Care este propunerea psihologului

Ca alternativă, Breus propune ținerea unui jurnal de somn scris, notând ora de culcare și trezire, trezirile nocturne și o evaluare subiectivă a calității somnului. În cazurile în care preocuparea pentru somn afectează bunăstarea, experții citați de TIME sugerează terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I), fie cu un terapeut specializat, fie prin cursuri online sau aplicații.

Adevărata măsurare a unui somn bun depinde de cum se simte fiecare persoană la trezire, mai mult decât de datele oferite de dispozitive. Utilizarea echilibrată a tehnologiei și atenția la senzațiile proprii pot ajuta la evitarea capcanei ortosomniei și la îmbunătățirea reală a calității somnului.

Nevoia de somn este una esențială pentru o viață sănătoasă și echilibrată. Starea în care mintea și trupul intră în repaus și se odihnesc este obligatorie pentru a supraviețui. Citește cum îți îmbunătățești calitatea somnului, dar și ce este bine să faci în timpul zilei pentru a avea un somn odihnitor.



