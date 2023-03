Ce este Sannakji

Sannakji este un fel de mâncare din bucătăria coreeană făcut din baby caracatiță crudă, care este tăiată în secțiuni mai mici și servită imediat cu ulei de susan. Caracatița poate fi servită și întreagă, în loc să fie servită sub formă de bucăți.

În cazul rețetei de sannakji, bucățile de nakji (cuvânt coreean pentru pui de caracatiță viu) sunt servite crude și sunt adesea văzute întorcându-se sau răsucindu-se pe farfuria pe care sunt servite. Mâncarea Sannakji este servită în mod popular în toată Coreea la diferite tarabe de mâncare de pe străzile sud-coreene.

Sannakji apare în multe meniuri din Coreea și este consumată mai ales la cină. Dar restaurantele coreene din afara țării au fost criticate pentru că servesc caracatița în acest fel. În Statele Unite, de exemplu, activiștii pentru drepturile animalelor susțin că părțile încă în mișcare de caracatiță sunt probabil vii, ceea ce duce la o moarte lentă și dureroasă pentru moluscă. Pe de altă parte, sunt voci care susțin că după ce a fost pesuită și tăiată, caracatița nu are cum să mai fie vie cu adevărat.

În ciuda faptului că părerile pe această temă sunt împărțite, Sannakji este un preparat foarte popular în Coreea.

Cum se mănâncă sannakji și de ce poate fi periculoasă

Oamenii care mănâncă sannakji ar trebui să fie foarte atenți, deoarece ventuzele de pe brațe sunt active în momentul servirii felului de mâncare. Orice tip de neatenție în timpul mănâncării poate face ca ventuzele să se lipească de gât sau gură. Ca urmare, poate apărea sufocarea. Așadar, este foarte important să mesteci corect bucățile de caracatiță, astfel încât nimic să nu se blocheze pe gât sau pe gură. Cei care sunt obișnuiți să mănânce sannakji nu se confruntă cu niciun fel de problemă la înghițire. Cu toate acestea, oricine încearcă mâncarea pentru prima dată ar trebui să se asigure că mestecă bine fiecare bucată mică înainte de a înghiți.

Aroma de sannakji este ușor sărată, iar senzația este puțin lipicioasă, iar bucățile se zgâlțâie efectiv în interiorul gurii atunci când felul de mâncare este mâncat.

În mod tradițional, tentaculele sunt servite cu ulei de susan și semințe de susan pentru a completa aroma proaspătă de ocean a preparatului. Pentru puțină iuțeală, puteți să adăugați pastă de chili roșu.

Sannakji poate fi servit împreună cu Samjang, care este un amestec de pastă de fasole și ardei. Dintre băuturi, ceaiul de orz și ceaiul verde se potrivesc foarte bine cu acest fel mâncare. Soju, vinul coreean de orez, este considerat ideal împreună cu sannakji.

Descoperă ce este balutul, una dintre cele mai bizare delicatese culinare

Ce beneficii are consumul de caracatiță pentru sănătate

Caracatița este o delicatesă culinară în zonele de coastă ale lumii. Este un aliment îndrăgit de mulți oameni din țările din Asia, în zona Pacificului, precum Japonia și Coreea, precum și din zona Mări Mediterane, cum ar fi Italia și Spania.

În funcție de tipul de caracatiță pe care o gătiți și de modul în care decideți să o gătiți, caracatița poate căpăta profiluri de aromă și textură complet diferite.

În general, caracatița este o sursă sănătoasă de proteine, care are un conținut scăzut de calorii, grăsimi și carbohidrați, dar bogată în aminoacizi, oligominerale și micronutrienți.

Valori nutriționale

Valori nutriționale pentru 1oo de grame:

Calorii: 139

Carbohidrați: 4 grame

Proteine: 25 grame

Fibre: 0 grame

Grăsime: 2 grame

Vitamina B12: 1.275% din doza zilnică recomandată

Seleniu: 139% din DZR

Cupru: 70% din DZR

Fier: 45% din DZR

Vitamina B6: 32% din DZR

Zinc: 26% din DZR

Niacină: 20% din DZR

Fosfor: 19% din DZR

Sodiu: 17% din DZR

Acid pantotenic: 15% din DZR

Colina: 13% din DZR

Magneziu: 12% din DZR

Potasiu: 11% din DZR

Dacă caracatița a fost prăjită, va avea, de asemenea, mai multă grăsime și calorii decât atunci când fructele de mare sunt prăjite, la grătar, poșate sau înăbușite.

Cu toate acestea, caracatița preparată în orice mod este o sursă incredibil de bogată în nutrienți, cum ar fi vitamina B12 și seleniul, care sunt importante pentru funcțiile corpului.

Deși nu este la fel de bogată în grăsimi nesaturate capeștele gras precum somonul și tonul, caracatița este încă bogată în acid docosahexaenoic omega-3 (DHA) și acid eicosapentaenoic (EPA). Sunt considerați nutrienți sănătoși pentru inimă, deoarece pot ajuta la reducerea inflamației și la protejarea împotriva bolilor de inimă.

Proteine de calitate

Proteinele „slabe” sunt surse bune de proteine care rămân relativ scăzute în calorii, grăsimi și colesterol.

Având mai mult de 25 de grame de proteine per porție și puțin sub 140 de calorii, caracatița este ideală. Deși caracatița conține o cantitate decentă de colesterol – aproximativ 82 mg per porție – ea conține mai puțin decât calmari și creveții.

Spre deosebire de ceea ce se credea cândva, se pare că consumul de surse nutritive de colesterol, cum ar fi ouăle și fructele de mare, este mai puțin probabil să crească nivelul colesterolului din sânge decât consumul de alimente precum carnea roșie, care sunt bogate în grăsimi saturate.

Se dovedește că o dietă bogată în fructe de mare slabe – chiar dacă conțin puțin colesterol – poate îmbunătăți sănătatea inimii, mai degrabă decât să dăuneze.

Sursă bogată de grăsimi sănătoase nesaturate

Acizii grași nesaturați omega-3 sănătoși din caracatiță pot ajuta la prevenirea bolilor de inimă, dar beneficiile lor nu se opresc aici. O dietă bogată în surse de omega-3 – cum ar fi caracatița și alte tipuri de pește – a fost, de asemenea, asociată cu un risc mai mic pentru unele tipuri de cancer, protecția funcției cognitive și un microbiom intestinal sănătos.

Microbiomul intestinal se referă la grupurile de bacterii sănătoase care trăiesc în intestinele noastre. Microbiomul joacă un rol vital în imunitate, prevenirea inflamației și prevenirea bolilor.

Poate avea proprietăți antidepresive

O altă proprietate interesantă a omega-3 din caracatiță și fructele de mare este că aceasta poate reduce simptomele tulburării depresive majore.

Cercetările arată că cei care mănâncă cantități moderate – nu neapărat mari – de fructe de mare tind să obțină un indice mai mic de depresie. În plus, se pare că raportul dintre acizii grași omega-6 și omega-3 din sânge este, de asemenea, un factor important în reducerea riscului de depresie.

Deși o dietă bogată în omega-3 din fructe de mare a fost asociată cu reducerea depresiei, nu există încă suficiente dovezi pentru a concluziona că suplimentele de omega-3 tratează eficient persoanele care trăiesc deja cu depresie.

Potențiale riscuri ale consumului de caracatiță

Caracatița este o sursă de proteine bogată în nutrienți, care a fost parte integrantă a dietelor nutritive de secole.

Cu toate acestea, unii oameni trebuie să evite caracatița din cauza alergiilor. De fapt, crustaceele sunt unul dintre cele mai comune alimente alergene.

Alți oameni aleg să evite să mănânce caracatiță din motive etice. Unii sunt preocupați de sustenabilitatea modului în care este capturată sau cultivată caracatița, în timp ce alții se îngrijorează de etica uciderii și consumului de caracatiță – mai ales că se crede că este un animal incredibil de inteligent.

Pe lângă aceste conversații importante, există și câteva considerente de sănătate de care trebuie să țineți cont dacă mâncați în mod regulat caracatiță.

Caracatița este bogată în sare

O porție de caracatiță poate conține până la 25% din DV pentru sare și asta fără a adăuga sare suplimentară în timpul procesului de gătit. Acest lucru ar putea afecta negativ tensiunea arterială și vă poate crește riscul de boli de inimă.

Deși mulți se bucură de gust și textura, alimentele prăjite sunt legate de rezultate negative asupra sănătății, inclusiv hipertensiune arterială, boli de inimă, depresie, diabet și multe altele.

Există riscul expunerii la mercur

La fel ca majoritatea tipurilor de fructe de mare, există șansa să fie contaminată cu metale grele precum mercurul.

Unele cercetări sugerează că metalele se concentrează adesea în glandele digestive ale creaturii marine, așa că evitarea acelor țesuturi este o modalitate de a încerca să-ți limitezi expunerea atunci când mănânci caracatiță.

Cercetătorii au observat, de asemenea, hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) – o clasă de poluanți cancerigeni – în caracatiță, deși în grade diferite în funcție de locul în care locuiau caracatițele.

Cei care sunt expuși în mod special la mercur, cum ar fi femeile însărcinate și care alăptează, copiii mici și persoanele care mănâncă multe fructe de mare, ar putea dori să fie precauți și să găsească surse de caracatiță mai puțin susceptibile de a fi contaminate.

Caracatița este un aliment sănătos care este extrem de bogat în mulți nutrienți cunoscuți pentru a susține sănătatea umană optimă. Dacă decideți să încorporați caracatița în dieta dvs. în mod regulat, rețineți că este foarte bogată în sare și poate avea urme de mercur.

Descoperă mai multe lucruri interesante despre fructele de mare și cât de sănătoase sunt.

