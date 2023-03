Totul despre ardeii habanero

80% din producția de ardei habanero este comercializată sub formă de fructe proaspete, iar restul de 20% este folosit pentru fabricarea de sosuri, paste și produse deshidratate. Acesta este exportat în principal în Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud, Italia și Germania.

Mexicul excelează în ceea ce privește generarea de soiuri de ardei iute în lume; aproximativ 90% din ardeiul iute consumat la nivel mondial este de origine mexicană. Alte țări producătoare sunt China, Indonezia, Turcia, Spania, Statele Unite și Nigeria.

Ardeiul iute habanero este o plantă erbacee sau un arbust, ramificat, care atinge o dimensiune de până la 2,5 m în înălțime. Exemplarele imature de ardei iute habanero sunt de culoare verde, dar culoarea lor variază la maturitate. Cele mai frecvente culori sunt portocaliu, la semi-maturitate și roșu la maturitate. Potrivit cercetărilor științifice, originile ardeiului habanero se găsesc în zona din sudul Braziliei până în nordul Argentinei, trecând prin estul Boliviei și vestul Paraguayului.

Nu se folosește doar în mâncăruri

De asemenea, datorită proprietăților sale diferite, ardeiul habanero este folosit în diferite domenii, cum ar fi gastronomia, medicina, unde componentele sale sunt folosite pentru a face unguente sau creme care ameliorează durerile puternice cauzate de artrită, în industria chimică este folosit pentru a face baza unor vopsele, precum și pentru a face unele gaze lacrimogene.

Deși este produs în statele mexicane precum Baja California Sur, San Luis Potosí, Sonora și Tabasco, statele care alcătuiesc Peninsula Yucatan sunt cele care dețin, din 2010, denumirea de origine a ardeiului habanero, care îi certifică autenticitatea.

După roșii, ardeiul habanero este cel mai cultivat ardei iute din întreaga regiune, motiv pentru care mai mult de 50 la sută din producția totală provine de aici. Prin urmare, în gastronomia yucatecă este un produs utilizat în aproape toate felurile de mâncare.

Beneficiile ardeiului habanero

Ardeiul habanero este considerat cel mai iute ardei din lume, o singură porție de habaneros are 128 de miligrame de potasiu, este bogat în vitamina C, are un conținut ridicat de capsaicină, un antiinflamator natural care poate ajuta la tratarea artritei și a durerilor de cap, ajută la reglarea nivelului de insulină, deci poate ajuta la prevenirea diabetului.

Datorită diverselor sale proprietăți, ardeiul habanero este folosit în diferite domenii.

Ardeiul habanero este unul dintre cei mai iuți ardei din lume. Gustul său picant poate adăuga o notă unică oricărei rețete.

Ardeiul habanero este un membru al familiei Capsicum, care include alte specii de ardei iute și jalapenos. Ardeiul habanero măsoară între 100.000 și 350.000 de unități Scoville. Scara Scoville este o măsură a puterii ardeiului iute.

Ardeiul habanero este folosit în multe feluri de mâncare diferite, cum ar fi salsa, chilli și curry. De asemenea, poate fi folosit sub formă de pudră sau fulgi.

Ardeiul habanero este un ardei iute foarte popular, dar este și unul dintre cei mai iuți ardei. Acesta poate provoca arsuri grave.

Cum se poate folosi ardeiul iute habanero

Ardeiul habanero este un ardei iute mic, în formă de felinar, extrem de iute. De obicei, sunt de culoare roșu aprins sau portocaliu și au dimensiuni cuprinse între aproximativ un centimetru și doi centimetri lungime.

Habaneros pot fi folosiți în multe moduri diferite, dar unele dintre cele mai populare moduri de utilizare a acestora includ:

Pot fi adăugate în sosuri pentru a le da o notă picantă. Poți infuza ulei sau oțet cu habanero.

Îi poți adăuga la tocănițe sau mâncăruri. Există multe moduri de a folosi ardeii habanero în bucătărie. Aceștia au o aromă foarte puternică, picantă și fructată.

Ce este sosul Habanero și cum se prepară

Sosul Habanero este foarte ușor de preparat, dar foarte, foarte picant.

Habanero este printre cei mai iuți 8 ardei iuți din lume.

Ceea ce este delicios la ardeii habanero este că sunt foarte iuți, dar și foarte gustoși.

Sosul de habanero poate fi de diferite culori, în funcție de ardeii pe care îi alegi: verde, portocaliu sau roșu.

Cel mai bun mod de a face acest sos este să faci rost de ardei habanero proaspeți și buni.

Rețetă sos habanero

6 ardei habanero proaspeți

⅓ de ceapă albă sau roșie

4 roșii sau roșii roșii roșii

3 căței de usturoi

Ulei de floarea-soarelui

Piper proaspăt măcinat

Sare după gust

Pentru început, curăță cățeii de usturoi și bucata de ceapă. Apoi, spală bine roșiile. De asemenea, trebuie să speli bine habaneros și să îndepărtezi tulpinile, dacă le mai au.

Apoi, taie usturoiul și ceapa în bucăți mici. În cazul roșiilor, pe acestea le poți tăia în 3 sau 4 bucăți.

În cazul ardeiului iute, tratamentul va depinde de cât de iute vrei să fie sosul. Se obișnuiește să se folosească habaneros întregi.

Cu toate acestea, dacă vrei ca sosul să nu fie atât de picant, poți îndepărta semințele, precum și nervura sau partea albă interioară. Acestea sunt părțile cele mai picante.

Apoi, încălziește o tigaie antiaderentă cu un strop de ulei la foc mediu.

Când uleiul este încins, adaugă bucățile mici de usturoi și ceapă. Lasă focul la minim și lasă totul să se gătească timp de 5 minute, amestecând frecvent.

Asigură-te că legumele nu se lipesc de tigaie sau că nu se rumenesc prea mult, deoarece acest lucru va face sosul amar.

După acest timp, adaugă roșiile și ardeii iuți în tigaie.

Sotează încă 5 minute, amestecând frecvent pentru ca acestea să se gătească uniform.

Acum oprește focul și toarnă conținutul tigăii într-un blender sau într-un robot de bucătărie. Adaugă un vârf de cuțit de sare și un vârf de cuțit de piper (de preferință proaspăt măcinat). Apoi lasă ingredientele să se amestece până când se obține un sos omogen.

În acest moment, gustă sosul și ajustează dacă este necesar. Poți adăuga mai multă sare sau piper sau îl poți dilua cu puțină apă dacă ți se pare prea concentrat. N

Adaugă apa puțin câte puțin, amestecă și gustă din nou. În acest fel nu riști să diluezi sosul până la punctul în care să devină neplăcut la gust.

Apoi, pornește din nou tigaia la foc mediu, toarnă din nou sosul și gătește-l încă 2 minute.

Asta este tot ce trebuie făcut. Acum poți folosi sosul pentru orice vrei.

Sfaturi despre cum să faci sos habanero

Ține cont că nu există un singur mod de a prepara acest sos, ci există tot atâtea versiuni câte culori de ardei iute există și câte combinații ale acestora cu celelalte ingrediente.

Dacă vrei să faci un sos habanero verde, folosește ardei habanero verzi și galbeni, precum și roșii portocalii sau roșu închis.

Unii oameni nu toacă roșiile și ardeii iuți înainte de a-i pune în blender sau în robotul de bucătărie. Dacă faci acest lucru, vei obține un sos mai proaspăt, mai apos și mai picant.

Pentru un sos habanero mai tradițional, poți să îl faci într-un mojar pentru a măcina ingredientele, în loc să folosești un blender sau alt aparat.

Reține că sosul nu va fi la fel de lichid și omogen, ci mai păstos și cu bucăți.

Dacă vrei ca aromele sosului să fie mai puternice, îl poți găti mai mult decât cele două minute indicate, până când culoarea acestuia se întunecă puțin.

Gustă-l frecvent, până când obții rezultatul dorit, apoi oprește focul.

Poți da o notă diferită sosului, adăugând puțin suc de portocale, grapefruit și/sau lămâie. Nu exagera cu cantitatea de suc, pentru ca sosul să nu devină prea lichid.

Curiozități despre ardeii habanero

Mexicul se remarcă la nivel mondial prin gastronomia sa, iar una dintre caracteristicile sale principale este utilizarea ardeilor iuți.

Mexicul produce în jur de 64 de soiuri de ardei iute, iar cel mai iute dintre toate este ardeiul habanero.

Printre utilizările acestuia se numără și spray-ul cu piper.

Acesta nu este făcut din piper adevărat. De fapt, componenta sa activă este capsaicina – iritantul din ardei iute – care este extrasă, procesată și comprimată sub formă de aerosol, iar habanero este favoritul pentru fabricarea acestui produs.

În țări precum Japonia, pudra de ardei iute habanero este folosită în amestecul de plastic care acoperă cablurile de fibră optică, pentru a împiedica animalele să le mestece și să întrerupă astfel conexiunile.

Mai mult, habanero este folosit ca o componentă în vopseaua pentru bărci, deoarece are proprietăți anticorozive și ajută la îndepărtarea algelor de pe corpul bărcii.

Capsaicina este, de asemenea, un vasodilatator natural care poate crește fluxul sanguin și libidoul.

Consumul de habanero încălzește corpul, provoacă transpirație și eliberează endorfine.

În concluzie, nu este doar unul dintre cei mai iuți ardei ci, pe lângă utilizarea sa culinară, îl putem folosi pentru multe alte lucruri. Îl găsești în sosurile picante, îl poți folosi întreg, uscat, măcinat sau sub formă de fulgi.

Sursa foto: 123rf.com

