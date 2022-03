Greșeli când gătești la air fryer

Aparatul nu primește aer

Poate că este mic și puternic, dar un air fryer are nevoie de spațiu. Asta pentru că aceste mini cuptoare cu convecție se bazează pe un flux constant de aer pentru a deplasa căldura la temperaturi înalte în jurul alimentelor pentru a obține o crocantă perfectă. Asigură-te că aparatul are puțin cinci centimetri de spațiu pe toate laturile. În plus, ar trebui să stea pe o suprafață plată și sigură, de unde nu se poate deplasa de la vibrații.

Folosești prea mult ulei

Majoritatea aparatelor de prăjit cu aer cald necesită doar o linguriță sau două de ulei. Dacă pui prea mult, vei obține rezultate oribile. Un air fryer mișcă aerul foarte fierbinte în jurul mâncării tale în timp ce se coace, la fel ca un mini cuptor cu convecție. Data viitoare când faci cartofi prăjiți, asigură-te că nu adaugi mai mult de o lingură de ulei.

Alimentele sunt prea ușoare

Aerul în mișcare al unui air fryer înseamnă că alimentele ușoare ar putea fi ridicate și învârtite înăuntrul lui. O greșeală comună este să uiți că alimente ușoare zboară în air fryer.

Când începe să se prăjească, ajunge să se ridice în serpentina de încălzire – și apoi arde. Așa că ai grijă cu alimentele ușoare.

Uiți să îl preîncălzești

Un air fryer este ca un cuptor: Trebuie să fie fierbinte, astfel încât să poată găti cum trebuie tot ceea ce pui în el din momentul în care ușa se închide. Dacă este prea rece, mâncarea finală poate avea de suferit. Verifică temperatura sugerată în rețetă atunci când începi să scoți ingredientele pentru gătit. Pornește friteuza cu aer comprimat pentru ca aceasta să fie destul de fierbinte atunci când vrei să gătești.

Nu îl cureți

Un air fryer murdar poate fi periculos pentru stomacul și nasul tău. Te expui unui risc de contaminare a alimentelor dacă nu cureți aparatul între utilizări.

Alimentele sunt prea umede

Air fryer-ul poate scoate umezeala din alimente, cum ar fi aluaturile, dar o friteuză cu aer nu este capabilă de acest lucru. Nu pune legume moi și umede așteptându-te să se facă crocante. Funcționează mai bine cu alimente pane sau legume care nu conțin atât de multă apă.

Ai pus prea multă mâncare în aparat

Aparatul are nevoie de aer în jurul său, iar mâncarea are și ea nevoie. Dacă aglomerezi prea mult coșul din friteuza cu aer, alimentele nu vor avea o suprafață expusă prea mare.

Acolo unde aerul fierbinte întâlnește suprafața alimentelor și orice ulei este locul unde se produce gătitul.

Deoarece mâncărurile se gătesc rapid, poți găti în loturi mici – și asta va asigura că fiecare bucată are cea mai bună aromă și textură posibilă.

Nu folosești niciun ulei

Poți avea prea mult ulei – și poți avea și prea puțin. Cele mai multe rețete vor recomanda cantitatea potrivită pentru acel fel de mâncare, dar, atunci când ai dubii, stropește totul cu ulei cu ajutorul unui pulverizator. Uleiul este un mediu excelent pentru a transfera căldura. Spray-ului antiaderent este ideal pentru air fryer.

Alimentele sunt prea mici

Alimentele care sunt prea mici în coșul unei friteuze cu aer ar putea să alunece printre fante și să cadă pe un element de încălzire.

Bucățile vor arde rapid, ceea ce ar putea umple mâncarea – și bucătăria – cu vapori și fum. Dacă ceva alunecă, nu-l pune în friteuza cu aer. Dacă ai alimente prea mici, pune o foaie de copt pe fundul friteuzei, ca să te asiguri că mâncarea rămâne în coș.

Lași grăsimea să se scurgă

S-ar putea să fi cumpărat o friteuză cu aer pentru a completa un plan alimentar cu conținut mai scăzut de grăsimi, dar poți folosi aparatul de gătit rapid și pentru a prăji opțiunile preferate cu conținut ridicat de grăsimi, cum ar fi hamburgeri, cârnați și chiar bacon. Înainte de a apăsa butonul de pornire, asigură-te că ai pus apă în partea de jos a cavității de sub coșul de prăjire. În acest fel, când grăsimea se scurge pe suprafața fierbinte, va atinge apa – nu metalul fierbinte, unde va arde, va scoate fum și va mirosi.

Sursa foto: 123rf.com

