Tensiuni după arestarea românului

La moscheea de pe Sint-Bernardsesteenweg s-au adunat încă de la prânz numeroși oameni veniți să își ia rămas-bun de la Khalid. Potrivit martorilor, participanții au sosit din mai multe orașe și localități, inclusiv din Olanda, Temse și Sint-Niklaas, iar poliția a fost vizibil prezentă în apropierea moscheii, după incidentele produse vineri seară în aceeași zonă.

În partea rezervată femeilor se formaseră aproximativ 20 de rânduri, fiecare având între 10 și 12 persoane, ceea ce înseamnă peste 240 de participanți doar în acea secțiune. Și în zona bărbaților mulțimea a continuat să crească înaintea ceremoniei.

Vineri seară, atmosfera în cartier devenise extrem de tensionată după ce poliția a arestat un suspect român de 25 de ani în ancheta privind jaful urmat de crimă. Sute de persoane au ieșit atunci pe străzi, iar forțele de ordine au intervenit după ce situația a devenit tot mai tensionată.

🇧🇪 🇲🇦 FLASH | Tensions à #Anvers en #Belgique après le #meurtre au couteau dun jeune marocain par un jeune roumain, dans le quartier belge de Kiel. Cet événement a provoqué #émeutes et affrontements avec la police belge.



Imam: „Khalid a fost luat mult prea devreme”

Ceremonia religioasă a durat aproximativ 15-20 de minute și a început cu rugăciunea obișnuită de la prânz. Ulterior, imamului i-a revenit rolul de a vorbi despre Khalid înaintea rugăciunii pentru morți.

„Crima îngrozitoare care s-a petrecut aici vineri seară ne-a afectat profund. Timpul lui Khalid printre noi a fost mult prea scurt. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și apropiații fratelui nostru. De acum îl recunoaștem și ca ‘Shaheed’ (martir, n.red.) în ochii lui Allah”, a declarat imamul, potrivit HLN.

După încheierea ceremoniei, numeroși participanți au rămas în fața moscheii și au continuat să vorbească despre tragedie. „Ceea ce s-a întâmplat ne-a afectat profund. Era un tânăr care avea tot viitorul înainte. Ne-a fost luat fără motiv”, au spus mai mulți cunoscuți ai victimei.

Alții l-au descris pe Khalid ca pe „un om extraordinar”, liniștit și muncitor. „Khalid era un om minunat. Un băiat normal, muncitor și deloc violent. Când am aflat ce s-a întâmplat, m-am gândit imediat la cele două fiice ale mele. Li se putea întâmpla și lor”, a mărturisit un participant la ceremonie.

Localnicii nu vor escaladarea tensiunilor

În timpul discuțiilor au apărut și critici la adresa apartamentelor situate deasupra supermarketului Albert Heijn, unde locuia suspectul român și unde, potrivit localnicilor, stau mai mulți muncitori străini.

„Este un cartier foarte divers și toți suntem oameni, deci toată lumea este binevenită aici. Dar există o regulă: nu provoci. Oamenii din această clădire provoacă deseori. Nu este o problemă de cultură, ci de respect reciproc. Stau deseori beți pe stradă, urinează pe pereți și ascultă muzică tare, chiar și înaintea rugăciunii de astăzi”, a spus unul dintre localnici.

Oamenii din zonă spun că nu își doresc escaladarea tensiunilor, însă cer ca moartea lui Khalid să fie tratată cu maximă seriozitate de autorități.

Reamintim că joi noapte, în jurul orei 1.00, Khalid E.H., un marocan rezident în Hoboken, a fost găsit înjunghiat în piept în cartierul belgian Kiel. Transportat în stare critică la Spitalul Universitar din Anvers (UZA), unde tânărul de 30 de ani s-a stins ulterior. Chiar înaintea tragediei, un martor l-a auzit strigând: „Vere, ajută-mă!”. Acest atac mortal a făcut, de altfel, și o a doua victimă. Kristof Aerts, purtător de cuvânt al Parchetului, a precizat că un tânăr de 23 de ani s-a prezentat la poliție la scurt timp după incident. Acesta a declarat că a fost jefuit și înjunghiat în fesă.

Arestarea românului însă a degenerat în haos. Intervenția poliției a fost transmisă în direct pe rețele sociale precum TikTok, și 500-600 de oameni s-au adunat rapid în fața imobilului. Mulțimea a izbucnit în furie după ce a înțeles că descinderea avea legătură cu moartea lui Khalid.

În acest timp, pe o pagina de Facebook a românilor din Wortel, Belgia, apare o postare în care oamenii se arată îngrijorați și se tem de răzbunare.

Mulți se tem că fapta unei persoane ar putea provoca ură sau răzbunare asupra unei întregi comunități.

