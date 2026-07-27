Fun fact fiscal: hârtia poate întârzia banii

Cazul analizat de Flote Auto nu a pornit din industria auto, ci din Polonia, din zona de energie. O companie nu a putut deduce TVA pentru gaze și electricitate, deși facturile erau întocmite corect, pentru că documentele au fost primite fizic câteva zile mai târziu.

Tribunalul UE a decis că o astfel de condiție, legată de posesia fizică a facturii, este incompatibilă cu dreptul european, potrivit Flote Auto.

Tradus simplu: dacă factura există, operațiunea este reală și datele sunt corecte, dreptul de deducere nu ar trebui blocat doar pentru că hârtia a ajuns mai târziu.

De ce ar trebui să-i pese unei firme cu flotă

Pentru un șofer obișnuit, TVA-ul de pe o factură poate părea doar o linie în plus. Pentru o firmă cu flotă, poate deveni o sumă importantă.

Mașini, leasing, service, anvelope, combustibil, încărcare, piese și servicii de administrare: toate generează facturi recurente. Iar într-o flotă mare, TVA-ul aferent acestor costuri poate ajunge la valori consistente.

Flote Auto notează că, pentru flotele mari, posibilitatea de a solicita TVA-ul cu până la o lună mai devreme poate îmbunătăți imediat lichiditatea companiei, fără investiții suplimentare și fără schimbări în parcul auto.

Cu alte cuvinte, nu este o reducere spectaculoasă de cost. Este ceva poate chiar mai util pentru firme: bani recuperați mai repede.

Lecția pentru companii: flota nu se administrează doar cu mașini

Aici este partea interesantă. Administrarea unei flote nu înseamnă doar alegerea modelelor, negocierea leasingului sau programarea reviziilor. Înseamnă și procese fiscale bune, facturi urmărite corect, documente digitale și timp pierdut cât mai puțin între cost și recuperarea banilor.

Pentru România, unde multe companii încă lucrează cu proceduri lente și documente plimbate între departamente, lecția este simplă: uneori, eficiența flotei nu vine dintr-o mașină mai economică, ci dintr-un proces administrativ mai bun.

Pentru contextul complet despre hotărârea Tribunalului UE și efectele posibile asupra administrării flotelor, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

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