Fondatoarea Martha Stewart, 84 de ani, este antreprenoare, autoare a 99 de cărți despre lifestyle, gazdă de emisiuni de televiziune premiată cu Emmy și creatoare a primei companii multicanal dedicate lifestyle, Martha Stewart Living Omnimedia.

Atmosfera magazinelor second-hand are un farmec aparte, însă este important să fim atenți la ceea ce achiziționăm pentru a evita posibile probleme.

Publicația Martha Stewart a evidențiat câteva tipuri de obiecte pe care ar fi mai bine să le evităm. În această categorie intră obiecte care pot prezenta riscuri pentru sănătate sau necesită costuri mari de întreținere.

Perne decorative fără huse detașabile – fără posibilitatea de a detașa și spăla husa, riscurile sunt prea mari. Se recomandă achiziționarea doar a pernelor prevăzute cu fermoar, astfel încât să se poată curăța temeinic materialul.

Produse textile – prosoapele, lenjeria de pat sau covorașele pentru baie pot ridica probleme de igienă. Dacă materialul este pătat, uzat sau are un miros neplăcut, e greu de remediat chiar și prin spălare intensă.

Mobilier pentru copii și scaune auto – piesele vechi de mobilier pentru copii, cum ar fi pătuțurile sau scaunele auto, pot să nu respecte standardele actuale de siguranță și pot chiar conține substanțe periculoase precum plumbul în vopsea. Este mai bine să evitați riscurile și să investiți în produse noi.

Plăcile de tăiat în bucătărie – plăcile de tăiat din lemn sunt greu de dezinfectat fără utilizarea unor substanțe chimice agresive. Pentru un mediu sigur în bucătărie, optați pentru materiale noi și sigure.

Mobilierul din răchită, obiectele păstrate în stare precară, precum cele cu pete de nicotină sau mucegai, și piesele din lemn cu semne de deteriorare sau infestare cu insecte ar trebui, de asemenea, evitate.

În plus, piesele de mobilier din MDF sau PAL și cele acoperite cu furnir subțire sunt dificil de restaurat.

Evitarea articolelor precum electronicele care nu pot fi testate în magazin, bijuteriile vintage fără expertiză, ustensilele de bucătărie sau obiectele din sticlă și porțelan ce pot conține substanțe nocive este, de asemenea, recomandată.

De asemenea, mobilierul metalic ruginit și obiectele cu suprafețe poroase, precum mesele de marmură pătate, sunt investiții riscante.

