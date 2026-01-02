Jeff&Lauren Show este un canal de YouTube cu sfaturi practice care are 1,8 milioane de abonați. Cei doi bloggeri au pagini cu milioane de urmăritori pe Instagram și TikTok

Bloggerii americani propus o metodă simplă și eficientă pentru cei care petrec mult timp afară, în special în situații de imobilitate.

Pașii sunt următorii:

Purtarea unei perechi de șosete subțiri din lână.

Înfășurarea piciorului cu folie alimentară.

Adăugarea unei perechi de șosete peste folia alimentară pentru fixare.

Astfel, „se reflectă căldura corpului, păstrând temperatura internă și prevenind pierderile termice în mediul exterior”.

O soluție alternativă implică modificarea încălțămintei. Deoarece frigul pătrunde de la sol prin talpa încălțămintei, bloggerii recomandă următoarele:

Decuparea unei tălpi din folie alimentară și plasarea acesteia sub talpa principală. „Asigurați-vă că există mici găuri pentru ventilare”;

Utilizarea izolantului termic din construcții, mai durabil decât folia alimentară;

Folosirea de tălpi speciale, prevăzute cu strat reflectorizant.

Direcția foliei poate fi ajustată în funcție de activitate:

Folie orientată în jos pentru mers – reflectă frigul din sol, cu un strat superior care încălzește;

Folie orientată în sus pentru stat pe loc – reflectă căldura corpului către picior, dar poate cauza transpirație excesivă.

Experții avertizează, în același timp, că „mișcarea este esențială pentru circulația sângelui și menținerea căldurii”.

