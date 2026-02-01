Se încearcă stabilirea identității victimei

Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului Slobozia, în continuarea cercetărilor demarate după ce, sâmbătă, au fost semnalate rămăşiţe posibil umane în cartierul Tineretului, au anunțat anchetatorii într-un comunicat de presă.

Părțile cadavrului vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza și momentul producerii decesului.

De asemenea, precizează polițiștii, se va încerca stabilirea identității victimei prin proceduri medico-legale specifice.

În continuare, oamenii legii fac verificări pentru a clarifica împrejurările în care au ajuns părțile cadavrului în zona respectivă.

„Persoanele care pot oferi informații relevante sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea investigațiilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Ialomița.

O femeie care își plimba câinele a dat alarma

Este alertă la Slobozia, Ialomița, după ce rămășițe umane ar fi fost descoperite lângă o locuință. Polițiștii, însoțiți de câini de urmă, cercetează zona. Alarma s-a dat sâmbătă, 31 ianuarie, în jurul orelor 9.00, când o persoană care își plimba câinele a sunat la 112. Aceasta le-a spus polițiștilor că a observat rămășițe, posibil umane, lângă o locuință din municipiul Slobozia, în cartierul Tineretului.

„Imediat au fost demarate căutări în zonă, de către 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, precum și de două echipe canine, una specializată pentru prelucrarea urmei de miros și una pentru detectarea cadavrelor. A fost verificată o suprafață de 122 de hectare, nefiind identificate aspecte care să conducă la soluționarea cauzei. La activități a fost utilizată și drona Poliției Locale Slobozia”, au transmis reprezentanții IPJ Ialomița într-un comunicat de presă.













