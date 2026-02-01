Fata de 13 ani care a murit în accident stătea pe scaunul din spatele șoferului de autobuz, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Forța impactului a aruncat-o pe geamul lateral și în peretele unei clădiri. Din păcate, victima a murit pe loc.

Șoferul de autobuz a fost grav rănit, dar viața sa nu este în pericol. Patru fete cu vârste de 7, 11, 12 și 15 ani, precum și o femeie de 44 de ani au suferit răni minore.

Primarul orașului München, Dieter Reiter (SPD), a declarat într-un videoclip pe canalul său de Instagram că o urgență medicală suferită de șofer ar fi provocat nenorocirea:

„Din cauza unei urgențe medicale, autobuzul s-a izbit de peretele unei clădiri de pe Feldbergstrasse, fără ca șoferul să mai aibă timp să frâneze”.

Reiter a exprimat condoleanțe și le-a urat răniților însănătoșire grabnică. Șeful MVG a spus: „Suntem profund întristați de acest accident tragic. Gândurile și condoleanțele noastre se îndreaptă în primul rând către familia și prietenii fetei decedate și către toți cei răniți.”

Autobuzul de pe o linie de transport public s-a izbit, sâmbătă, de zidul unei clădiri din Trudering. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit cu toată viteza de peretele unei clădiri. În accident nu au fost implicate alte vehicule.

