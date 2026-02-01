Magistrala M4 de metrou va lega Gara de Nord de Gara Progresul și va conține 14 stații. Primul tronson, Gara de Nord – Eroii Revoluției, va avea 7 stații și va fi realizat de turci și bulgari (Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC). Al doilea tronson, Eroii Revoluției – Gara Progresul, va avea tot 7 stații, dar va fi construit de români, este vorba despre asocierea Construcții Erbașu, Concelex și BogArt.

Contractul de proiectare și execuție pentru primele 7 stații a fost semnat în decembrie 2025, iar contractul pentru celelalte 7 stații a fost semnat recent, când s-a emis și ordinul de începere a lucrărilor.

„Începând de mâine, toate cele 14 noi stații prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest nou culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și redă orașul oamenilor, exact ceea ce are nevoie Bucureștiul”, a declarat Daniel Băluță duminică, 1 februarie, într-o conferință de presă.

El a adăugat că proiectarea va dura cel mult 10 luni, iar magistrala M4 va avea în total 11 kilometri și va traversa sectoarele 1, 4 şi 5, până în comuna Jilava din Ilfov. Termenul de execuție pentru toate cele 14 stații este de 5 ani.

Edilul a promis că circulația mașinilor nu va fi „dată peste cap” pentru că va discuta cu specialiștii de la Primăria Capitalei și de la Comisia Tehnică de Circulație.

Proiectul va genera peste 5.500 de locuri de muncă în etapa de execuție și 900 locuri de muncă permanente după finalizare și darea în exploatare a celor 14 stații de metrou.

„În termeni de infrastructură, rețeaua de metrou va crește cu aproape 22%, un salt fără precedent realizat într-un singur proiect. Este un proiect ale cărui efecte vor fi resimțite direct de oameni: mai puțin timp pierdut, mai puține blocaje, mai puțin stres. Pe scurt, o viață mai bună pentru toți. Doar extinderea magistralei M4 va aduce, în anul 2040, 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an, un semn clar că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală”, a punctat Băluță.

Suma totală cheltuită va fi de 3,5 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile.

Care vor fi cele 14 stații construite pe M4, Gara de Nord – Gara Progresul:

  1. Gara de Nord
  2. Știrbei Vodă
  3. Bogdan Petriceicu Hașdeu
  4. Uranus
  5. George Rozorea
  6. Chirigiu
  7. Filaret
  8. Eroii Revoluției
  9. George Bacovia
  10. Toporași
  11. Nicolae Cajal
  12. Luică
  13. Giurgiului
  14. Gara Progresul.

Noile stații vor respecta cele mai recente norme de siguranță la incendiu și vor fi ușor accesibile persoanelor cu dizabilități. De asemenea, vor fi dotate cu sisteme de protecție pentru călători, precum panouri de sticlă și uși automate pe marginea peroanelor.

Detalii șocante în cazul rămășițelor umane descoperite la Slobozia: poliția a recuperat părți dintr-un cadavru I VIDEO

Cine este Corina Tarniță, românca din Craiova cu doctorat la Harvard și carieră la Princeton, al cărei nume apare în dosarele Epstein
Știri România 14:42
Cine este Corina Tarniță, românca din Craiova cu doctorat la Harvard și carieră la Princeton, al cărei nume apare în dosarele Epstein
PSD va propune ca oamenii să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura din București nu vor fi în parametri, anunță Daniel Băluță
Știri România 14:32
PSD va propune ca oamenii să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura din București nu vor fi în parametri, anunță Daniel Băluță
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată"
Stiri Mondene 15:34
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată"
Cum arată Anca Țurcașiu după două luni fără machiaj și coafură în Thailanda. Regretul artistei: „Mai greșește omul"
Stiri Mondene 14:31
Cum arată Anca Țurcașiu după două luni fără machiaj și coafură în Thailanda. Regretul artistei: „Mai greșește omul"
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine"
Politică 12:46
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine"
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…"
Politică 31 ian.
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…"
