Magistrala M4 de metrou va lega Gara de Nord de Gara Progresul și va conține 14 stații. Primul tronson, Gara de Nord – Eroii Revoluției, va avea 7 stații și va fi realizat de turci și bulgari (Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC). Al doilea tronson, Eroii Revoluției – Gara Progresul, va avea tot 7 stații, dar va fi construit de români, este vorba despre asocierea Construcții Erbașu, Concelex și BogArt.

Contractul de proiectare și execuție pentru primele 7 stații a fost semnat în decembrie 2025, iar contractul pentru celelalte 7 stații a fost semnat recent, când s-a emis și ordinul de începere a lucrărilor.

„Începând de mâine, toate cele 14 noi stații prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest nou culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și redă orașul oamenilor, exact ceea ce are nevoie Bucureștiul”, a declarat Daniel Băluță duminică, 1 februarie, într-o conferință de presă.

El a adăugat că proiectarea va dura cel mult 10 luni, iar magistrala M4 va avea în total 11 kilometri și va traversa sectoarele 1, 4 şi 5, până în comuna Jilava din Ilfov. Termenul de execuție pentru toate cele 14 stații este de 5 ani.

Edilul a promis că circulația mașinilor nu va fi „dată peste cap” pentru că va discuta cu specialiștii de la Primăria Capitalei și de la Comisia Tehnică de Circulație.

Proiectul va genera peste 5.500 de locuri de muncă în etapa de execuție și 900 locuri de muncă permanente după finalizare și darea în exploatare a celor 14 stații de metrou.

„În termeni de infrastructură, rețeaua de metrou va crește cu aproape 22%, un salt fără precedent realizat într-un singur proiect. Este un proiect ale cărui efecte vor fi resimțite direct de oameni: mai puțin timp pierdut, mai puține blocaje, mai puțin stres. Pe scurt, o viață mai bună pentru toți. Doar extinderea magistralei M4 va aduce, în anul 2040, 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an, un semn clar că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală”, a punctat Băluță.

Suma totală cheltuită va fi de 3,5 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile.

Care vor fi cele 14 stații construite pe M4, Gara de Nord – Gara Progresul:

Gara de Nord Știrbei Vodă Bogdan Petriceicu Hașdeu Uranus George Rozorea Chirigiu Filaret Eroii Revoluției George Bacovia Toporași Nicolae Cajal Luică Giurgiului Gara Progresul.

Noile stații vor respecta cele mai recente norme de siguranță la incendiu și vor fi ușor accesibile persoanelor cu dizabilități. De asemenea, vor fi dotate cu sisteme de protecție pentru călători, precum panouri de sticlă și uși automate pe marginea peroanelor.

