  • Printre recomandările utile se numără sortarea alimentelor în patru categorii: consum imediat, congelare, ingrediente pentru preparate noi și eliminare. Produsele perisabile, precum salatele cu maioneză sau peștele, trebuie consumate rapid sau aruncate.
  • Pentru a păstra mâncarea în siguranță, depozitează alimentele în recipiente etanșe și congelează-le în porții mici. Carnea, supele și aluatul sunt ideale pentru congelare, iar resturile pot fi transformate în sosuri delicioase pentru paste sau tocane.

După sărbători, frigiderul este adesea plin de farfurii și recipiente cu mâncare rămasă. Este păcat să arunci mâncarea, dar nici să consumi aceleași preparate câteva zile la rând nu este ideal.

Pentru a evita risipa alimentară și riscurile pentru sănătate, este esențial să organizezi alimentele corect.

Organizarea alimentelor după sărbători

Primul pas este sortarea rapidă. Respectă regula de bază: tot ce a stat pe masă mai mult de trei ore trebuie verificat cu atenție.

Poți împărți mâncarea în patru categorii:

  • Preparatele care pot fi consumate în următoarele 2 zile;
  • Produsele potrivite pentru congelare;
  • Ingrediente pentru preparate noi sau sosuri;
  • Alimentele care trebuie aruncate.

Ce poți păstra în frigider

În frigider trebuie să rămână doar acele preparate pe care le vei consuma în scurt timp.

Printre acestea se numără:

  • Carne fiartă sau coaptă, fără sos;
  • Legume fierte, cum ar fi cartofi, morcovi sau sfeclă;
  • Brânzeturi tari;
  • Supe și ciorbe;
  • Salate proaspete, fără maioneză.

Este recomandat să depozitezi alimentele în recipiente etanșe și să notezi data depozitării.

Ce să congelezi

Congelatorul este un ajutor de nădejde după sărbători.

Produsele care pot fi congelate fără probleme includ:

  • Carne și carne de pasăre fără sos;
  • Chiftele, sarmale sau carne de pui coaptă;
  • Aluatul, pâinea sau chiflele;
  • Supe, ciorbe și sosuri.

Un sfat important: congelează alimentele în porții mici, astfel încât să poți dezgheța doar cantitatea necesară.

Transformarea resturilor în sosuri

Resturile alimentare pot fi utilizate pentru a pregăti sosuri delicioase acasă:

  • Carnea coaptă, supa și ceapa pot deveni un sos perfect pentru paste;
  • Legumele fierte se pot transforma într-un sos cremos de legume;
  • Resturile de brânză sunt ideale pentru un sos de brânză pentru paste;
  • Carnea de pasăre coaptă poate fi folosită ca bază pentru sosuri sau tocane.

Ce să consumi imediat

Există alimente care nu pot fi păstrate mult timp. Consumă-le cât mai rapid sau aruncă-le fără regrete.

Acestea includ:

  • Salate cu maioneză;
  • Preparatele cu pește;
  • Aperitivele care includ ouă.

Ce trebuie aruncat fără ezitare

Chiar dacă este greu să arunci mâncarea rămasă, siguranța alimentară este mai importantă.

Aruncă fără ezitare:

  • Preparatele care au un miros acru;
  • Salatele care și-au schimbat culoarea sau au devenit apoase;
  • Alimentele care au stat pe masă toată noaptea;
  • Produsele care prezintă urme de mucegai; – Salatele cu maioneză care au depășit 24 de ore.

