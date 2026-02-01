Despre eroism și viața de zi cu zi

Libertatea a realizat un interviu cu Anton Samoilenko, adjunctul șefului Administrației Militare Regionale din Herson, pentru a înțelege reziliența ucraineană societală într-o regiune aflată la aproape 500 km de granița României. 

„Pentru mine, adevăratul exemplu de reziliență este poporul nostru. Aceștia sunt soldații care apără, plini de curaj, comunitățile eliberate. Aceștia sunt medicii care efectuează intervenții medicale complexe, în timp ce exploziile au loc chiar în apropiere. Aceștia sunt lucrătorii municipali care curăță străzile purtând veste antiglonț, sub amenințarea dronelor. Aceștia sunt salvatorii care sting incendii, știind că o a doua lovitură poate avea loc în orice moment.

Aceștia sunt șoferii de autobuz care operează rute în autobuze ciuruite de șrapnel, dar care continuă să iasă în fiecare zi. Aceștia sunt voluntarii care împărtășesc puținul pe care îl au și își riscă propria viață pentru a-i ajuta pe alții. Aceștia sunt lucrătorii din domeniul energetic care repară în repetate rânduri liniile electrice avariate, în condiții de pericol real și constant. Acești oameni îmi modelează înțelegerea rezilienței. Și este o mare onoare pentru mine să lucrez alături de ei”, a explicat Anton Samoilenko. 

Interviul a fost realizat cu ajutorul Viktoriiei Maryshchuk, coordonatoare de proiecte în cadrul Administrației regionale Herson. 

O ambulanta gata sa intervina in orasul Herson, Ucraina
Ambulanțele sunt gata să intervină în orice moment, chiar dacă în apropiere au loc explozii

235.000 de obuze trase de ruși, în 2025, peste regiunea Herson

-Libertatea: Cum ați evalua strategia militară a Rusiei în regiunea Herson în ultimul an? Vladimir Putin a dat vreun semn că dorește pacea?
-Anton Samoilenko: Pot descrie strategia militară a Rusiei în regiunea Herson într-un singur cuvânt: teroare. Deliberată. Brutală. Cinică.

Nu ne facem iluzii cu privire la intențiile Kremlinului. Totul este clar, fără declarații zgomotoase și înșelătoare, în sunetele constante ale exploziilor și ale caselor distruse.

De fiecare dată când din Moscova se aud cuvinte despre „pace”, regiunea noastră suferă noi atacuri. Cartierele rezidențiale, spitalele și școlile sunt bombardate. Adulți și copii sunt uciși.

Numai anul trecut, rușii au tras peste 235.000 de obuze asupra regiunii Herson. Intensitatea bombardamentelor a crescut față de 2024. Sunt convins că aceste cifre vorbesc mult mai elocvent decât toate afirmațiile dictatorului Putin de la Kremlin despre încheierea războiului.

Pentru regiunea noastră, așa-numita „pace rusă” înseamnă aproape 40.000 de clădiri civile distruse sau avariate – case, instituții sociale, clădiri administrative, spitale. Și acest număr crește în fiecare zi.

Înseamnă 307 persoane ucise, dintre care 6 copii, de către Rusia în ultimul an. Alte 2.564 de persoane, dintre care 62 de copii, au fost rănite.

De aceea, cuvintele despre „pace” venite din Rusia nu înseamnă nimic pentru noi. Judecăm intențiile după acțiuni. Iar acțiunile pe care le vedem în fiecare zi sunt atacuri constante asupra civililor și încercări de a distruge regiunea noastră.

Case distruse de drone in Herson, Ucraina
În Herson, așa-numita „pace rusă” înseamnă, printre altele, aproape 40.000 de clădiri civile distruse sau avariate

„Imaginați-vă că adormiți și vă treziți cu sentimentul că ați putea fi uciși pur și simplu pentru cine sunteți”

-Cât de grav sunt afectați civilii din această regiune? Care sunt cele mai grave riscuri cu care se confruntă ucrainenii în viața de zi cu zi?
-Cea mai mare amenințare pentru locuitorii regiunii Herson sunt dronele rusești. Imaginați-vă că adormiți și vă treziți cu sentimentul că ați putea fi uciși pur și simplu pentru cine sunteți. Acest sentiment este mereu prezent – în drum spre serviciu, la magazin, la stația de autobuz, în timpul unei plimbări cu familia. Așa trăiesc oamenii din comunitățile din Herson în secolul XXI.

Rușii înșiși numesc aceste ucideri „safari”. Ei se laudă deschis cu atacurile asupra civililor.

Și numai operatorul rus al dronelor, care urmărește totul în timp real, știe cine va fi următoarea victimă: un copil care merge cu mama sa la locul de joacă, o persoană în vârstă care a venit să primească ajutor umanitar, echipajul unei ambulanțe care se grăbește să ajute răniții sau salvatorii care elimină consecințele atacurilor.

Intensitatea acestui terorism rămâne extrem de ridicată – numai anul trecut, rușii au folosit aproximativ 97.000 de drone de atac împotriva comunităților din regiune.

În 2025, jumătate din totalul civililor uciși și răniți au fost victime ale atacurilor cu drone ale inamicului. Anul trecut, ca urmare a așa-numitului „safari cu drone” din regiunea Herson, 130 de persoane au fost ucise, dintre care 3 copii. Alte 1 195 de persoane, printre care 17 copii, au fost rănite.

În spatele acestor cifre se află vieți reale și destine distruse. Dmytryk, în vârstă de 1 an, din Pravdyne, a fost ucis în propria casă de un atac cu drone. Medicul Alina Akinina din Herson și copilul ei de 6 ani au fost uciși în mașina lor când o dronă a lovit locul în care se aflau. Larysa Myronivna, în vârstă de 84 de ani, din Antonivka, a fost ucisă de o dronă în timp ce păștea caprele.

Aceștia sunt cei împotriva cărora luptă armata rusă – civili, copii, femei și bătrâni. Cel mai îngrozitor este că toate aceste atacuri sunt planificate și deliberate.

Case distruse de dronele rusesti in Herson
Urmele dronelor rusești în Herson

-Ce înseamnă reziliența în război pentru Anton Samoilenko? Ce momente ale războiului l-au afectat cel mai mult?
-Pentru mine, adevăratul exemplu de reziliență este poporul nostru. Condițiile din regiune sunt dificile și periculoase, dar în fiecare zi oamenii fac tot posibilul pentru ca regiunea Herson să continue să trăiască.

Aceștia sunt soldații care apără cu curaj comunitățile eliberate. Aceștia sunt medicii care efectuează operații complexe în timp ce exploziile au loc chiar în apropiere. Aceștia sunt lucrătorii municipali care curăță străzile purtând veste antiglonț, sub amenințarea dronelor. Aceștia sunt salvatorii care sting incendii, știind că o a doua lovitură poate avea loc în orice moment.

Aceștia sunt șoferii de autobuz care operează rute în autobuze ciuruite de șrapnel, dar care continuă să iasă în fiecare zi. Aceștia sunt voluntarii care împărtășesc puținul pe care îl au și își riscă propria viață pentru a-i ajuta pe alții. Aceștia sunt lucrătorii din domeniul energetic care repară în repetate rânduri liniile electrice avariate, în condiții de pericol real și constant.

Există nenumărate astfel de povești. Acești oameni îmi modelează înțelegerea rezilienței. Și este o mare onoare pentru mine să lucrez alături de ei.

Pregatirea pentru război începe din timp

-Care sunt cele mai importante lecții pe care le-a învățat din acest război?
-Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că pregătirea pentru război trebuie să înceapă din timp. Acesta este exact mesajul pe care îl transmitem în mod constant partenerilor noștri internaționali, împărtășind experiența regiunii Herson, dobândită în condițiile reale ale invaziei rusești la scară largă.

Am colectat și sistematizat această experiență într-un singur manual practic care acoperă diverse domenii ale vieții: combaterea dronelor, evacuarea, organizarea procesului educațional și multe alte aspecte. Acest format este clar, structurat și ușor de utilizat. Obiectivul nostru este să ajungem la cât mai multe țări posibil, astfel încât sistemele lor să fie pregătite pentru provocările unui război de amploare.

Un indicator important al valorii acestei munci este faptul că practicile din Herson au fost deja integrate în programele de formare pentru funcționarii publici, personalul de intervenție în situații de urgență și reprezentanții administrațiilor locale din Lituania, Suedia, Letonia și Estonia.

Când totul a început pentru noi, nu existau astfel de experiențe disponibile. A trebuit să învățăm în timp real și să plătim prețul greșelilor. Dacă am fi avut astfel de îndrumări atunci, multe decizii ar fi putut fi luate mai rapid și mai precis. Astăzi, împărtășim această experiență pentru ca partenerii noștri să aibă la dispoziție algoritmi de acțiune gata pregătiți atunci când au nevoie de ei.

Un barbat in tricou verde sta la un birou
Anton Samoilenko, adjunctul șefului Administrației Militare Regionale din Herson

„Pentru mine, victoria Ucrainei înseamnă eliberarea completă a teritoriului nostru”

-Ce înseamnă, în mod realist, victoria Ucrainei pentru Anton Samoilenko?
-Pentru mine, victoria Ucrainei înseamnă eliberarea completă a teritoriului nostru de ocupanții ruși.

Un moment în care niciun invadator nu mai rămâne în vreun oraș sau sat ucrainean.

Pentru regiunea Herson, aceasta este o problemă deosebit de dureroasă. Astăzi, aproximativ 70% din localitățile regiunii rămân sub ocupație temporară. Este vorba de 468 de orașe și sate în care oamenii trăiesc în frică în fiecare zi.

Răpiri, percheziții la domiciliu, intimidări, torturi, ucideri, cenzură, jafuri, pașaportizare forțată și recrutare forțată în armata rusă – aceasta este realitatea de zi cu zi pentru comunitățile noastre de pe malul stâng al regiunii.

Și acest lucru se va termina doar când steagul ucrainean se va întoarce în aceste localități. Asta înseamnă victorie pentru mine.

-Care este starea de spirit a populației din această regiune după patru ani de război?
-Vorbesc destul de des cu oameni care locuiesc în Herson sau în comunități din regiunea noastră. Și pot spune că toată lumea crede și așteaptă victoria Ucrainei și eliberarea teritoriilor noastre.

Nu există panică, în ciuda a ceea ce rușii încearcă să provoace prin bombardamente constante. Oamenii au învățat să trăiască chiar și sub atacurile permanente ale ocupanților.

Locuitorii din Herson înțeleg clar cine este dușmanul lor și văd cine le distruge orașul zi de zi. Și este evident că acest lucru se va termina doar când forțele de apărare vor elibera malul stâng. De aceea, oamenii din Herson cred în apărătorii noștri și îi susțin – atât bărbații, cât și femeile.

Intrarea in orasul Ucrainean Herson
Oamenii din Herson cred în victoria Ucrainei

Energia electrică, prioritate maximă

-Cum reușesc autoritățile ucrainene să protejeze sistemul energetic și infrastructura critică din Herson?
-Forțele ruse atacă infrastructura noastră critică aproape în fiecare zi, încercând să lase regiunea fără electricitate și căldură. Centrala combinată de căldură și energie electrică care alimentează cu căldură jumătate din Herson a fost deja lovită de sute de ori, iar atacurile nu s-au oprit.

Pentru a asigura că regiunea Herson are astăzi electricitate, căldură, apă și gaz, s-a depus o muncă enormă.

Instalațiile noastre de susținere a vieții sunt protejate fizic și au fost instalate rețele subterane de rezervă. În cazul întreruperilor de curent, sunt pregătite surse alternative de energie – generatoare puternice și centrale solare.

Suntem profund recunoscători personalului militar care protejează aceste instalații și acoperă echipele de reparații în timp ce acestea își desfășoară activitatea. Serviciile de urgență și reparații joacă un rol crucial. Inginerii energetici refac liniile sub bombardamente. Muncitorii municipali repornesc cazanele după atacuri și repară conductele de apă avariate de atacuri. Echipele de service pentru gaze repară conductele pentru a asigura alimentarea cu gaz a locuințelor populației.

Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson: „De fiecare dată când din Moscova se pronunță «pace», regiunea noastră este bombardată și mor oameni” 
Plase antidrone, instalate de autoritățile ucrainene în Herson

Toate acestea se desfășoară sub o presiune extremă, cu o lipsă acută – și uneori completă – de personal calificat în această regiune de pe linia frontului.

Datorită acestei munci sistematice, sistemul energetic al regiunii funcționează acum adesea mai stabil decât în unele zone din spatele frontului. Acesta este rezultatul pregătirii constante, al măsurilor de protecție și al eforturilor coordonate ale tuturor serviciilor.

