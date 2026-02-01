Mașini furate din Germania și Suedia, depistate de Poliția de Frontieră

Potrivit comunicatului Poliției de Frontieră, „în perioada 26–28 ianuarie, în Portul Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu ofițeri Frontex, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate”.

În urma analizei de risc, a fost verificată o semiremorcă înmatriculată în Polonia, care transporta „trei caroserii auto, fără motoare și alte componente esențiale, declarate în documente ca piese auto uzate”.

Verificările au arătat că „seriile de șasiu înscrise nu erau autentice”. Extinzând controalele, polițiștii au identificat o a doua semiremorcă în care se aflau motoarele și cutiile de viteze aferente. Astfel, au fost stabilite seriile reale de șasiu, rezultând că „două autoturisme figurau ca fiind furate din Germania, iar cel de-al treilea din Suedia”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Întregul ansamblu, caroserii și piese, evaluat la aproximativ 320.000 de euro (1,6 milioane de lei), a fost indisponibilizat, fiind deschis dosar penal pentru „tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals”.

Trei mașini confiscate la Iași și Giurgiu

Alte cazuri similare au fost depistate la Iași și Giurgiu.

La PTF Stânca, polițiștii au descoperit un autoturism furat din Norvegia, în valoare de 216.000 de lei, transportat pe o platformă de către un cetățean ucrainean.

„Autovehiculul, evaluat la 216.000 de lei, fusese achiziționat, potrivit declarațiilor conducătorului auto, de la un cetățean cunoscut, pe o platformă online, fără a cunoaște situația juridică a acestuia. Și în acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, autoturismul fiind indisponibilizat.”, precizează Poliția de Frontieră.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La Giurgiu, alte două mașini urmărite pentru confiscare, semnalate de autoritățile din Ungaria și Germania, au fost oprite, valoarea lor totală fiind de 150.000 de lei.

„În ambele cazuri, au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar în cazul unuia dintre conducătorii auto, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu deținea nici dreptul de a conduce, fiind întocmit dosar penal și pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.”, au transmis polițiștii de Frontieră.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Rezultatele au fost obținute ca urmare a cooperării constante dintre Poliția de Frontieră Română și autoritățile partenere externe, precizează instituția.

Tot în această săptămână, polițiștii de frontieră din vestul țării au descoperit patru motociclete căutate pentru confiscare de autoritățile din Cehia, în urma unui control desfășurat pe autostrada A1 Deva – Nădlac.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE